DP World Tour: questo il nuovo modo di intendere l’European Tour annunciato quest’oggi in una conferenza stampa a margine della coppia di tornei che porterà alla conclusione della stagione 2021. Una scelta, questa, che ha già spaccato in due gli appassionati europei, soprattutto sul tema della natura del circuito continentale che diventa del tutto diversa.

Il calendario, soprattutto nella prima parte, rispecchia in pieno la nuova dimensione, pur con diversi dettagli da limare. Nuova anche qualche situazione a metà anno, con tre tornei co-sanzionati con il PGA Tour, di cui due sono alternate event. L’Open d’Italia resta nella sua collocazione settembrina, così come quasi tutto quel che passa da maggio in poi rimane quasi del tutto invariato. Punto cardine, naturalmente, l’Open Championship, con la sua edizione numero 150 che si giocherà a St. Andrews, che non è un tempio, ma il Tempio del golf con la T maiuscola. E l’avevamo lasciato con Tom Watson che passava per l’ultima volta sul ponte della 18.

Il DP World Tour 2022 prenderà il via con tre tornei nel finale di 2021 prima di una pausa che è sostanzialmente comune al PGA Tour. Da alcuni anni l’offerta televisiva continentale, eccezion fatta per i Major che fanno parte della programmazione di Sky e con l’Open d’Italia soggetto tradizionalmente a una copertura enorme e particolare, è passata su GolfTv e, per più che buona misura, anche su Eurosport. Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO DP WORLD TOUR 2022

2021

25-28 novembre – Joburg Open – Randpark Golf Club, Johannesburg, Sudafrica

2-5 dicembre – SA Open Championship – Gary Player Country Club, Sun City, Sudafrica

9-12 dicembre – Alfred Dunhill Championship – Leopard Creek, Malelane, Sudafrica

2022

20-23 gennaio – Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA – Yas Links, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

27-30 gennaio – Slync.io Dubai Desert Classic – Emirates Golf Club, Dubai, Emirati Arabi Uniti

3-6 febbraio – Ras al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital – Al Hamra Golf Club, Ras al Khaimah, UAE

10-13 febbraio – Commercial Bank Qatar Masters – Education City Golf Club, Doha, Qatar

17-20 febbraio – Evento da confermare nel Medio Oriente

24-27 febbraio – Hero Indian Open – Luogo da confermare, India

3-6 marzo – Magical Kenya Open – Muthaiga Country Club, Nairobi, Kenya

10-13 marzo – Pecanwood Classic – Pecanwood Golf&Countr Club, Hartbeespoort, South Africa

17-20 marzo – Steyn City Championship –The Club at Steyn City, Johannesburg, South Africa

23-27 marzo – WGC – Dell Technologies Match Play – Austin Country Club, Austin, Texas, USA

7-10 aprile – The Masters – Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia, USA

14-17 aprile – Evento in Asia da confermare

21-24 aprile – Evento in Giappone da confermare (i dettagli si conosceranno il 23 novembre)

28 aprile-1 maggio – Volvo China Open – Genzon Golf Club, Shenzhen, Cina

5-8 maggio – Betfred British Masters hosted by Danny Willett – The Belfry, Sutton Coldfield, Inghilterra

12-15 maggio – Soudal Open – Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

19-22 maggio – PGA Championship – Southern Hills Country Club, Tulsa, Oklahoma, USA

26-29 maggio – KLM Open – Bernardus Golf, Cromvoirt, Olanda

2-5 giugno – Porsche European Open – Green Eagle Golf Courses, Amburgo, Germania

9-12 giugno – Scandinavian Mixed Hosted by Henrik and Annika – Halmstad Golf Club, Tylösand, Svezia

16-19 giugno – US Open – The Country Club, Brookline, Massachusetts, USA

23-26 giugno – BMW International Open – Golfclub München Eichenried, Monaco, Germania

30 giugno-3 luglio – Dubai Duty Free Irish Open – Mount Juliet Estate, Thomastown, Co. Kilkenny, Irlanda

7-10 luglio – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia

7-10 luglio – Barbasol Championship – Keene Trace Golf Club, Nicholasville, Kentucky, USA

14-17 luglio – 150th Open Championship – Old Course, St. Andrews, Fife, Scozia

14-17 luglio – Barracuda Championship – Tahoe Mt. Club, Truckee, California, USA

21-24 luglio – Cazoo Classic – Luogo da definire

28-31 luglio – Hero Open – Fairmont St. Andrews, St. Andrews, Fife, Scozia

4-7 agosto – Cazoo Open – The Celtic Manor Resort, City of Newport, Galles

11-14 agosto – ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf Management – Galgorm Castle & Massereene, Co. Antrim, Irlanda del Nord

18-21 agosto – D+D Real Czech Masters – Albatross Golf Resort, Praga, Repubblica Ceca

25-28 agosto – Omega European Masters – Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Svizzera

1-4 settembre – Made in HimmerLand presented by FREJA – HimmerLand, Farsø, Danimarca

8-11 settembre – BMW PGA Championship – Wentworth Golf Club, Virginia Water, Surrey, Inghilterra

15-18 settembre – DS Automobiles Italian Open – Marco Simone Golf & Country Club, Roma, Italia

22-25 settembre – Open de France – Le Golf National, Paris, Francia

29 settembre-2 ottobre – Alfred Dunhill Links Championship – Old Course St. Andrews, Carnoustie & Kingsbarns, Scozia

6-9 ottobre – acciona Open de España presented by Madrid – Club Campo de Villa de Madrid, Madrid, Spagna

13-16 ottobre – Estrella Damm N.A. Andalucia Masters – Real Club Valderrama, Sotogrande, Spagna

20-23 ottobre – Evento europeo da confermare

27-30 ottobre – WGC – HSBC Champions – Sheshan International Golf Club, Shanghai, Cina

3-6 novembre – Cyprus Open – Aphrodite Hills Resort, Paphos, Cyprus

10-13 novembre – Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player – Gary Player Country Club, Sun City, Sudafrica

17-20 novembre – DP World Tour Championship, Dubai – Jumeirah Golf Estates, Earth Course, Dubai, Emirati Arabi Uniti

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti – LivePhotoSport.it