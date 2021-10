CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata

AGGIORNAMENTO ORE 10.00. ASIA D’AMATO PENALIZZATA DI MEZZO PUNTO! LA SITUAZIONE AGGIORNATA

PERCHÉ ASIA D’AMATO È STATA PENALIZZATA? MANCA UN’ESIGENZA – VIDEO ESERCIZIO

LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA)

LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE (ITALIA)

LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE (USA E CANADA)

LA CRONACA DELLA QUARTA SUDDIVISIONE E LA SITUAZIONE DELL’ITALIA

LA CRONACA DELLA QUINTA SUDDIVISIONE (GIAPPONE)

LA CRONACA DELLA SESTA SUDDIVISIONE (GERMANIA)

LA CRONACA DELLA SETTIMA SUDDIVISIONE (FRANCIA)

Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga diretta di 11 ore. Appuntamento a stanotte (ore 02.45) per le ultime tre suddivisioni di qualificazioni femminili. Restate con noi per cronache, approfondimenti, pagelle, video e tanto altro ancora.

13.22 Stanotte si disputeranno le ultime tre suddivisioni. Da seguire soprattutto le brasiliane Rebeca Andrade, le russe Vladislava Urazova e Angelina Melnikova. L’Italia è vicina alle finali di specialità con Asia D’Amato (volteggio) ed Elisa Iorio (parallele asimmetriche), Alice D’Amato ci spera sugli staggi. Le gemelle D’Amato sono vicine all’atto conclusivo nell’all-around.

13.17 LA SITUAZIONE DELLE ITALIANE. Asia D’Amato e Alice D’Amato sono nona e decima nell’all-around (rispettivamente con 52.099 e 52.098). Asia D’Amato è seconda al volteggio (13.816), Elisa Iorio è quarta alle parallele (14.183) e ottava alla trave (13.100), già togliendo una statunitense in virtù della regola dei passaporti. Alice D’Amato settima sugli staggi (13.966).

13.16 RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE DOPO SETTE SUDDIVISIONI:

All-around – Resta al comando la statunitense Leanne Wong (55.749) davanti alla connazionale Kayla DiCello (55.700), alla giapponese Hitomi Hatakeda (53.798), alla portoghese Filipa Martins (53.032) e alla cinese Wei Xiaoyuan (52.865).

Volteggio – Continua a primeggiare l’olandese Elisabeth Geurts (14.350) davanti alla nostra Asia D’Amato (13.816) e all’ungherese Maria Csenge Bacskay (13.666).

Parallele asimmetriche – Resistono le cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500), poi l’ungherese Zsofia Kovacs (14.433) e la nostra Elisa Iorio (14.183).

Trave – La cinese Luo Rui ha spaccato la gara (14.566), distanziando la tedesca Pauline Schaefer (13.733, le statunitensi Leanne Wong (13.700) e Kayla DiCello (13.500) separate dalla giapponese Urara Ashikawa (13.533).

Corpo libero – La giapponese Mai Murakami ha deliziato il proprio pubblico e conduce con 14.166 (5.8) davanti alle statunitensi Leanne Wong (14.000) e Kayla DiCello (13.800), più lontana l’altra nipponica Yuna Hiraiwa (13.400).

13.14 Si è così conclusa la prima giornata di qualificazioni ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Stanotte andranno in scena le ultime tre suddivisioni e avremo il quadro delle qualificate alle Finali.

13.13 La francese Carolann Heduit si inserisce così in sesta piazza (52.765), davanti alle gemelle D’Amato: Asia nona, Alice decima.

13.12 Le francesi non brillano al corpo libero: 12.733 per Heduit e Serber, sono lontane dalle posizioni che contano.

13.08 L’indiana Budda non ha gareggiato al volteggio. Asia D’Amato resta seconda, la finale sembra ormai in tasca.

13.02 Soltanto 11.066 per Maria Ceplinschi alla trave, la rumena chiude l’all-around con 50.399 punti e al momento è quindicesima.

13.00 Ultima rotazione di questa lunghissima giornata di qualificazioni. Al corpo libero vedremo le francesi Celia Serber e Carolann Heduit, mentre Maria Ceplinschi sarà alla trave. Non ci aspettiamo grandi sorprese dalle svedesi alle parallele, un occhio all’indiana Aruna Budda che ha i due salti al volteggio (sulla carta inferiore ad Asia D’Amato).

