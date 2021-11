DIRETTA MotoGP, GP Algarve LIVE: fantastica pole di Francesco Bagnaia! Classifica qualifiche e griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.02: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.00: Bagnaia, dalla p.1, potrà sfruttare il vantaggio di essere davanti rispetto a Quartararo, cercando di mettere fin da subito un po’ di margine rispetto al francese (in terza fila).

15.57: Attendiamoci una reazione di Quartararo in vista di domani, dal momento che il pilota della Yamaha ha fatto vedere un grande passo. Sarà una sfida tra il francese e le Ducati che si stanno confermando davvero super performanti.

15.55: Una grande prestazione della Rossa, molto interessata ovviamente al titolo dei costruttori e grazie a queste qualifiche i presupposti ci sono tutti. Bagnaia superbo ancora una volta sul giro secco, vedremo se domani ci saranno conferme in gara, quando si assegneranno i punti. Decima pole per la Ducati e 54ma per la scuderia di Borgo Panigale in top-class.

15.53: Un fantastico Pecco Bagnaia conquista la quinta pole-position consecutiva a precedere di 0″134 Miller e di 0″168 Mir. Una Ducati fortissima che infila nella top-5 quattro moto, considerando anche il quarto posto di Martin a 0″191 e il quinto di Zarco a 0″193. Quartararo è settimo e dovendo accusare 0″406 dal leader.

1 63 F. BAGNAIA 1:38.725 2 43 J. MILLER +0.104 3 36 J. MIR +0.168 4 89 J. MARTIN +0.191 5 5 J. ZARCO +0.193 6 44 P. ESPARGARO +0.333 7 20 F. QUARTARARO +0.406 8 73 A. MARQUEZ +0.466 9 21 F. MORBIDELLI +0.596 10 27 I. LECUONA +0.662

15.50: BANDIERA A SCACCHI!!!!

15.50: POLE DI PECCO BAGNAIA!!! 1’38″725 a precedere di 0″124 Miller e di 0″168 Miller. Quartararo solo settimo a 0″406. Dominio della Ducati con quattro moto nei primi cinque posti, considerando Martin e Zarco 4° e 5°.

15.49: Si lanciano i piloti, con Bagnaia e Miller a casco rosso nei primi due settori! Attenzione.

15.47: BAGNAIA!!! Il t-4 vale la pole provvisoria a Pecco con il crono di 1’38″775 con 0″061 su Miller e 0″118 su Mir. Ma attendiamo.

15.45: 5′ al termine e ultimo tentativo per i piloti che si preparano.

15.42: Arriva una modifica nei tempi, con Quartararo che paga dazio per via di un mancato rallentamento in corrispondenza della caduta di Marini (bandiere gialle). Il francese quindi è nono a 0″631 e Bagnaia sale in quarta piazza a 0″329.

15.41: Errore di Bagnaia in questo tentativo nel t-4 e Pecco è quinto a 0″329 da Miller, mentre Quartararo è terzo a 0″221. Caduta nel frattempo in curva-14 per Luca Marini.

15.40: Jack Miller suona la campana e si porta in vetta con il crono di 1’38″836 a precedere Mir di 0″057 e di 0″428 Martin.

15.39: Sorprende Martin che, sfruttando la scia di Bagnaia, si porta in vetta con il tempo di 1’39″264 a precedere di 45 millesimi Pecco. Quartararo è terzo a 0″203.

15.38: Arrivano i primi tempi con Alex Marquez su Honda che si porta al comando con il tempo di 1’40″625 a precedere di 25 millesimi MIr, ma attenzione a Bagnaia ce sta arrivando e a Quartararo.

15.36: Tutti in pista per il primo tentativo con una soluzione di gomme comune: media e soft la scelta dei piloti.

15.35: VIA ALLA Q2!!!

15.34: Tutto confermato, Lecuona presente nella Q2.

15.33: 2′ all’inizio delle qualifiche (Q2).

15.31: Attenzione ci sono dei controlli sul giro di Lecuona perché era esposta la bandiera gialla.

15.29: Apprestiamoci a vivere grandi qualifiche, Bagnaia-Quartararo il confronto.

