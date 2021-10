Sport in tv oggi (sabato 2 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 2 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per le qualifiche del GP di Austin per la MotoGP, mentre la Superbike andrà in scena a Portimao con qualifiche e gara-1.

Iniziano i Mondiali di lotta, si assegna la Supercoppa Italiana di volley femminile (Novara e Conegliano si sfidano a Modena), ampio spazio alla Serie A e al calcio internazionale. L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali Under 18 di volley maschile a Cagliari. I tornei di tennis e di golf della settimana entrano nel vivo. Da seguire anche la Serie A di basket e pallanuoto, il rugby e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 2 ottobre il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (SABATO 2 OTTOBRE )

SABATO 2 OTTOBRE:

07.15 RALLY (Mondiale) – Rally di Finlandia, terza giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 GOLF (European Tour) – Alfred Dunhill Links Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv)

09.05 RUGBY (Rugby Championship) – Argentina-Australia (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

10.00 SUPERBIKE – GP Portimao, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 TENNISTAVOLO – Europei a squadre (diretta streaming su ETTU Tv)

10.30 LOTTA – Mondiali, turni preliminari lotta libera: 61 kg, 74 kg, 86 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW)

10.30 TENNIS – WTA 250 Nur-Sultan, finale Putintseva-van Uytvanck (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

10.50 CICLISMO – Giro di Croazia, quinta tappa Rabac/Labin-Opatija (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

11.00 NUOTO – Coppa del Mondo a Berlino, batterie seconda giornata (diretta streaming sul canale della LEN)

11.30 CICLISMO – Giro dell’Emilia (diretta tv su RaiSport dalle roe 14.45; diretta streaming su Rai Play)

12.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro dell’Emilia (differita tv su RaiSport dalle ore 17.00; differita streaming su RaiPlay)

12.05 RUGBY (Rugby Championship) – Sudafrica-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

12.10 SUPERBIKE – GP Portimao, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Sampdoria (diretta streaming su Tim Vision)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Everton (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

13.30 DTM – Hockenheim Race 1 (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

13.35 CICLISMO FEMMINILE – Parigi-Roubaix (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.15, diretta tv su RaiSport dalle ore 16.15; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Vallecano (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Alessandria-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Ternana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Crotone-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Cittadella (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Edinburgo (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Juventus (diretta tv su La 7; diretta streaming su la7.it, Tim Vision)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Empoli-Verona (diretta streaming su Tim Vision)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Sanderson Farms Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Golf, Golf Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Genoa (diretta streaming su Tim Vision, DAZN)

15.00 SUPERBIKE – GP Portimao, gara-1 (diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport Action; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, Now Tv)

15.00 TENNIS – ATP 250 Sofia, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv)

Jannik Sinner vs Filip Krajnovic: secondo incontro dalle 15.00 e non prima delle 17.00.

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Catania, Pro Recco-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Augsburg diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Borussia Dortmund-Augsburg, Hertha Berlino-Friburgo, Stoccarda-Hoffenheim, Wolfsburg-Borussia Moenchengladbach (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 BASKET FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Costa Masnaga (diretta streaming su LBF)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Southampton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Burnley-Norwich, Leeds-Watford, Wolverhampton-Newcastle (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Top10) – Cinque partite: Fiamme Oro-Colorno, Mogliano-Calvisano, Rovigo-Lazio, Rugby Lyons-Emilia, Viadana-Petrarca Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Carpi (diretta streaming su Eleven Sports)

16.00 MOTO3 – GP Americhe, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, semifinale) – Russia-Argentina (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Levante (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Pisa-Reggina (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.30 LOTTA – Mondiali, semifinali lotta libera: 61 kg, 74 kg, 86 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW)

16.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

16.55 MOTOGP – GP Americhe, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Montpellier-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – SC Quinto-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sette partite: Teramo-Viterbese, Modena-Lucchese, Ancona Matelica-Imolese, Siena-Pistoiese, Grosseto-Cesena, Carrarese-Montevarchi, Vis Pesaro-Fermana (diretta streaming su Eleven Sports). Grosseto-Cesena anche in diretta tv su Sky Sport 253, Siena-Pistoiese anche in diretta tv su Sky Sport 254

17.30 VOLLEY FEMMINILE – Supercoppa Italiana, Conegliano-Novara (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.55 MOTO2 – GP Americhe, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Juventus (diretta streaming su DAZN), Tim Vision)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Jesenice-Vipiteno (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 NUOTO – Coppa del Mondo a Berlino, finali seconda giornata (diretta streaming sul canale della LEN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Posillipo (diretta streaming su Eleven Sports e su Waterpolo Channel)

18.15 BASKET FEMMINILE (Serie A) – Campobasso-Empoli (diretta streaming su LBF)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Ulster (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Gherdeina-Salisburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Cadice-Valencia (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Bochum (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.30 CALCIO (Serie B) – SPAL-Parma (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano Magnago-Bolzano, Albatro-Trieste (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Fasano-Pressano, Brixen-Conversano, Merano-Eppan (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, semifinale) – Italia-Polonia (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

19.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Venezia (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

19.35 MOTO3 – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN; sintesi differita su TV8 dalle ore 23.15)

20.00 BASKET (Serie A) – Brindisi-Sassari (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

20.30 MOTOGP – GP Americhe, prove libere 4 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Due partite: Cortina-Asiago, Fassa-Merano (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 TENNIS – WTA 500 Chicago, semifinali (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

20.30 TENNIS – ATP 250 San Diego, semifinali (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su DAZN, Sky Go, Tim Vision)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Brest (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.10 MOTOGP – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN; sintesi differita su TV8 dalle ore 23.15)

21.30 CALCIO (MLS statunitense) – Austin FC-Real Salt Lake City (diretta streaming su DAZN)

22.10 MOTO2 – GP Americhe, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN; sintesi differita su TV8 dalle ore 23.15)

Foto: MotoGP.com Press