LIVE MotoGP, GP Austin 2021 in DIRETTA: ultimi 20 minuti di fuoco per raggiungere il Q2

17.39 ASSURDO MILLER!!!!! 2’02″9 per l’australiano, che rifila 6 decimi a Nakagami e 8 decimi a Rins e Marquez! Bagnaia si migliora ed è 7°, ma non è ancora al sicuro.

17.37 Marquez si migliora al primo tentativo con gomme nuove (hard-soft) e balza in terza piazza, a 255 millesimi dal crono di Miller. Bene Morbidelli, 9° con la Yamaha!!

17.36 Time-attack cruciale per Bagnaia, attualmente 10° e quindi a serio rischio Q1. Cade nel frattempo Marini in curva 2, dicendo addio alle residue chance di top10.

17.35 Ultimi cinque minuti per provare ad evitare il Q1. Al momento sarebbero qualificati direttamente in Q2 Miller, Nakagami, Quartararo, Marquez, Rins, Pol Espargarò, Mir, Zarco, Oliveira e Bagnaia.

17.33 Caduta senza conseguenze in curva 12 per Aleix Espargarò. Suzuki in top10 con entrambi i piloti: 5° Rins e 7° Mir dopo l’ultimo time-attack.

17.31 Rins porta la Suzuki in quinta posizione e fa un passo avanti forse decisivo in ottica Q2. Quartararo nel frattempo lima un paio di decimi e resta 3° in 2’03″8.

17.29 Quartararo si migliora ma non abbatte il muro del 2’04”, balzando comunque al terzo posto della combinata. 6° Zarco con la Ducati Pramac.

17.28 Arriva la risposta di Miller!!! Ducati al comando con l’australiano in 2’03″5, mentre si lanciano con gomme soft anche Quartararo, Rins e Valentino Rossi.

17.26 Oliveira passa 6° con la KTM e fa scivolare fuori dalla top10 la Suzuki di Mir! Ci aspetta un finale pirotecnico al COTA…

17.24 Si lanciano con doppia gomma soft anche Jack Miller e Andrea Dovizioso. A breve monteranno pneumatici nuovi anche tutti gli altri per centrare un posto nella top10.

17.22 Che giro Nakagami!!! 2’03″739 e miglior tempo del weekend per il giapponese del Team LCR! A parità di condizioni, Mir ha girato 1″ più lento pochi minuti fa nel time-attack…

17.20 Prove di set-up in casa Honda per Marc Marquez, che è tornato in pista sempre con gomme hard-soft per raccogliere dati importanti sul passo. Ultimo passaggio in 2’05″6 per il Cabroncito.

17.19 Joan Mir si migliora rispetto a ieri nel suo primo time-attack ma è solo 10° nella combinata a 658 millesimi dal limite imposto da Marc Marquez in FP2.

17.17 In grande difficoltà Valentino Rossi, che accusa un gap di 2″ dal miglior tempo assoluto di giornata in termini di passo.

17.16 A meno di 25 minuti dalla fine del turno, si comincia a ragionare in ottica qualificazione per il Q2. D’ora in avanti faremo riferimento dunque alla classifica combinata.

17.15 Primo assaggio di time-attack per la Suzuki di Joan Mir, che monta una doppia gomma soft (usata davanti, nuova al posteriore).

17.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 2:04.616 2 93 M. MARQUEZ +0.223 3 20 F. QUARTARARO +0.320 4 36 J. MIR +0.469 5 5 J. ZARCO +0.478 6 44 P. ESPARGARO +0.504 7 88 M. OLIVEIRA +0.525 8 43 J. MILLER +0.765 9 41 A. ESPARGARO +0.942 10 27 I. LECUONA +0.962

17.11 Segnali abbastanza preoccupanti in ottica gara per la Ducati, con un solo pilota nella top5 e due nelle prime 8 posizioni. Nel frattempo si è già concluso per molti il primo run con gomme usate.

17.09 Nakagami si migliora notevolmente e passa al comando del turno in 2’04″6, rifilando due decimi a Marquez e tre decimi a Quartararo. Non ingrana Bagnaia, 13° a 1″ dalla testa e a 7 decimi dal suo rivale diretto per il titolo.

17.07 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 93 M. MARQUEZ 2:04.839 2 30 T. NAKAGAMI +0.079 3 20 F. QUARTARARO +0.145 4 36 J. MIR +0.246 5 44 P. ESPARGARO +0.281 6 41 A. ESPARGARO +0.409 7 5 J. ZARCO +0.503 8 43 J. MILLER +0.542 9 27 I. LECUONA +0.739 10 42 A. RINS +0.755

17.05 Impressionante Marquez! 2’04″8 al terzo giro lanciato del run e prima posizione provvisoria in FP3 davanti a Nakagami, Quartararo, Mir e Pol Espargarò. Solo 12° Bagnaia in 2’05″7.

