LIVE Italia-Polonia 0-2, Mondiali volley U21 in DIRETTA: azzurri in fuga nel terzo set, 13-6

14-6 Errore Polonia

13-6 Michielettooooooo!!!! Da zona 4

12-6 errore al servizio Polonia

11-6 Vincente la parallela di Dulski

10-4 Primo tempo Crosato

9-5 Mano out Urbanowicz in primo tempo

9-4 Muroooooooooooooo Crosatooooooooooooo

8-4 Mano out Stefani da zona 4

7-4 Primo tempo Pavlun

7-3 Mano out Stefani da zona 2

6-3 Vincente la diagonale di Dulski da zona 2

6-2 Out l’attacco di Dulski da zona 2

5-2 Errore Kraut

4-2 Muroooooooooooo Italiaaaaaaaaaaaaaaaaa

3-2 Il tocco vincente di Stefani a muro

2-2 Invasione aerea Italia molto dubbia

2-1 Il palleggio vincente di Rinaldi

1-1 Primo tempo Cianciotta

0-1 Vincente Kraut da zona 4

20-25 Vincente l’attacco di Dulski. La Polonia vince 25-20 anche il secondo parziale

20-24 Il palleggio sulle mani del muro di Michieletto, un marchio di fabbrica!

19-24 Errore al servizio Polonia

18-24 Errore al servizio Italia

18-23 Muro Crosato

17-23 Errore al servizio Polonia

16-23 Muro Polacco

16-21 Non ci siamo! Schiro ha la palla del -3 e la spara in tribuna da zona 2. Senza opposto non si va da nessuna parte

16-20 Michieletto vincente in free ball

15-20 Muro Schiro

14-20 Primo tempo Cianciotta

13-20 Out il primo tempo di Cianciotta. Azzurri in confusione. Bisogna usare questo finale di set per cercare di resettare la mente

13-19 Out Schiro da zona 2

13-18 Mano out Dulski da zona 2

13-17 Errore di Dulski da zona 2

12-17 Out l’attacco di Gottardo da zona 4

12-16 Ace Kwasigroch

12-15 Free ball Polonia

12-14 Errore al servizio Italia

12-13 Muroooooooooooo Cianciottaaaaaaaaaaaaaa

11-13 Tocco vincente di Dulski da zona 2

11-12 Mano out Schiro da seconda linea

10-12 Errore Kraut in attacco

9-12 Invasione Polonia

8-12 Muro Kraut. Non c’è partita. Gli azzurri tirano dritto per dritto in attacco e fanno il gioco della Polonia

8-11 Muro Kraut

8-10 Errore al servizio Italia. Troppi errori

8-9 Mano out da zona 4 di Rinaldi. Bisogna cercare queste soluzioni in attacco, anche con tocchi sporchi

7-9 Errore al servizio Italia

7-8 Primo tempo Crosato

6-8 Out l’attacco di Stefani da zona 2. L’opposto toscano non è ancora entrato in partita

6-7 Il muro di Urbanowicz

6-6 Vincente Kwasigroch da zona 4

6-5 Errore in attacco Kwasigroch

5-5 Errore al servizio Polonia. Qualche regalo è importante per gli azzurri…

4-5 Errore al servizio Italia

4-4 Murooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooo

3-4 Invasione Polonia

2-4 Invasione Italia, la quinta da inizio gara!

2-3 La pipe di Rinaldi

1-3 Vincente in parallela Kraut da zona 4

1-2 Errore Polonia al servizio

0-2 Muro di Kraut, così non c’è partita

0-1 Ingiocabili al momento i polacchi a muro. Anche Michieletto sta facendo fatica. Chiude Dulski da 2

20-25 Ancora un errore al servizio dell’Italia che ha iniziato male questa semifinale ma difficilmente potrà fare peggio di così in battuta, dove ha raccolto pochissimo, e in attacco dove è spesso stata contenuta dal muro polacco. La Polonia si aggiudica il primo set, per l’Italia è il primo set perso nella manifestazione. Bisogna reagire!

