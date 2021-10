Rugby femminile, il ranking mondiale aggiornato: Inghilterra e Nuova Zelanda dominano, l’Italia è settima

Messi in pausa i tornei di qualificazione ai Mondiali di Nuova Zelanda 2021 (che si giocheranno a settembre 2022, ndr.) il ranking mondiale femminile della palla ovale mette chiaramente in evidenza come tra i top team vi siano tre nette spaccature, con undici squadre più forti di tutte le altre.

In vetta alla classifica è una sfida a due ormai perenne tra l’Inghilterra, prima con 94,68 punti, e la Nuova Zelanda, seconda con 93,88 punti. Sono le due formazioni più forti al mondo e sono da anni le favorite in ogni evento internazionale. E i sorteggi iridati hanno sorriso alle azzurre che nella prima fase dei Mondiali non affronteranno nessuna dei due big team.

Al terzo posto sul podio del ranking siede il Canada, con le nordamericane che hanno 87,49 punti e sono seguite dalla Francia, quarta, con 84,71 punti. Sono loro le avversarie più dirette di Inghilterra e Nuova Zelanda (e, infatti, le transalpine si giocano storicamente il Sei Nazioni con le inglesi), e l’Italia ha pescato le canadesi come avversarie nel girone mondiale.

Alle spalle delle big four un ampio gruppo racchiuso in otto punti del ranking. Quinta è l’Australia, con 78,68 punti, seguita dagli USA, con 78,19 punti, che staccano l’Italia, settima, che ha 76,43 punti. Proprio le americane saranno le avversarie con cui le azzurre sulla carta si giocheranno il secondo posto nel girone, quello che varrebbe la qualificazione automatica ai playoff iridati.

Alle spalle dell’Italia ci sono, a scendere, all’ottavo posto l’Irlanda (75,65), la Scozia (73,48) e la Spagna (72,10) a chiudere la top 10. Cioè le tre formazioni che con l’Italia si sono giocate la qualificazione diretta ai Mondiali, con Irlanda e Spagna eliminate e la Scozia che si giocherà il posto al ripescaggio.

Fuori dalla top 10 troviamo il Galles, con 70,71 punti, che stacca nettamente l’ultima avversaria delle azzurre ai prossimi Mondiali, cioè il Giappone che è 12° con 65,80 punti. A seguite la top 15 è chiusa da Sudafrica, Russia e Kazakistan.

Foto: Valerio Origo – LPS