17.03 Nakagami è il primo a scendere sotto il muro del 2’05” grazie alla doppia gomma morbida, ma Marquez è già 2° in 2’05″1 con la dura all’anteriore.

17.02 Quartararo alza l’asticella e firma 2’06″0 con la soft davanti e la hard al posteriore sulla sua Yamaha. Tempi ancora molto alti, in attesa che gli pneumatici raggiungano la finestra di utilizzo ideale.

17.00 Errore di Marquez in staccata. Nakagami è il più rapido nel primo giro del turno in 2’06″1 davanti a Lecuona e alle Suzuki di Mir e Rins.

16.59 Marc Marquez, Miller e Bagnaia optano per la hard davanti e la soft al posteriore. In questa fase si lavorerà principalmente sul passo gara.

16.57 Pol Espargarò, Nakagami, Zarco e Alex Marquez scendono in pista con una doppia gomma soft, tante combinazioni diverse per il resto della griglia.

16.55 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista per le FP3 del quartultimo GP dell’anno.

16.53 Ancora un paio di minuti di attesa prima dell’inizio delle FP3, una sessione da 40 minuti che promuoverà 10 piloti direttamente in Q2.

16.50 In chiave iridata Bagnaia sarà chiamato ad un salto di qualità rispetto alle prime libere del venerdì per provare a centrare la terza vittoria consecutiva (dopo Aragon e Misano) e restare in corsa per il titolo.

16.47 Buoni segnali sinora in casa Ducati, con un Jack Miller in grande spolvero ed un Francesco Bagnaia competitivo ma ancora alla ricerca del set-up ottimale per domare gli avvallamenti del COTA.

16.44 Marquez ha impressionato nella giornata di ieri in ogni condizione, facendo intravedere un potenziale importante anche sul giro secco oltre a dei run decisamente convincenti su gomme più dure. Da capire se lo spagnolo avrà la tenuta fisica necessaria per spingere al massimo dal primo all’ultimo giro della gara.

16.40 Tra un quarto d’ora comincerà l’ultimo turno valido per la qualificazione diretta in Q2, riservata ai migliori 10 della combinata al termine delle FP3. Si preannuncia dunque una sessione infuocata, specialmente negli ultimi venti minuti, con tanti time-attack.

16.37 Di seguito la classifica combinata delle libere per la MotoGP dopo le FP2:

1 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’15.872 12 2’04.164 16

2 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’16.039 14 2’04.179 17 0.015 0.015

3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’18.165 16 2’04.366 15 0.202 0.187

4 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’16.822 14 2’04.552 16 0.388 0.186

5 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’18.292 14 2’04.612 13 0.448 0.060

6 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’17.328 16 2’04.663 16 0.499 0.051

7 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’18.832 8 2’04.677 14 0.513 0.014

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’16.471 16 2’04.723 14 0.559 0.046

9 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’17.027 15 2’04.802 16 0.638 0.079

10 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 2’18.648 14 2’04.836 16 0.672 0.034

11 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’17.596 13 2’04.852 15 0.688 0.016

12 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 2’17.755 12 2’04.933 16 0.769 0.081

13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’17.903 9 2’05.094 15 0.930 0.161

14 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’20.556 5 2’05.137 14 0.973 0.043

15 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’18.530 13 2’05.296 13 1.132 0.159

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’16.964 16 2’05.614 16 1.450 0.318

17 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’19.668 14 2’05.631 16 1.467 0.017

18 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’16.655 14 2’05.682 9 1.518 0.051

19 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’18.087 14 2’06.209 10 2.045 0.527

20 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’18.083 11 2’06.235 13 2.071 0.026

21 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’17.596 16 2’06.257 16 2.093 0.022

16.33 Si tratta di un’ottima notizia per tutte le Yamaha ed in particolare per Fabio Quartararo, competitivo sull’asciutto ma estremamente in difficoltà su pista umida nelle libere del venerdì.

16.29 La prima notizia di giornata è legata al meteo: sembra infatti scongiurato il rischio pioggia (nonostante le allarmanti previsioni meteo degli ultimi giorni) in quel di Austin per tutte le sessioni del sabato.

16.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2021, quindicesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

22.08 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani con FP3, FP4 e qualifiche. Grazie e buon proseguimento di serata!

