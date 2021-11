DIRETTA MotoGP, GP Algarve LIVE: Bagnaia in cerca di feeling sul passo gara, comincia la FP4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.37: Zarco vola in testa con il tempo di 1’40″315 con 0″187 di margine su Lecuona, ma arrivano Bagnaia e Quartararo.

14.37: Bagnaia si porta al comando con il crono di 1’40″725 con appena 4 millesii di vantaggio su Quartararo, ma Zarco sta completando un grande giro.

14.36: Classifica che cambia molto velocamente: ora comanda Zarco con il crono di 1’40″937 a precedere di 0″184 Rins con la Suzuki, ma stanno arrivando Bagnaia e Quartararo con grandi intertempi.

14.35: Bagnaia comanda subito le fila con il crono di 1’41″400 a precedere di 0″130 Quartararo, ma siamo solo all’inizio di un confronto molto interessante.

14.34: Ci correggiamo, dal momento Quartararo sta adottando la stessa soluzione di Bagnaia: una media e una dura la combinazione.

14.33: Quartararo dovrebbe aver scelto una coppia di medie, la stessa soluzione di Valentino Rossi, in difficoltà con la M1.

14.32: Bagnaia in pista con una combinazione media-dura sulle gomme.

14.31: Tutti in pista per testare le moto sul passo gara.

14.30: VIA ALLA FP4!!!

14.27: Un turno importante per colmare un piccolo in casa Bagnaia, rispetto a Quartararo, soprattutto nella t-4.

14.25: 5′ al via del turno.

14.22: Ci si prepara un turno importante perché c’è tanta incertezza sulla scelta delle gomme.

14.19: Importante questa FP4 per testare le condizioni della pista in chiave gara.

14.16: Qualificati direttamente per il Q2 anche Pol Espargarò (Honda), 8° a 0.350, Luca Marini (Ducati), 9° a 0.378, e Jorge Martin, 10° a 0.461. Dovranno affrontare il Q1 purtroppo tutti gli altri italiani: 14° nella combinata Enea Bastianini, 17° Danilo Petrucci, 19° Valentino Rossi e 22° (ultimo) Andrea Dovizioso.

14.13: Buoni riscontri sul giro singolo con gomme soft anche per l’australiano Jack Miller, 4° con la Ducati Factory a 160 millesimi dal compagno di squadra, per lo spagnolo Alex Marquez, 5° con la Honda a 173 millesimi, e per l’azzurro Franco Morbidelli, ottimo 6° a meno di 3 decimi dai primi con la Yamaha Factory.

14.10: Una sfida straordinaria da cui però non è esclusa la Suzuki: il campione del mondo del 2020 Joan Mir si è classificato terzo a 25 millesimi dalla vetta nella FP3, mentre il team-mate Alex Rins ha concluso settimo a 0″348 da Pecco.

14.07: Nella FP3 Bagnaia si è confermato estremamente competitivo anche sul giro secco sui saliscendi della pista lusitana, stampando un notevole 1’39″202 e beffando Quartararo nonostante un T4 imperfetto.

14.05: Servirà uno scossone deciso per cambiare lo spartito. Ancor più delicata la situazione in Honda, per l’assenza di Marc Marquez. L’incidente capitato all’iberico ha privato la casa di Tokyo del suo riferimento principale e quindi in questo caso non si potrà fare altro che stringere i denti.

14.02: Si spera che altri rappresentanti del Bel Paese sappiano inserirsi. Tante le difficoltà per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso nel day-1. Il feeling con la M1 è lontano anni luce dall’ottimo e i due piloti nostrani fanno fatica a trovare la quadra.

13.59: Quartararo contro Bagnaia oppure Bagnaia contro Quartararo, fate voi. Le prime prove libere sono state un succoso antipasto, fatto di sorpassi e contro-sorpassi in vetta all’ordine dei tempi.

13.56: Da par suo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, con il dente avvelenato dalla caduta di Misano, vuol vincere e timbrare questo penultimo appuntamento iridato contribuendo in maniera importante al titolo costruttori di casa Ducati.

13.53: L’iride è già cosa di Fabio Quartararo e il francese libero di testa vuol dimostrare di saperci proprio fare lungo i saliscendi dello spettacolare tracciato lusitano.

13.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Algarve, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Portimao andrà a definirsi la griglia di partenza del penultimo appuntamento iridato e le attese non mancano.