15.26: Zarco, grazie a un grandissimo t-4, toglie il primo tempo a Lecuona ed è lui il migliore in Q1 con 0″041 di margine sullo spagnolo. Bastianini non passa il taglio e sarà 13°, Danilo Petrucci 15°, Valentino Rossi 16° e Andrea Dovizioso 21°.

15.25: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.24: Lecuona davanti a tutti con il tempo di 1’39″171 a precedere di 0″028 Zarco e di 0″112 Bastianini. Valenitino Rossi sesto a 0″433, mentre Dovizioso 11° a 0″747.

15.23: Scivolata in curva-5 per Nakagami, senza conseguenze per il giapponese.

15.22: Ultimi 3′ di questa Q1, vediamo cosa succederà.

15.20. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:39.340 2 41 A. ESPARGARO +0.124 3 88 M. OLIVEIRA +0.284 4 27 I. LECUONA +0.341 5 12 M. VIÑALES +0.398 6 9 D. PETRUCCI +0.769 7 6 S. BRADL +0.878 8 46 V. ROSSI +1.046 9 30 T. NAKAGAMI +1.248 10 4 A. DOVIZIOSO +2.056

15.18: Johann Zarco conclude il suo tentativo e vola in testa in questa Q1 con il crono di 1’39″340 a precedere di 0″124 Aleix Espargaro e di 0″284 Olivera. Valentino Rossi 8° a 1″046 e Dovizioso decimo a 2″056. Peccato per Bastianini che ha fatto un errore nel t-4, con intertempi interessanti.

15.15: Caduta nel primo settore di Binder, mentre miglior tempo per Aleix Espargar con l’Aprilia a precedere con il tempo di 1’39″464 di 0″160 Oliveira e di 0″217 Lecuona. Dovizioso ottavo a 1″932 e Valentino Rossi nono a 6″228.

15.12: Tutti in pista, vediamo chi riuscirà a centrare la prime due posizioni di questa Q1.

15.10: SI COMINCIA CON LA Q1!!!

15.07: Di seguito l’elenco della Q1 di queste qualifiche:

11 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’40.995 19 0.466 0.005 1’40.122 19 1’39.668 18

12 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.199 22 0.681 0.215 1’41.097 7 1’39.883 18

13 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’41.084 19 0.687 0.006 1’39.889 17 1’39.995 18

14 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’41.556 17 0.734 0.047 1’40.467 18 1’39.936 16

15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.375 18 0.859 0.125 1’40.935 17 1’40.061 18

16 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.889 20 0.867 0.008 1’40.069 18 1’40.826 4

17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.296 18 1.005 0.138 1’40.231 19 1’40.207 17

18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.215 19 1.011 0.006 1’40.498 17 1’40.213 17

19 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’42.080 7 1.011 1’41.174 17 1’40.213 18

20 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’41.654 20 1.080 0.069 1’40.700 18 1’40.282 20

21 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.853 20 1.082 0.002 1’40.284 18 1’40.616 13

22 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.392 20 1.162 0.080

15.05: 5′ e via alla Q1 delle qualifiche del GP di Algarve.

15.03: Bagnaia vola nel corso della FP4 ottenendo con una coppia di medi il crono di 1’39″665 a precedere di 0″060 la Ducati Pramac di Zarco e di 0″095 la Ducati SKY VR46 Avintia di Luca Marini. Rosse scatenate, con Quartararo quinto a 0″333 da Pecco. Bene Morbidelli in nona posizione a 0″519, mentre Valentino Rossi è 18° a 0″969 dalla vetta, Dovizioso 20° a 0″993 con l’altra Yamaha Petronas.

POS # RIDER GAP 1 63 F. BAGNAIA 1:39.665 2 5 J. ZARCO +0.060 3 10 L. MARINI +0.095 4 27 I. LECUONA +0.171 5 20 F. QUARTARARO +0.333 6 73 A. MARQUEZ +0.400 7 43 J. MILLER +0.491 8 36 J. MIR +0.493 9 21 F. MORBIDELLI +0.519 10 41 A. ESPARGARO +0.621

15.00: BANDIERA SCACCHI!!!

14.59: 1’39″682 per Bagnaia che non miglia, ma comunque completa un giro molto veloce con la Ducati.