22.06 Dovizioso e Morbidelli sembrano un po’ più a loro agio dopo l’esordio di Misano, mentre proseguono le difficoltà di Valentino Rossi, solamente 17° a 1.467 dalla vetta

22.04 Bagnaia si mette in sesta posizione a mezzo secondo da Marquez ma dà la sensazione di essere in crescita, anche se la Honda sembra davvero in palla con tre piloti nei primi cinque. Oltre al Cabroncito, infatti, troviamo Pol Espargarò quarto e Nakagami quinto

22.02 Come sempre è Marc Marquez a dettare legge al COTA. Il Cabroncito è impressionante e si candida al ruolo di protagonista. Bene Quartararo che, passata la pioggia, si conferma ai piani alti assieme a Miller

22.01 Chiude decimo un brillante Bastianini a 672 millesimi, 12° Marini a 769, 13° Mir, 14° Dovizioso a 973, 15° Morbidelli a 1.132, 17° Rossi a 1.467

21.59 RIEPILOGO TEMPI FP2

1 93 M. MARQUEZ 2:04.164 2 20 F. QUARTARARO +0.202 3 44 P. ESPARGARO +0.388 4 30 T. NAKAGAMI +0.448 5 43 J. MILLER +0.510 6 89 J. MARTIN +0.513 7 5 J. ZARCO +0.559 8 63 F. BAGNAIA +0.629 9 42 A. RINS +0.638 10 33 B. BINDER +0.688

21.57 Miller spaziale nel T1 per 403 millesimi!!!!!!! Ne tiene 61 nel T2, mentre Marquez ne scrive 252!!!!!! L’australiano chiude in 2:04.179 a 15 millesimi!!!!!! Bagnaia sesto, Marquez sbaglia in curva 12 e lascia il giro

21.55 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP2!!!!!!!! ECCO I TIME ATTACK FINALI!!!!!!1 Marquez intanto distrugge tutti!!!! 2:04.164 primoooooooo con 202 millesimi su Quartararo!!

21.54 Ultimo minuto della FP2! Dovizioso è sesto a 771!!!!!!! Che tempo!!!!!! Record per tutti nel T1, mentre Morbidelli è ottavo!!!!!!!! 930 millesimi!

21.53 Quartararo vola con hard e soft in 2:04.360!!!!!!!!! 246 millesimi su Nakagami!! Rins risponde e si porta al quinto posto a 436

21.52 Rins record nel T1 per 171 millesimi, Quartararo risponde con 86 millesimi di record nel T2! Dovizioso vola con 119 ne T1!

21.51 Finisce nella ghiaia di curva 20 Aleix Espargarò, mentre fa la stessa fine Oliveira in curva 12, bandiere gialle ovunque

21.50 Jack Miller con doppia gomma soft segna uno spaziale record di 165 millesimi nel T3 e chiude in 2:04.674 a 62 millesimi da Nakagami. Marquez chiude un giro ma con tempi alti

21.49 Bagnaia vola nel T1 con 210 millesimi di record, quindi 118 al T2 e 138 al T3, risponde Nakagami con 267! Pecco fa segnare 2:04.793!! Ma il giapponese lo supera in 2:04.612 con 181 millesimi di vantaggio! Mir quinto a 819 millesimi

21.48 Rins riparte e fa segnare il record nel T1 e T3 ma, invece di andare a far segnare il miglior tempo, torna ai box. Ora tutti in pista con le soft al posteriore e fioccano i settori record!

21.46 Rins si lancia con soft e media e piazza il record nel T1, quindi sbaglia e cede 2 secondi nel solo T2

21.45 Pochi piloti in pista in questo momento, Bastianini riparte e fa segnare il suo migliore T1 a soli 139 millesimi da Marquez. Nel T2 arriva con 704 millesimi, quindi al T3 con 811 e chiude in 2:06.074 a 918 millesimi

21.43 Bastianini monta hard e soft al posteriore e migliora. Sale in 17a posizione a 1.336, Pol Espargarò è sesto a 580 millesimi dalla vetta

21.42 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 93 M. MARQUEZ 2:05.156 2 43 J. MILLER +0.123 3 88 M. OLIVEIRA +0.526 4 30 T. NAKAGAMI +0.535 5 20 F. QUARTARARO +0.576 6 33 B. BINDER +0.653 7 44 P. ESPARGARO +0.713 8 63 F. BAGNAIA +0.722 9 89 J. MARTIN +0.892 10 5 J. ZARCO +0.918

21.41 Marquez torna ai box, mentre Miller spinge e segna il record nel T1 per 85 millesimi, quindi accusa 89 millesimi al T3 e chiude in 2:05.279 a 123 millesimi dalla vetta. Dovizioso è 15° a 1.196

21.40 Miller non migliora il suo tempo precedente, intanto Morbidelli è 16° a 1.459, con Dovizioso 17° a 1.635, quindi Bastianini 18° a 1.777, Luca Marini 19° a 1.98 e Rossi 20° a 2.109 dalla vetta

