Jannik Sinner scalda i motori verso le ATP Finals e travolge Ruud in allenamento a Torino

Alla vigilia del suo esordio alle ATP Finals 2024 contro Alex De Minaur, in programma domani sera non prima delle ore 20.30, Jannik Sinner si è allenato oggi pomeriggio a Torino insieme al norvegese Casper Ruud. Dopo un’ora di riscaldamento sul Court 1, l’azzurro ed il norvegese si sono trasferiti sul centrale dell’Inalpi Arena (il campo che ospiterà tutti gli incontri del torneo) per disputare un match di prova.

Dopo aver perso ieri 10-8 al tie-break contro il tedesco Alexander Zverev (seconda testa di serie del seeding), il numero uno del mondo si è rifatto quest’oggi travolgendo il 25enne scandinavo (specialista della terra rossa, più in difficoltà sul cemento) a conferma di una evidente superiorità soprattutto su superfici rapide ed in particolare sul veloce indoor.

Sinner ha rifilato un netto 6-2 a Ruud nel set di allenamento, volando subito sul 4-0 con doppio break e gestendo senza grandi patemi i suoi ultimi due turni di battuta per archiviare la pratica. Con ancora una ventina di minuti a disposizione prima di dover lasciare il campo (alle 17.00 cominciava il turno di due coppie di doppio), Jannik e Casper ne hanno approfittato per giocare qualche altro game.

L’altoatesino ha strappato nuovamente il servizio al norvegese, aggiudicandosi altri due giochi e poi imponendosi abbastanza nettamente nel tie-break che ha chiuso definitivamente la loro sessione di allenamento. Buoni segnali dunque in vista del round robin, in cui Sinner dovrà sfidare oltre a De Minaur anche Daniil Medvedev e Taylor Fritz.