12.56 Deludono anche le altre due francesi sui 10 cm: Heduit 12.366, Devillard cade e si ferma a 11.300.

12.48 Celia Serber cade alla trave e si ferma a 10.933. Per Ceplinschi 12.333 alle parallele.

12.42 La Francia alla trave con Serber, Heduit e Devillard. Un colpo da finale non è da escludere.

12.40 Le francesi passano ora alla trave, Maria Ceplinschi alle parallele dopo un volteggio da 13.700.

12.38 C’è un 13.366 (5.8) per Carolann Heduit, che ha commesso qualche sbavatura di troppo. Elisa Iorio resta quarta, Alice D’Amato settima: ottime notizie per le azzurre.

12.32 Celia Serber ottiene 13.200 ale parallele, alle spalle delle azzurre. Vediamo Carolann Heduit, anche in ottica all-around.

12.28 Ora la seconda rotazione. Le francesi Celia Serber e Carolann Heduit alle parallele, le indiana alla trave, le svedesi al corpo libero, Maria Ceplinschi al volteggio (solo un salto).

12.27 DIETROOOOOOOO! Coline Devillard non è impeccabile sui due salti, si ferma alla modesta media di 13.450 ed è nettamente dietro ad Asia D’Amato. L’azzurro è seconda con 13.816, ormai la finale sembra in cassaforte. La francese è settima e a rischio eliminazione.

12.23 Attendiamo i due salti al volteggio di Coline Devillard (oro agli Europei 2017, argento nel 2019), che sulla carta dovrebbe fare più di Asia D’Amato.

12.20 Carolann Heduit inizia con un bel doppio avvitamento al volteggio: 14.300. La ruena Maria Ceplinschi ottiene 13.300 al corpo libero ed è sesta.

12.10 Nella prima rotazione. Al volteggio le francesi Celia Serber, Carolann Heduit, Coline Devillard (due salti). Alle parallele le indiana Aruna Budda Reddy, Pranati Das, Shraddha Talekar. Alla trave le svedesi Tonya Paulsson, Nathalie Westlund e Jennifer Williams. Al corpo libero la rumena Maria Ceplinschi.

12.05 Tra dieci minuti la settima suddivisione. Sarà l’ultima di oggi, poi domani notte si disputeranno le ultime tre e avremo il quadro delle qualificate alle Finali di Specialità.

11.43 LA SITUAZIONE DELLE ITALIANE. Asia D’Amato e Alice D’Amato sono ottava e nona nell’all-around (rispettivamente con 52.099 e 52.098). Asia D’Amato è seconda al volteggio (13.816), Elisa Iorio è quarta alle parallele (14.183) e ottava alla trave (13.100), già togliendo una statunitense in virtù della regola dei passaporti. Alice D’Amato settima sugli staggi (13.966).

11.45 RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE DOPO SEI SUDDIVISIONI:

All-around – Resta al comando la statunitense Leanne Wong (55.749) davanti alla connazionale Kayla DiCello (55.700), alla giapponese Hitomi Hatakeda (53.798), alla portoghese Filipa Martins (53.032) e alla cinese Wei Xiaoyuan (52.865).

Volteggio – Continua a primeggiare l’olandese Elisabeth Geurts (14.350) davanti alla nostra Asia D’Amato (13.816) e all’ungherese Maria Csenge Bacskay (13.666).

Parallele asimmetriche – Resistono le cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500), poi l’ungherese Zsofia Kovacs (14.433) e la nostra Elisa Iorio (14.183).

Trave – La cinese Luo Rui ha spaccato la gara (14.566), distanziando la tedesca Pauline Schaefer (13.733, le statunitensi Leanne Wong (13.700) e Kayla DiCello (13.500) separate dalla giapponese Urara Ashikawa (13.533).

Corpo libero – La giapponese Mai Murakami ha deliziato il proprio pubblico e conduce con 14.166 (5.8) davanti alle statunitensi Leanne Wong (14.000) e Kayla DiCello (13.800), più lontana l’altra nipponica Yuna Hiraiwa (13.400).

11.40 Da seguire soprattutto la Francia con il concorso generale di Carolann Heduit e il volteggio di Coline Devillard. Possibili buoni esercizi anche alla trave.

11.38 Si riprenderà alle ore 12.15 con la settima e ultima suddivisione di giornata. In gara Francia, Svezia, India e la rumena Maria Ceplinschi.

11.35 Terminata la “povera” sesta suddivisione. Nulla di eclatante, se non i due squilli attesi: la tedesca Pauline Schaefer timbra 13.733 alla trave e si inserisce in seconda posizione, l’egiziana Nancy Taman ottiene 13.533 di media al volteggio ed è quarta.