21.38 Quartararo migliora e si porta in quinta posizione a 576 millesimi, Zarco è nono a 918, mentre Miller si rilancia e fa segnare appena 13 millesimi di distacco al T1

21.37 Valentino Rossi si porta in 20a posizione a 2.179 e si rilancia, mentre Alex Marquez è nono a 950, con Oliveira terzo a 526, a un millesimo da Miller

21.36 Marc Marquez commette un errore in curva 12 e lascia perdere il suo giro, mentre Nakagami, suo collega di marchio, vola in terza posizione a 535 millesimi, a 10 da Miller. Quartararo è sempre settimo, con Bagnaia sesto

21.34 Balzo in avanti di Nakagami, settimo a 982 millesimi, mentre Marquez si rilancia ed è subito record nel T1 per 65 millesimi, Rins intanto sale in 14a posizione

21.33 Quartararo torna in azione, sempre con hard e media, e fa segnare soli 154 millesimi di ritardo nel T1, salvo poi perdere mezzo secondo nel solo T2…

21.32 Rins rimane 18° a 1.968, alle sue spalle Morbidelli, Petrucci e Valentino Rossi a circa 3 secondi

21.31 Salto in avanti di Binder che si mette in terza posizione a 653 millesimi da Marquez, con gomma hard e media

21.30 Davvero impressionante il ritmo che ha a disposizione Marc Marquez. Prima di tornare ai box stava facilmente chiudendo un giro con un secondo di vantaggio su Miller. Sarà pronto per il settimo successo ad Austin?

21.28 Molti piloti sono già tornati ai box, rimangono in azione Espargarò, Bagnaia, Quartaro, Zarco e Bastianini che è 14° a 1.777 dalla vetta

21.27 Bagnaia migliora e si mette in quinta posizione a 722 millesimi da Marquez che sembra davvero poter fare il vuoto rispetto a tutti

21.26 Quasi tutti i piloti girano con hard e media, a parte Zarco, Martin e Pol Espargarò con soft e media e Rins con doppia media

21.25 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 93 M. MARQUEZ 2:05.156 2 43 J. MILLER +0.525 3 33 B. BINDER +0.653 4 20 F. QUARTARARO +0.757 5 44 P. ESPARGARO +0.981 6 30 T. NAKAGAMI +0.982 7 89 J. MARTIN +1.034 8 36 J. MIR +1.053 9 88 M. OLIVEIRA +1.380 10 27 I. LECUONA +1.422

21.24 Marc Marquez dopo aver segnato un T3 folle decide di tornare ai box. Stava chiudendo un giro da 2:04.5, pazzesco!

21.23 Davvero impressionante la confidenza di Marquez su questa pista. Sembra davvero fare un altro sport rispetto agli altri. Di nuovo record per 250 millesimi nel T2!

21.22 Marquez abbatte il suo crono e vola a 2:05.156 con 525 millesimi su Miller e 981 su Espargarò, poi Quartararo a 1.024

21.21 Rossi rimane 19° a 2.939 da Marquez, mentre tutti fanno segnare parziali record! Il Cabroncito vola a 520 millesimi sotto il suo tempo

21.20 Sale in ottava posizione Dovizioso a 1.230, mentre Quartararo migliora ancora e sale in terza posizione a 237 millesimi

21.18 Ed ecco Marc Marquez al primo posto in 2:06.067 con 118 millesimi su Miller e 439 su Quartararo, 11° Bastianini a 2.034, ottavo Bagnaia a a 1.560

21.17 Zarco passa a condurre in 2:07.108 con 362 millesimi su Oliveira e 421 su Quartararo, poi Rins

21.16 Quartarato sale in vetta in 2:07.529 con 121 millesimi su Martin e 427 su Miller. Quarto Zarco, settimo Bagnaia, 13° Rossi

21.15 Jorge Martin inizia in 2:07.650 con 693 millesimi su Zarco e 938 su Oliveira

21.13 Si parte con i primi giri lanciati, vedremo chi fisserà il primo tempo di riferimento della giornata sull’asciutto!

21.12 Si inizia a fare sul serio al COTA, con i protagonisti impegnati nel giro di lancio

21.11 Subito tutti i piloti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione. Ricordiamo che in questo weekend non vedremo in azione Maverick Vinales, pesantemente colpito dalla tragica morte del giovanissimo cugino nella SuperSport 300 di una settimana fa a Jerez

21.10 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DELLE AMERICHE DELLA MOTOGP!!!!!!!!!

