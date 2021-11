Oggi, sabato 6 novembre, giornata importante per le ultime prove libere e le qualifiche del GP di Algarve, penultima tappa del Motomondiale. Sulla pista di Portimao apprestiamoci a vivere un fine-settimana divertente.

Il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, ha potuto festeggiare ampiamente il proprio titolo iridato dopo il piazzamento di Misano e la contemporanea caduta di Francesco Bagnaia su Ducati. Ecco che il campionato dei piloti è già deciso e quindi si pensa a completare nel migliore dei modi l’annata. Da considerare infatti anche le graduatorie legate ai team e alle scuderie.

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP

Si spera che altri rappresentanti del Bel Paese sappiano inserirsi. Tante le difficoltà per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso nel day-1. Il feeling con la M1 è lontano anni luce dall’ottimo e i due piloti nostrani fanno fatica a trovare la quadra. Servirà uno scossone deciso per cambiare lo spartito.

Ancor più delicata la situazione in Honda, per l’assenza di Marc Marquez. L’incidente capitato all’iberico ha privato la casa di Tokyo del suo riferimento principale e quindi in questo caso non si potrà fare altro che stringere i denti.

Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021

Sabato 6 novembre

Ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

Ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

Ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

Ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

Ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

Ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

Ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Sabato 6 novembre

Ore 9.55: prove libere 3 Moto3

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.05: Paddock Live

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP

Ore 16.10: qualifiche Moto2

Ore 17.05: Paddock Live

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

Ore 18.00: conferenza stampa piloti

PROGRAMMA TV8

Sabato 6 novembre

ore 16.20, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