11.34 Soltanto 12.783 di media per l’austriaca Charlize Moerz. Asia D’Amato conserva il suo secondo posto al volteggio.

11.25 L’austriaca Charlize Moerz eseguirà i due salti al volteggio, ma non dovrebbe insidiare Asia D’Amato. Ci stiamo avviando verso la conclusione della sesta suddivisione.

11.20 Non cambia nulla nelle posizioni di vertice. Elisa Iorio sempre quarta alle parallele, Asia D’Amato seconda al volteggio.

11.05 OTTIMOOOOOO! Nancy Taman ottiene la media di 13.533 e si inserisce in quarta posizione. Asia D’Amato resta in seconda posizione al volteggio, la finale sembra essere davvero molto vicina.

10.58 Tra poco i due salti al volteggio di Nancy Taman, Asia D’Amato osserva interessata.

10.48 Pauline Schaefer ha ancora lo smalto della Campionessa del Mondo: 13.733 (5.4 il D Score), secondo punteggio di giornata alla trave. Elisa Iorio ultima delle virtualmente qualificate, ma uscirà prossimamente dal novero (era preventivato).

10.45 Inizia la sesta suddivisione, la penultima di questa lunghissima giornata. Seguiamo i momenti più caldi di un turno interlocutorio.

10.35 La prima rotazione della quinta suddivisione prevede: al volteggio le finlandesi Ada Hautala e Rosanna Ojala; alle parallele le austriache Bianca Frysak, Selina Kickinger, Marlies Maennersdorger; alla trave la tedesca Pauline Schaefer e l’ecuadoriana Alais Perea; al corpo libero le egiziane Mariam Omar e Farida Dabour.

10.20 Si ripartirà alle ore 10.45 con la sesta suddivisione: Finlandia, Austria, Germania, Ecuador, Egitto. Poco o nulla da seguire, se non: la trave della tedesca Pauline Schaefer (ex Campionessa del Mondo di specialità) e i due salti al volteggio dell’egiziana Nancy Taman.

10.15 Asia D’Amato ha concrete chance di entrare in finale al volteggio. Elisa Iorio può sperarci alle parallele, deve continuare a incrociare le dita. Le gemelle D’Amato puntano all’atto conclusivo nel concorso generale, missione possibile ma le cadute e le penalizzazioni stanno pesando.

10.13 LA SITUAZIONE DELLE ITALIANE. Asia D’Amato e Alice D’Amato sono ottava e nona nell’all-around (rispettivamente con 52.099 e 52.098). Asia D’Amato è seconda al volteggio (13.816), Elisa Iorio è quarta alle parallele (14.183) e settima alla trave (13.100) davanti ad Asia D’Amato (13.000), già togliendo una statunitense in virtù della regola dei passaporti. Alice D’Amato settima sugli staggi (13.966).

10.11 RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE DOPO CINQUE SUDDIVISIONI:

All-around – Resta al comando la statunitense Leanne Wong (55.749) davanti alla connazionale Kayla DiCello (55.700), alla giapponese Hitomi Hatakeda (53.798), alla portoghese Filipa Martins (53.032) e alla cinese Wei Xiaoyuan (52.865).

Volteggio – Continua a primeggiare l’olandese Elisabeth Geurts (14.350) davanti alla nostra Asia D’Amato (13.816) e all’ungherese Maria Csenge Bacskay (13.666).

Parallele asimmetriche – Resistono le cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500), poi l’ungherese Zsofia Kovacs (14.433) e la nostra Elisa Iorio (14.183).

Trave – La cinese Luo Rui ha spaccato la gara (14.566), distanziando le statunitense Leanne Wong (13.700) e Kayla DiCello (13.500) separate dalla giapponese Urara Ashikawa (13.533).

Corpo libero – La giapponese Mai Murakami ha deliziato il proprio pubblico e conduce con 14.166 (5.8) davanti alle statunitensi Leanne Wong (14.000) e Kayla DiCello (13.800), più lontana l’altra nipponica Yuna Hiraiwa (13.400).

10.08 Anastasiia Bachynska chiude con 12.666 alla trave e il totale di 52.665, si inserisce in sesta posizione. Asia D’Amato (52.099) e Alice D’Amato (52.098) sono ora ottava e nona.