21.09 Pochi istanti e si parte con la FP2. In questo momento il meteo

21.07 Il dominatore del COTA, tuttavia, è Marc Marquez. Il Cabroncito, ancora alle prese con i problemi tra braccio e spalla, vuole essere protagonista e lo ha fatto vedere anche nella FP1 sul bagnato. Si saprà ripetere sull’asciutto?

21.04 Per quanto visto anche questa mattina, bisognerà fare attenzione alla Suzuki. Non tanto per il successo di Alex Rins nel 2019, quanto perchè ci troviamo su un tracciato molto variegato, con curve e cambi di direzione importanti, sui quali la moto di Hamamatsu potrebbe tornare a fare la differenza. Il campione del mondo Joan Mir, in primis, ci spera.

21.01 Discorso simile anche per Francesco “Pecco” Bagnaia. Il nostro alfiere è reduce dalla doppietta Aragon-Misano e vuole continuare su questa scia. La consapevolezza è che i 48 punti di ritardo sono un fardello quasi insormontabile, ma il piemontese non ha nulla da perdere. Nella FP1 non ha voluto a sua volta rischiare, ma la GP21 si conferma sempre a buoni livelli sul bagnato

20.58 Il leader della classifica generale, Fabio Quartararo, sbarca al COTA con la chiara intenzione di blindare il suo primo titolo nella classe regina. Nella FP1 ha chiuso con un tempo assolutamente interlocutorio, dimostrando di non avere la minima intenzione di rischiare nella FP1.

20.52 Iniziamo l’avvicinamento alla FP2 con la CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 234

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 186

3 Joan MIR Suzuki SPA 167

4 Johann ZARCO Ducati FRA 141

5 Jack MILLER Ducati AUS 140

6 Brad BINDER KTM RSA 124

7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104

8 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98

9 Marc MARQUEZ Honda SPA 92

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 87

11 Jorge MARTIN Ducati SPA 71

12 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70

13 Alex RINS Suzuki SPA 68

14 Pol ESPARGARO Honda SPA 64

15 Enea BASTIANINI Ducati ITA 61

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 50

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 28

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 28

22 Stefan BRADL Honda GER 13

23 Michele PIRRO Ducati ITA 8

24 Dani PEDROSA KTM SPA 6

25 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

26 Tito RABAT Ducati SPA 1

20.49 Ricordiamo che, da quando si corre ad Austin, il dominatore della mattinata texana, Marc Marquez, ha monopolizzato la scena con 7 pole position e 6 vittorie. Il percorso netto gli è sfuggito solamente per colpa dell’improvvida caduta del 2019 (ultima edizione disputata). Il Cabroncito, infatti, stava dominando la gara anche in quell’occasione, prima di scivolare in curva 12, la staccata in fondo al lungo rettilineo del tracciato texano

20.46 Tutto è pronto per la seconda sessione di prove libere che, nella speranza, inizierà a darci maggiori informazioni sui valori in pista. Al momento il meteo vede il sole dettare legge con temperature di 28.9° per quanto riguarda l’atmosfera e 40.9° sull’asfalto

20.43 Sul COTA – Circuit of the Americas, dopo una FP1 bagnata, si inizia a fare sul serio per il quindicesimo e quartultimo appuntamento della stagione. Rimangono in palio 100 punti e ogni dettaglio potrebbe davvero fare la differenza

20.40 Buonasera e bentornati ad Austin, tra mezzora esatta scatterà la FP2 del GP delle Americhe di MotoGP!

LA CRONACA DELLE FP1

17.51 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 che scatterà alle ore 21.10 italiane (le 14.10 texane). Grazie e buon proseguimento di giornata!

17.49 Nessuna voglia di rischiare per Pecco Bagnaia, ottavo a 1.456 e Quartararo, 15° a 2.293. I due rivali per il titolo attendono la FP2 per iniziare a fare sul serio. Nel complesso turno complicato, come sempre, per le Yamaha che sul bagnato soffrono parecchio.

17.47 Si chiude una FP1 quasi del tutto interlocutorio. L’asfalto bagnato ha esaltato, come sempre, Marc Marquez e Jack Miller. Terzo anche Zarco, un altro pilota che in queste condizioni si esalta.

17.45 11° Luca Marinin a 1.882, 13° Petrucci a 2.211 alle spalle di Mir, quindi quindicesimo Quartararo a 2.293, 17° Morbidelli a 2.658, 18° Bastianini a 2.776, 20° Rossi a 3.796 davanti a Dovizioso.

