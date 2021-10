Baseball, World Series 2021 MLB, Houston Astros-Atlanta Braves: orario, programma, tv, streaming. Il calendario completo

Sono prossime al via le World Series, l’evento dell’anno per il baseball mondiale: Houston Astros e Atlanta Braves si sfidano per prendersi un titolo che manca in un caso dal 2017, nell’altro dal 1995. E non è propriamente l’ultimo atto che ci si era aspettati.

Non lo è perché i Braves sono stati in grado di eliminare i Los Angeles Dodgers, che in stagione avevano mostrato i muscoli in maniera significativa. Per gli Astros è la terza presenza dal 2017 a oggi, indice di grandissima costanza. Si sa già che Houston schiererà come partente, per la prima, Framber Valdez, mentre Atlanta risponderà con Charlie Morton. La serie inizierà al Minute Maid Park di Houston, per poi spostarsi al Truist Park e poi (forse) ritornare in Texas in via definitiva. Prima volta per due manager oltre i 65 anni alle World Series, così come è la prima per due squadre appartenenti a Stati del Sud degli USA.

Le World Series 2021, le numero 117 della storia della MLB, avranno inizio a partire da questa notte. Sarà possibile seguire tutte le partite in diretta integrale, e poi con le varie repliche, su Sky Sport, che renderà disponibile Sky Sport Action (canale 206) per il grande evento.

WORLD SERIES 2021: CALENDARIO

Le date indicate sono quelle italiane, così come lo sono gli orari.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

Ore 2:09 Gara1 Astros-Braves

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Ore 2:09 Gara2 Astros-Braves

SABATO 30 OTTOBRE

Ore 2:09 Gara3 Braves-Astros

DOMENICA 31 OTTOBRE

Ore 2:09 Gara4 Braves-Astros

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE

Ore 1:15 Ev. Gara5 Braves-Astros

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE

Ore 1:09 Ev. Gara6 Astros-Braves

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE

Ore 1:09 Ev. Gara7 Astros-Braves

WORLD SERIES 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Action (canale 206)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

Foto: LaPresse