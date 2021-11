CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.00: Tra 10′ il via alla FP2.

13.57: rettilineo del traguardo è lungo poco meno di 900 metri, ma comunque lungo a sufficienza per arrivare ai 335 chilometri orari. Una pista stretta dove i rettilinei sono molto difficili da fare ed è importante partire bene. Molto difficile è la staccata alla 1, la curva intitolata a Jorge “Aspar” Martinez vincitore di quattro Mondiali, dove si arriva in velocità, si frena per quattro secondi prima di entrare in curva.

13.54: Un circuito di quattro chilometri precisi dove si corre in senso antiorario, formata da brevi rettilinei e 14 curve piuttosto lente che costringono i piloti a usare le marce basse e a dover stare attenti a non surriscaldare i freni.

13.51: Il circuito valenziano è intitolato a Ricardo Tormo, ex pilota spagnolo due volte iridato della classe 50 e scomparso nel 1998 per una leucemia. La pista si trova a Cheste, a 20 chilometri dalla città di Valencia.

13.48: Condizioni di asfalto maculato in questo momento a Valencia (Spagna) e quindi servirà maggior attenzione.

13.45: Valentino Rossi ha deciso invece sostanzialmente di non girare in FP1, considerando anche che sabato e domenica si correrà quasi sicuramente sull’asciutto.

13.42: Completano la top10 Luca Marini (Ducati Avintia), Franco Morbidelli (Yamaha), Pol Espargarò (Honda) e Takaaki Nakagami (Honda). Grandi difficoltà come di consueto sul bagnato per il Campione del Mondo Fabio Quartararo, solo 15° con la Yamaha a 1″5 dalla miglior prestazione della mattinata.

13.39: Buona prestazione anche per Francesco “Pecco” Bagnaia, già certo del suo secondo posto nel Mondiale e reduce dalla vittoria schiacciante di Portimao, che ha concluso le FP1 in sesta piazza a 446 millesimi da Lecuona nonostante una caduta in curva 2 che lo ha costretto a perdere molti minuti di azione in pista.

13.36: Quarta piazza a 371 millesimi dalla vetta per la Ducati Pramac del francese Johann Zarco, un altro grande interprete della guida sotto la pioggia, mentre va sottolineato il notevole quinto posto di Joan Mir con la Suzuki a meno di quattro decimi dal leader.

13.33: Siamo reduci da una sessione (FP1) sul bagnato. Iker Lecuona si è confermato un grande specialista in condizioni di pista bagnata. Lo spagnolo della KTM Tech 3, all’ultimo weekend nel Motomondiale prima di passare alla Superbike nel 2022, è stato il più rapido del lotto in 1’40″569 rifilando 155 millesimi alla Ducati dell’australiano Jack Miller (caduto in curva 1 a 10 minuti dalla fine del turno) e 161 millesimi alla KTM ufficiale del portoghese Miguel Oliveira.

13.30: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Valencia 2021, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo della località spagnola.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Valencia 2021, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo della località spagnola. I centauri torneranno in pista per altri 45 minuti, durante i quali potranno effettuare la messa a punto e trovare il giusto feeling col tracciato in vista di qualifiche e gara. Si preannuncia un turno importante, visto che stamattina si è girato sul bagnato e i tempi sono stati chiaramente alti.

Il francese Fabio Quartararo è già certo di essere Campione del Mondo e punterà a fare bene, proprio come il nostro Francesco Bagnaia, desideroso di chiudere al meglio un’ottima stagione. Ultimo venerdì in pista per Valentino Rossi, pronto a vivere l’ultima gara della sua gloriosa carriera.