14.59: Nelle retrovie Dovizioso è 18° immediatamente alle spalle di Bastianini, mentre Valentino Rossi è 21° a 1″115.

14.58: PECCO!!! Eccolo il tempo che si attendeva con queste due medie: 1’39″665 per il pilota della Ducati. Zarco ora è secondo con la Rossa Pramac a 0″060 e strepitoso Luca Marini a 0″095. Quartararo è quinto a 0″333.

14.56: 1’39″844 per Bagnaia che migliora il suo crono, ma rimane sempre in terza piazza. Quartararo continua a girare con la combinazione media/dura, su un passo notevolissimo da 1’39” alto.

14.55: Valentino Rossi, purtroppo, decade in 18ma piazza a 1″055 dal vertice, continuando a girare con una coppia media/dura.

14.53: Luca Marini migliora ancora ed è ottavo con la Ducati a 0″362, mentre Zarco con la Ducati Pramac si porta davanti a tutti con il tempo di 1’39″725. Bagnaia si rilancia per un nuovo giro, come Quartararo.

14.52: Luca Marini migliora la sua prestazione è sale in decima piazza con la Ducati SKY VR46 Avintia a 0″564. Nel frattempo Quartararo si rilancia con la stessa combinazione media/dura, mentre Bagnaia testa una coppia di medie. Valentino Rossi è 16° ora.

14.51: LECUONA! Lo spagnolo della KTM stupisce e con una media/hard si porta davanti a con il crono di 1’39″836. La pista si sta gommando e migliora di giro in giro.

14.50: Rientrano ai box sia Bagnaia che Quartararo per fare il punto della situazione. Il francese cambia solo le gomme e torna in pista, mentre Morbidelli è settimo ora 0″429, Bastianini 12° a 0″694 e Valentino Rossi 15° a 0″804.

14.48: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 63 F. BAGNAIA 1:39.976 2 20 F. QUARTARARO +0.022 3 5 J. ZARCO +0.120 4 43 J. MILLER +0.180 5 21 F. MORBIDELLI +0.429 6 36 J. MIR +0.444 7 30 T. NAKAGAMI +0.447 8 73 A. MARQUEZ +0.493 9 27 I. LECUONA +0.507 10 88 M. OLIVEIRA +0.593

14.46: Ducati che vanno fortissimo, visto che sono ben tre nei primi quattro posti: Bagnaia in vetta in 1’39″976, Zarco terzo a 0″120 e Miller quarto a 0″180. Quartararo nel panino rosso a 0″022 da Pecco. Il piemontese continua a girare molto forte, mentre Quartararo torna ai box. Morbidelli 5° a 0″429 dalla vetta e Valentino Rossi 15° a 0″804.

14.44: Molto bene Franco Morbidelli che sale in quarta posizione a 0″429 adottando una combinazione media/dura di gomme.

14.43: MAMMIA MIA, CHE DUELLO! Bagnaia si porta davanti a tutti con il crono di 1’39″96 a precedere di 0″022 Quartararo. I due piloti hanno la stessa configurazione ovvero una media all’anteriore e una hard al posteriore. Valentino Rossi 13° a 0″804 con una coppia di medie.

14.42: Zarco rimane davanti in 1’40″096, Quartararo in seconda posizione a 0″042 e Bagnaia terzo a 0″102. Bene anche Bastianini con la Ducati Avintia Esponsorama in ottava piazza a 0″574. Si conferma la Suzuki di Mir in quarta piazza 0″324.

14.41: Migliora il proprio tempo Zarco in 1’40″096, ma Quartararo e Bagnaia hanno intertempi molto veloci. Bene Valentino Rossi in decima piazza a 0″684 con una coppia di medie.

14.40: Valentino Rossi decimo in questo momento con 0″590 di ritardo da Zarco con una coppia di medie. Nel frattempo Quartararo si porta in seconda posizione a 5 millesimi di Zarco, mentre Bagnaia si è rilanciato per un nuovo giro.

14.38: Zarco, con una coppia di medie, conserva la propria leadership in 1’40″315, Bagnaia a 0″102 e Quartararo terzo a 0″165. Caduta tra la curva-1 e curva-2 per Pol Espargaro.

