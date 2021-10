LIVE Conegliano-Novara 0-0, Supercoppa Italiana 2021 volley in DIRETTA: inizia la battaglia al PalaPanini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL LIVE SCORING PUNTO A PUNTO DI CONEGLIANO-NOVARA

2-1 Pallonetto spinto di Egonu, che approfitta del muro staccato di Chirichella.

1-1 Bosetti trova le mani del muro da posto due, Caterina sembra stare bene dopo l’infortunio che l’ha tenuta fuori dagli Europei.

1-0 Si parte subito con uno scambio infinito, alla fine ad avere la meglio è Conegliano grazie ad un errore di Karakurt.

17:32 Conegliano risponde con: Plummer, Courtney, Folie, Wolosz, De Kruijf, Egonu e De Gennaro.

17:30 Questo il sestetto di Novara: Bosetti, Chirichella, Hancock, Washington, Daalderop, Karakurt e Fersino.

17:28 E’ il momento dell’inno nazionale italiano.

17:26 Le squadre hanno appena concluso la fase di riscaldamento ufficiale, ormai è tutto pronto!

17:23 Oggi si giocherà nel tempio del volley del PalaPanini di Modena, sulle tribune torneremo a vedere una discreta fetta di pubblico, che sicuramente aiuterà a rendere questa partita ancora più spettacolare.

17:20 Vi ricordiamo che ad affrontarsi saranno Novara e Conegliano perchè questa è stata la finale scudetto dello scorso anno e la formula della Supercoppa prevede che a sfidarsi siano appunta le campionesse e le vicecampionesse d’Italia.

17:17 Mentre le scelte di coach Santarelli appaiono di fatto obbligate, c’è invece molta attesa per scoprire quale sarà il sestetto di Novara, coach Lavarini si trova tra le mani probabilmente la panchina più profonda dell’intero Campionato, per quanto riguarda il comparto attaccanti sembrerebbero partire in pole position Karakurt, Bosetti e Daalderop, ma attenzione perchè lasciare in panchina giocatrici del calibro di Herbots e Rosamaria non è da tutti.

17:14 Le Pantere dovranno fare inoltre i conti con l’addio di Kimberly Hill e con gli infortuni di Sylla e Fahr, quella di oggi sulla carta è quindi una partita tutt’altro che scontata, vi ricordiamo che l’Imoco non perde da ben 64 partite consecutive.

17:11 Se l’anno scorso Conegliano ha vinto letteralmente tutto e ha mostrato di non avere nessun tipo di rivali, quest’anno invece molte squadre del Campionato italiano si sono rafforzate e tra queste c’è proprio Novara.

17:08 E’ arrivato il momento di assegnare il primo trofeo stagionale e ancora una volta a contenderselo saranno Conegliano e Novara, due compagini che nel corso degli ultimi anni si sono spartite tutto quello che c’era a disposizione.

17:05 Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match che mette in palio la Supercoppa Italiana di volley femminile 2021.

