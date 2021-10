LIVE Sinner-Krajinovic 4-3, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: contro break del serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

AD-40 Serve and volley del serbo.

40-40 All’improvviso arrivano due errori consecutivi di Krajinovic. Si riapre il game.

40-30 Regalo del serbo, il cui rovescio dopo il servizio termina in rete.

40-15 Krajinovic lascia spazio sul lungolinea, ma non ne approfitta l’azzurro che manda lungo il dritto.

30-15 Viene a rete Krajinovic, arriva però il passante ben giocato da Sinner.

30-0 Non trova angoli Sinner, che alla fine perde il controllo del rovescio.

15-0 Serve una buona prima Krajinovic.

4-3 Sinner, troppo passivo in questo game.

15-40 Muove il gioco Sinner che trova il vincente incrociato.

0-40 Solido Krajinovic che sta cercando di alzare il ritmo. Sbaglia Sinner con il rovescio.

0-30 Tenta di essere più offensivo Krajinovic, lungo il pallonetto di Sinner.

0-15 Manovra bene da fondocampo Krajinovic, larga la difesa dell’azzurro.

4-2 Sinner che può servire per confermare il break ottenuto in precedenza.

40-30 Spreca una discreta occasione Sinner, che impatta male la seconda di Krajinovic.

30-30 Arriva il doppio fallo di Krajinovic, il primo oggi.

30-15 Eccezionale la copertura della rete del serbo che è vigile sui passanti di Sinner.

15-15 Come sta giocando Sinner! Scambio condotto magistralmente e chiuso con il rovescio incrociato.

15-0 Lascia andare il braccio Sinner, palla che si perde in lunghezza.

4-1 Sinner che nei momenti decisivi viene soccorso dal servizio.

40-30 Vola via il rovescio del numero 15 al mondo.

40-15 Tenta di venire a rete Krajinovic, abile però Sinner a giocare un passante basso.

30-15 Incide di dritto Sinner, non si muove neanche Krajinovic.

15-15 Stecca il dritto dal centro del campo Sinner.

15-0 Lungo il rovescio di Krajinovic, che pare essere in confusione e privo di riferimenti tattici.

3-1 SINNER! ARRIVA IL BREAK IN FAVORE DELL’AZZURRO. Spinge bene l’allievo di Riccardo Piatti, che costringe il tergicristallo serbo all’errore con il cambio in lungolinea.

30-40 PALLA BREAK SINNER. Krajinovic valuta male una palla lenta dell’azzurro e sbaglia il chop d’attacco.

30-30 Dritto in contropiede di Krajinovic che sceglie una soluzione intelligente.

15-30 Mette una gran prima Krajinovic. Il servizio sta aiutando poco il serbo finora, ma è potenzialmente un’arma spesso ben utilizzata dal serbo.

0-30 Lungo il rovescio del serbo, si aprono spiragli in risposta.

0-15 Ottimo il rovescio incrociarto di Sinner sul quale Krajinovic va fuori tempo.

2-1 Sinner, che chiude un game con ben quattro punti diretti con il servizio.

40-0 Spreca Krajinovic su una seconda lenta di Sinner, affossando in rete la risposta.

30-0 Strappa la risposta il numero 37 al mondo, che eccede nel tentativo di aggredire.

15-0 Altra prima devastante dell’altoatesino.

1-1 Tiene senza problemi il servizio Krajinovic.

40-15 La prima variazione sul tema del giorno: attacco in controtempo dell’azzurro che affosa in rete la volèe.

30-15 Serve al centro Krajinovic, Sinner non può nulla.

15-15 Poco reattivo il serbo in uscita dal servizio, dritto che si ferma in rete.

15-0 Ben eseguita la volèe stoppata da parte di Krajinovic.

1-0 Sinner, che chiude agevolmente con una gran prima.

40-30 Risposta aggressiva del serbo che viene a rete a prendersi il punto.

40-15 Dritto inside-in spettacolare di Sinner.

30-15 La profondità di Sinner manda fuori tempo Krajinovic che sbaglia di rovescio.

15-15 Prima a 200 km/h, arriva il primo ace del match per l’atleta nostrano.

0-15 Scambio prolungato, arriva l’errore con il rovescio di Sinner.

SI PARTE CON JANNIK SINNER AL SERVIZIO.

17.07 I due giocatori stanno provando le battute, tra un minuto si parte.

17.04 I due giocatori si stanno riscaldando, si parte a breve.

16.54 Tra pochi minuti entreranno in campo i due giocatori, dopodichè vi sarà il riscaldamento.

16.49 Il prossimo torneo al quale parteciperà l’altoatesino sarà il Master 1000 di Indian Wells, decisivo ai fini della corsa alle Finals.

16.44 Jannik Sinner in caso di vittoria odierna andrà a quota 2405 punti nella Race to Torino.

16.42 Il primo finalista odierno è Gael Monfils, che si è sbarazzato con il punteggio di 7-5 6-0 di Marcos Giron. Nel primo set l’americano è andato avanti 4-2, salvo poi vincere solo un game nel resto del match.

16.38 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Jannik Sinner e Filip Krajinovic, valevole per la seconda semifinale dell’Atp 250 di Sofia. Tra i due tennisti non vi sono precedenti.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Jannik Sinner-Filip Krajinovic, match valevole per la seconda semifinale dell’Atp 250 di Sofia. Ad aprire il programma della giornata odierna sarà alle ore 15.00 Monfils che affronterà Giron. Il match dell’altoatesino è in programma a partire dalle ore 17.00.

Jannik Sinner ha convinto sinora e non ha ceduto ancora un set durante il suo cammino: l’azzurro si è imposto in due set su Egor Gerasimov e James Duckworth. Sinner va a caccia delle Atp Finals, traguardo alla portata visto che l’azzurro dista 300 punti dalla zona qualificazione.

Filip Krajinovic si è imposto ieri su Kamil Majchrzak in tre set: in particolare il serbo ha convinto sul lato del rovescio ed ha servito benissimo (13 ace). Il miglior risultato stagionale del numero 37 al mondo è la finale dell’Atp 500 di Amburgo, persa in due set da Carreno Busta.

Il match sarà visibile su Supertennis, Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. OA Sport ve ne garantirà la DIRETTA LIVE testuale offrendovi aggiornamenti in tempo reale.