17.43 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 93 M. MARQUEZ 2:15.872 2 43 J. MILLER +0.167 3 5 J. ZARCO +0.599 4 88 M. OLIVEIRA +0.783 5 44 P. ESPARGARO +0.950 6 73 A. MARQUEZ +1.092 7 42 A. RINS +1.155 8 63 F. BAGNAIA +1.456 9 33 B. BINDER +1.724 10 27 I. LECUONA +1.724

17.41 Jack Miller perde tutto già nel T2 e non migliora, Marc Marquez vola nel T1 con 246 millesimi di record, 338 nel T2, quindi si presenta con 89 di ritardo al T3 e chiude senza migliorare. Il miglior tempo è suo comunque!

17.40 BANDIERA A SCACCHI!!!!! SI CHIUDE LA FP1!!! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono del turno! Miller stampa un clamoroso record nel T1 per quasi mezzo secondo!

17.39 Siamo alle ultime battute della FP1, ormai splende il sole ad Austin! Miller migliora ancora e si porta a 167 millesimi da Marquez!

17.38 Johann Zarco perde qualcosa nel T2, quindi arriva al T3 con 794 millesimi di ritardo e conclude in 2:16.938, quarto a 1.066. Marini 13° a 2.273.

17.37 Rins migliora ancora ed è quarto a 1.241, Oliveira risponde ed è terzo a 854, mentre attenzione a Zarco, che piazza il record per 316 millesimi nel T1!

17.36 Sale al quinto posto Rins a 1.445, settimo Mir a 2.031, ottavo Bagnaia a 2.087.

17.35 Marc Marquez riparte e vola! Record nel T2 per 292 millesimi, quindi 801 al T3, conclude il giro in 2:15.872 e scalza Miller per 740 millesimi.

17.34 Lecuona si porta al decimo posto a 1.774 da Miller, mentre ora tutti sono in pista pronti per gli ultimi minuti della sessione. Rins, Mir, Miller con doppia media da bagnato, Binder media e soft, come Oliveira, mentre Quartararo è con soft e media.

17.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 43 J. MILLER 2:16.612 2 93 M. MARQUEZ +0.189 3 88 M. OLIVEIRA +0.460 4 44 P. ESPARGARO +0.545 5 5 J. ZARCO +0.747 6 36 J. MIR +1.291 7 63 F. BAGNAIA +1.347 8 9 D. PETRUCCI +1.471 9 73 A. MARQUEZ +1.622 10 10 L. MARINI +1.801

17.32 Alex Marquez si issa in nona posizione a 1.622, mentre Rins migliora in ogni parziale facendo segnare l’undicesimo crono a 1.902.

17.31 Petrucci migliora ancora e si porta in ottava posizione a 1.471 da Miller, Bagnaia torna in azione ma su tempi alti, come Rossi

17.30 La pista inizia a rianimarsi. L’asfalto rimane bagnato anche se si vede anche qualche squarcio di sole ora. Se il meteo rimarrà così, vedremo una FP2 asciutta

17.28 Petrucci balza in decima posizione a 1.914 dalla vetta, mentre Rossi si rilancia e fa segnare i migliori settori personali, chiudendo 19° a 3.475

17.26 Petrucci sale in 15a posizione a 2.551, mentre Valentino Rossi si rilancia e chiude in 2:20.463 ed è 19° a 3.851.

17.24 Morbidelli migliora ma rimane 17° a 3.656, torna in azione Valentino Rossi che si porta in 20a posizione a 4.259.

17.23 Mentre Dovizioso decide di tornare ai box, Joan Mir fa segnare i suoi migliori settori e chiude in 2:17.903, sesto a 1.291 da Miller.

17.21 Quasi tutti i piloti hanno chiuso il primo run e sono tornati ai box, prosegue Mir, ma su tempi altissimi, stesso discorso per Quartararo e Zarco.

17.20 Zarco fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 2:17.359, quinto a 747 millesimi. Dovizioso rimane 17° alle spalle di Petrucci, ma davanti a Morbidelli e Bastianini. Rossi è 21°

17.19 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 43 J. MILLER 2:16.612 2 93 M. MARQUEZ +0.189 3 88 M. OLIVEIRA +0.460 4 44 P. ESPARGARO +0.545 5 5 J. ZARCO +1.084 6 63 F. BAGNAIA +1.347 7 10 L. MARINI +1.801 8 20 F. QUARTARARO +1.905 9 41 A. ESPARGARO +1.985 10 42 A. RINS +2.094

17.18 Jack Miller chiude in 2:16.612 e migliora leggermente il suo crono. Oliveira è terzo a 460 millesimi, sesto Bagnaia a 1.347, ottavo Quartararo a 1.905.

17.17 Migliorano tutti in questo momento, Miller ha 250 millesimi di vantaggio al T2, Espargarò un decimo, Oliveira 82 millesimi.

17.16 Miller riparte con il record nel T1 per 278 millesimi, si conferma nel T2 e T3 con 52, quindi chiude con il miglior tempo! 2:16.639 per l’australiano, con 162 millesimi su Marquez. Quarto Oliveira a 828.

