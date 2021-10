Beach volley, il vice campione del mondo Julius Thole abbandona l’attività per dedicarsi agli studi

Una notizia che sembrerebbe una doccia fredda ma che nella realtà poteva già essere pronosticabile da chi gli è vicino e conosce bene l’altra passione. Julius Thole, vice-campione del mondo in carica, giocatore di gran talento e che insieme a Wickler ha rappresentato la Germania negli ultimi anni, ha deciso di ritirarsi.

Il motivo di questa scelta risiede nello studio che, stando alle dichiarazioni dell’atleta, avrebbe un grosso peso e valore nella sua vita oltre che allo sport.

“Non è stata una decisione facile, ci ho ragionato per molto tempo nelle ultime settimane. La motivazione principale è che nei prossimi tre anni non sarò in grado di garantire il massimo impegno e la totale dedizione al mio sport, cosa che è sempre stata il requisito più importante per la nostra squadra. Ho sempre studiato nel corso della mia carriera, ma ora sono arrivato a una fase , ovvero quella precedente all’esame di Stato, in cui le due attività non sono più compatibili. Il Beach Volley è stato la mia vita, gli sono grato per tutti gli incontri che ho fatto e tutte le esperienze che ho vissuto“.

Thole lascia il compagno dopo avere ottenuto una medaglia d’argento ai Mondiali 2019 e dopo avere raggiunto i quarti alle passate Olimpiadi di Tokio. Per Wickler è stata una notizia difficile da accettare, ma dopo avere metabolizzato l’accaduto ha deciso di proseguire il suo cammino fino almeno Parigi 2024 con Nils Ehlers.

“La notizia è stata uno shock all’inizio ma Julius me l’ha spiegata in modo molto chiaro. È sempre stato chiaro per noi che per continuare dovevamo essere coinvolti al 100% nel progetto. Io e Nils siamo entrambi ottimi giocatori a livello individuale, proveremo a sviluppare la chimica giusta. Sono molto ottimista, credo che vivremo delle belle stagioni insieme. Ovviamente, il nostro obiettivo è arrivare a Parigi e ottenere il miglior risultato possibile“.

Simona Bastiani

Foto Fivb