20-24 Errore al servizio Polonia

19-24 Errore al servizio Italia

19-23 Errore al servizio Polonia

18-23 Il muro polacco sul primo tempo azzurro

18-22 Ancora un’invasione aerea azzurra

18-21 Invasione Italia

18-20 Mano out di Stefani che si sblocca da zona 2

17-20 Errore al servizio Italia

17-19 Primo tempo Cianciotta

16-19 Primo tempo Urbanowicz

16-18 Invasione Polonia

15-18 Mano out di Kwasigroch

15-17 Mano out di Michieletto ma il muro polacco sta toccando tutti i palloni e costringendo gli azzurri a più attacchi nella stessa azione

14-17 Errore Italia

14-16 Out l’attacco di Kwasigroch

13-16 Mano out Gottardo da zona 4

12-16 Ancora il muro polacco che ha preso le misure agli attaccanti azzurri

12-15 Il muro polacco su Michieletto. Stanno lavorando molto bene a muro i polacchi

12-14 Vincente Dulski da seconda libnea

12-13 Out il primo tempo Crosato

12-12 Errore al servizio Italia

12-11 Primo tempo Crosato

11-11 Errore Stefani da zona 2

11-10 Vincente sulle mani del muro Dulski

11-9 Primo tempo crosato!

9-8 Mano out Urbanowicz in primo tempo

8-7 Vincente Michieletto da zona 2

8-6 Vincente Michieletto da zona 4

7-6 Vincente Kwasigroch da zona 4

7-5 Attacco vincente Italia

6-5 Vincente il tocco di Michieletto da zona 4

5-5 Vincente Dulski da seconda linea

5-4 Non passa l’attacco polacco

4-4 Errore al servizio Italia

4-3 La pipe di Michieletto

3-3 Out l’attacco di Stefani

3-2 Mano out Kraut da zona 4

3-1 Rinaldiiiiiiiiiiiiiiii vincente da zona 4 a chiudere un’azione lunghissima

2-1 Primo tempo Cianciotta

1-1 Errore al servizio Italia

1-0 Errore Polonia

18.59: I ragazzi del CT Angiolino Frigoni vogliono continuare a sognare in Sardegna e inseguono l’ambito titolo iridato di fronte al proprio pubblico. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto è la stella, gli altri attaccanti Tommaso Rinaldi e Tommaso Stefani hanno il braccio pesante, il regista Paolo Porro è in ottima forma, i centrali Nicola Cianciotta, Francesco Comparoni, Federico Crosato sono molto solidi come il libero Damiano Catania.

18.56: Squadre in campo per gli inni

18.53: Nella prima fase la Polonia ha battuto 3-1 Cuba, 3-0 il Bahrein e 3-1 la Bulgaria. Nella seconda fase i polacchi hanno sconfitto 3-1 il Brasile, 3-2 la Bulgaria e ha perso 1-3 con la Russia

18.51: Gli azzurri si presentano all’appuntamento da imbattuti (sei vittorie consecutive, sempre per 3-0) e partono con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti a un avversario rognoso e ostico, in grado di creare diversi grattacapi.

18.48: La Nazionale azzurra scende in campo al PalaPirastu di Cagliari per affrontare i temibili biancorossi in una sfida (la prima di questo Mondiale) da dentro o fuori: in palio l’accesso all’atto conclusivo da disputare domani

18.46: La Russia è la prima finalista del Mondiale Under 21 maschile. La squadra russa ha sconfitto nel pomeriggio 3-0 (27-25, 28-26, 25-17) l’Argentina che dunque domani disputerà la finale del terzo posto contro la perdente di Italia Polonia

18.43: La rassegna iridata in programma a Cagliari è giunta alla fase decisiva e l’Italia guidata da Angiolino Frigoni c’è, grazie ad un cammino fin qui al limite della perfezione con tutte vittorie nelle prime due fasi del torneo

18.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile 2021.

Foto: Fivb