17.14 Bagnaia migliora ed è quarto a 1.158, 11° Quartararo a 2.639, mentre Dovizioso è 16° alle spalle di Petrucci.

17.13 Ancora un bel giro per Marquez, che non migliora per pochi centesimi, mentre Pol Espargarò, dopo aver fatto segnare il record nel T1 e T2, si porta a 493 millesimi. Secondo Miller a 383

17.12 Luca Marini si porta in quarta posizione a 1.612 dalla vetta, Quartararo sale in nona posizione a 2.671.

17.11 Marc Marquez fa segnare il record nel T1 per 347 millesimi, si conferma nel T2 per 369, quindi 755 nel T3. Chiude in 2:16.801 con 765 millesimi su Pol Espargarò e 939 su Miller.

17.09 Quartararo rimane 12° a 2.564, Dovizioso alle sue spalle a 2.671, Morbidelli 17° a 3.283 davanti a Bastianini. Rossi oltre la 20a posizione

17.08 Ottimo giro di Pol Espargarò che migliora e chiude al secondo posto a 203 millesimi da Marquez, terzo Bagnaia a 13.12, quarto Zarco

17.07 Giro dopo giro i piloti stanno trovando il giusto feeling, mentre l’asfalto rimane bagnato

17.06 Pol Espargarò migliora ma è quarto a 1.727, davanti Zarco è secondo a 1.320, quindi Miller terzo a 1.582

17.05 Dovizioso è 13° a 5.071, Morbidelli 16° a 5.658, Rossi 20° a 7.895

17.04 Zarco si porta in quarta posizione a 3.214, quinto Martin a 4.134, sesto Quartararo a 4.220, nono Bagnaia a 4.453.

17.03 Marc Marquez continua a spingere e sbriciola il suo tempo precedente. 2:17.885 con 2.740 su Oliveira, ma ora è Pol Espargarò secondo a 2.066

17.02 Terza posizione per Oliveira in 2:23.457, quarto Quartararo in 2:24.604, mentre Rossi chiude il primo giro in 2:28.057

17.01 Miller si porta in vetta in 2:22.836, ma subito Marc Marquez lo scalza in 2:20.323!

17.00 Il primo del fine settimana di Austin lo mette a segno Zarco in 2:25.023, davanti a Lecuona e Mir

16.59 Si parte con i primi giri lanciati, vedremo chi fisserà il primo tempo di riferimento della giornata!

16.58 Si inizia a fare sul serio al COTA, con i protagonisti impegnati nel giro di lancio. C’è ancora parecchia acqua in pista, anche se sembra che la pioggia sia cessata. C’è anche molto vento, vediamo se aiuterà ad asciugare l’asfalto texano…

16.57 Ricordiamo che in questo weekend non vedremo in azione Maverick Vinales, pesantemente colpito dalla tragica morte del giovanissimo cugino nella SuperSport 300 di una settimana fa a Jerez

16.56 Subito tutti i piloti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione.

16.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DELLE AMERICHE DELLA MOTOGP!!!!!!!!!

16.53 In questo momento il meteo vede pioggia lieve con 21 gradi per quanto riguarda l’atmosfera e 24 sull’asfalto. La sessione, con molta probabilità, sarà tutta sul bagnato.

16.50 Pochi istanti e si parte con la FP1. Vedremo anche come si comporterà Enea Bastianini. Reduce dal sesto posto di Aragon e, soprattutto, dal podio di Misano! ““Non ho mai provato la Ducati qui al COTA, ma un passo alla volta sto raggiungendo il mio obiettivo, ovvero guidare la mia moto in maniera sempre più efficace. Non so a che livello potremo essere, ma centrare un’altra top-6 potrebbe essere un risultato di grande importanza”.

16.47 Il “padrone di casa” del COTA, tuttavia, è Marc Marquez. Il Cabroncito, ancora alle prese con i problemi tra braccio e spalla, vuole essere protagonista: “Austin è completamente diverso da Misano. Cercherò di fare bene mi piace gareggiare qui. Questa è una pista complessa con tanti cambi di direzione e delle lunghe frenate. Se mi diverto tutto viene in automatico. Il segreto per andare forte non lo conosco. Mi ricordo che nel 2013 ero 2 secondi più veloci degli altri. La pista è cambiata molto, ora è più difficile viste le condizioni dell’asfalto. Devo restare calmo, spero di gestire la situazione nel migliore dei modi. Il quarto settore dovrebbe essere il peggiore per la mia spalla”.