14.37: Zarco vola in testa con il tempo di 1’40″315 con 0″187 di margine su Lecuona, ma arrivano Bagnaia e Quartararo.

14.37: Bagnaia si porta al comando con il crono di 1’40″725 con appena 4 millesii di vantaggio su Quartararo, ma Zarco sta completando un grande giro.

14.36: Classifica che cambia molto velocamente: ora comanda Zarco con il crono di 1’40″937 a precedere di 0″184 Rins con la Suzuki, ma stanno arrivando Bagnaia e Quartararo con grandi intertempi.

14.35: Bagnaia comanda subito le fila con il crono di 1’41″400 a precedere di 0″130 Quartararo, ma siamo solo all’inizio di un confronto molto interessante.

14.34: Ci correggiamo, dal momento Quartararo sta adottando la stessa soluzione di Bagnaia: una media e una dura la combinazione.

14.33: Quartararo dovrebbe aver scelto una coppia di medie, la stessa soluzione di Valentino Rossi, in difficoltà con la M1.

14.32: Bagnaia in pista con una combinazione media-dura sulle gomme.

14.31: Tutti in pista per testare le moto sul passo gara.

14.30: VIA ALLA FP4!!!

14.27: Un turno importante per colmare un piccolo in casa Bagnaia, rispetto a Quartararo, soprattutto nella t-4.

14.25: 5′ al via del turno.

14.22: Ci si prepara un turno importante perché c’è tanta incertezza sulla scelta delle gomme.

14.19: Importante questa FP4 per testare le condizioni della pista in chiave gara.

14.16: Qualificati direttamente per il Q2 anche Pol Espargarò (Honda), 8° a 0.350, Luca Marini (Ducati), 9° a 0.378, e Jorge Martin, 10° a 0.461. Dovranno affrontare il Q1 purtroppo tutti gli altri italiani: 14° nella combinata Enea Bastianini, 17° Danilo Petrucci, 19° Valentino Rossi e 22° (ultimo) Andrea Dovizioso.

14.13: Buoni riscontri sul giro singolo con gomme soft anche per l’australiano Jack Miller, 4° con la Ducati Factory a 160 millesimi dal compagno di squadra, per lo spagnolo Alex Marquez, 5° con la Honda a 173 millesimi, e per l’azzurro Franco Morbidelli, ottimo 6° a meno di 3 decimi dai primi con la Yamaha Factory.

14.10: Una sfida straordinaria da cui però non è esclusa la Suzuki: il campione del mondo del 2020 Joan Mir si è classificato terzo a 25 millesimi dalla vetta nella FP3, mentre il team-mate Alex Rins ha concluso settimo a 0″348 da Pecco.

14.07: Nella FP3 Bagnaia si è confermato estremamente competitivo anche sul giro secco sui saliscendi della pista lusitana, stampando un notevole 1’39″202 e beffando Quartararo nonostante un T4 imperfetto.

14.05: Servirà uno scossone deciso per cambiare lo spartito. Ancor più delicata la situazione in Honda, per l’assenza di Marc Marquez. L’incidente capitato all’iberico ha privato la casa di Tokyo del suo riferimento principale e quindi in questo caso non si potrà fare altro che stringere i denti.

14.02: Si spera che altri rappresentanti del Bel Paese sappiano inserirsi. Tante le difficoltà per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso nel day-1. Il feeling con la M1 è lontano anni luce dall’ottimo e i due piloti nostrani fanno fatica a trovare la quadra.

13.59: Quartararo contro Bagnaia oppure Bagnaia contro Quartararo, fate voi. Le prime prove libere sono state un succoso antipasto, fatto di sorpassi e contro-sorpassi in vetta all’ordine dei tempi.

13.56: Da par suo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, con il dente avvelenato dalla caduta di Misano, vuol vincere e timbrare questo penultimo appuntamento iridato contribuendo in maniera importante al titolo costruttori di casa Ducati.

13.53: L’iride è già cosa di Fabio Quartararo e il francese libero di testa vuol dimostrare di saperci proprio fare lungo i saliscendi dello spettacolare tracciato lusitano.

13.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Algarve, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito di Portimao andrà a definirsi la griglia di partenza del penultimo appuntamento iridato e le attese non mancano.