16.44 Attenzione alla Suzuki. Non tanto per il successo di Alex Rins nel 2019, quanto perchè ci troviamo su un tracciato molto variegato, con curve e cambi di direzione importanti, sui quali la moto di Hamamatsu potrebbe tornare a fare la differenza. Il campione del mondo Joan Mir, in primis, ci spera.

16.41 Dall’altra parte del “ring” troviamo Francesco “Pecco” Bagnaia. Il nostro alfiere è reduce dalla doppietta Aragon-Misano e vuole continuare su questa scia. La consapevolezza è che i 48 punti di ritardo sono un fardello quasi insormontabile, ma il piemontese non ha nulla da perdere. “Il distacco in classifica da Quartararo è ancora piuttosto importante e restano solo quattro gare, perciò sarà fondamentale riuscire ad essere costanti e portare a casa più punti possibili. Non cambierò la mia strategia in queste gare. Abbiamo una moto forte, sono fiducioso“.

16.38 Fabio Quartararo sbarca al COTA con la chiara intenzione di blindare il suo primo titolo nella classe regina. Ecco le sue parole di ieri: “Qui ho centrato il mio primo podio nel 2015, quindi questa pista ha un valore particolare per me. Mi piace correre al COTA, due anni fa sono andato abbastanza bene, poi da quel momento ho fatto tanta esperienza e penso che potrò centrare un buon risultato. Il lungo rettilineo, come sappiamo, non ci darà una mano, ma nel T1 e T3 possiamo fare bene. A Misano ho avuto dei momenti nei quali pensavo al campionato ma, di pari passo, mi sto comunque divertendo. Peccato non aver vinto il GP, ma sono stato competitivo e penso che anche qui potrò ripetermi. Se mi troverò in una situazione pericolosa, però, farò di tutto per non correre rischi eccessivi, ovviamente, ma se potrò puntare alla vittoria, ci proverò”.

16.37 Iniziamo l’avvicinamento alla FP1 con la CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 234

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 186

3 Joan MIR Suzuki SPA 167

4 Johann ZARCO Ducati FRA 141

5 Jack MILLER Ducati AUS 140

6 Brad BINDER KTM RSA 124

7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104

8 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98

9 Marc MARQUEZ Honda SPA 92

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 87

11 Jorge MARTIN Ducati SPA 71

12 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70

13 Alex RINS Suzuki SPA 68

14 Pol ESPARGARO Honda SPA 64

15 Enea BASTIANINI Ducati ITA 61

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 50

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 28

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 28

22 Stefan BRADL Honda GER 13

23 Michele PIRRO Ducati ITA 8

24 Dani PEDROSA KTM SPA 6

25 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

26 Tito RABAT Ducati SPA 1

16.34 Ricordiamo che, da quando si corre ad Austin, Marc Marquez ha monopolizzato la scena con 7 pole position e 6 vittorie. Il percorso netto gli è sfuggito solamente per colpa dell’improvvida caduta del 2019 (ultima edizione disputata). Il Cabroncito, infatti, stava dominando la gara anche in quell’occasione, prima di scivolare in curva 12, la staccata in fondo al lungo rettilineo del tracciato texano

16.31 Si parte con la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 prenderà il via alle ore 21.00 italiane e inizierà a darci maggiori informazioni sui valori in pista. Al momento il meteo vede

16.28 Sul COTA – Circuit of the Americas, si parte per il quindicesimo e quartultimo appuntamento della stagione. Rimangono in palio 100 punti e ogni dettaglio potrebbe davvero fare la differenza

16.25 Buongiorno e benvenuti ad Austin, tra mezzora esatta scatterà la FP1 del GP delle Americhe di MotoGP!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a causa della pandemia, il Motomondiale torna a gareggiare questo weekend in Texas sul COTA per il quartultimo round del campionato.

Fine settimana cruciale dunque per la corsa al titolo iridato, con Fabio Quartararo che difende 48 punti di margine su un lanciatissimo Francesco Bagnaia e 67 su un Joan Mir ormai quasi fuori dai giochi. Il francese della Yamaha, leader della generale, può accontentarsi di piazzamenti sul podio da qui a fine stagione per laurearsi Campione ma dovrà fare molta attenzione a possibili variabili inattese.

Il meteo, per esempio, potrebbe complicare notevolmente il weekend del “Diablo” (non a proprio agio sul bagnato). Da non sottovalutare anche Marc Marquez, specialista assoluto di Austin (6 vittorie e 7 pole su 7 GP disputati) e uno dei grandi favoriti per la vittoria domenica, che sarà un possibile arbitro della lotta mondiale tra Quartararo e Bagnaia.

Si comincia alle ore 16.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di libere scatterà in serata alle 21.10, OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del cammino di avvicinamento al 15° GP dell’anno: buon divertimento!

Foto: Lapresse