10.00 Hitomi Hatakeda ottiene 13.566 al volteggio e totalizza 53.798 nel concorso generale, inserendosi in terza piazza.

09.55 Ora l’ultima rotazione della quarta suddivisione: Hitomi Hatakeda al volteggio (ma non farà i due salti), le ucraine alla trave (Bachynska ci prova).

09.50 La staffilata di Mai Murakami! Incantevole al corpo libero: 14.166 con 5.8 di D Score, il bronzo olimpico balza in testa superando le due statunitense e fa sognare il pubblico di casa.

09.46 DIETROOOOO! Anastasiia Bachynska non è impeccabile alle parallele (e ormai succede spesso): 13.333 (5.5) ed Elisa Iorio resta in quarta posizione alle parallele. Un’altra rivale finisce alle spalle…

09.44 Giappone in ottima forma al corpo libero: 13.033 di Hitomi Hatakeda, che ora lascio il campo alla capitana Mai Murakami, accolta da un boato.

09.40 La giapponese Yuna Hiraiwa apre con un bel 13.400 (5.1) al corpo libero e si inserisce in terza piazza.

09.37 Ci aspetta una terza rotazione importantissime con il corpo libero attesissimo di Mai Murakami (bronzo olimpico e già Campionessa del Mondo) e le parallele di Anastasiia Bachynska (Elisa Iorio incrocia le dita).

09.34 Urara Ashikawa si inventa un grandissimo salvataggio alla trave! 13.533 con 5.9 di difficoltà, ora è terza. Ormai Elisa Iorio e Asia D’Amato sono al limitare della top-8 (considerando la regola dei passaporti).

09.30 L’ucraina Yana Fedorova si ferma a 13.316 al volteggio, Asia D’Amato resta solida seconda: la finale di specialità è concretamente nel mirino.

09.26 La giapponese Hitomi Hatakeda commette un’incertezza sull’uscita dalla trave e si ferma a 12.966, dietro alle azzurre. Attendiamo Ashikawa, grande specialista dei 10 cm.

09.25 La motivazione ufficiale per l’abbassamento del punteggio di Asia D’Amato non è ancora stata comunicata. Possibile una mancanza di esigenze (avvitamento?)? Attendiamo novità.

09.24 ATTENZIONE. Confermato il declassamento di mezzo punto per il corpo libero di Asia D’Amato: 12.633 (4.6), hanno tolto cinque decimi al D Score. La genovese perde così la possibilità di sperare in una comunque difficile qualificazione alla finale e nell’all-around scivola a 52.099, appena un millesimi davanti ad Alice. Speriamo che questa “penalizzazione” non impedisca di accedere alla finale all-around (appare difficile).

09.20 Mai Murakami è in forma spettacolare: ottima trave valutata in 13.400 (5.6) e quinto posto provvisorio, davanti a Elisa Iorio e Asia D’Amato (sesta e settima in ottica qualificazione alla finale, la missione si fa decisamente ardua).

09.18 Ora la seconda rotazione. C’è enorme attesa per la trave dell’idolo di casa Mai Murakmi, bronzo alle Olimpiadi al corpo libero: ricordiamo che è la sua ultima settimana di gare, poi appenderà il body al chiodo. Si esibirà per prima seguita da Hitomi Hatakeda e Urara Ashikawa. Al volteggio le ucraine Hubareva, Fedorova (due salti) e Bachynska. Asia D’Amato interessata a Fedorova in ottica finale di specialità.

09.15 Gran bello squillo dell’ucraina Anastasiia Bachynska al corpo libero: 13.100 (5.1 il D Score), quarto posto provvisorie alle spalle delle tre americane.

09.12 Tutte le olandesi finiscono alle spalle delle azzurre alla trave: Visser 12.800, van Pol 12.216, Veerman 11.566.

09.10 ATTENZIONE. Hanno tolto mezzo punto ad Asia D’Amato al corpo libero: da 13.133 è passato a 12.633. Sono spariti cinque decimi secchi dal D Score (da 5.1 a 4.6), due ore dopo la sua esibizione. La sensazione è che sia mancata un’esigenza, appunto di mezzo punto. Stiamo cercando di ricostruire (manca un avvitamento?).

09.05 Elisa Iorio si lascia alle spalle anche la giapponese Hitomi Hatakeda alle parallele: 13.933 per la padrona di casa (6.0 il D Score), è dietro anche ad Alice D’Amato (13.966). L’emiliana si mangia un’altra avversaria, ora si può davvero sperare.

08.55 La giapponese Hitomi Hatakeda alle parallele seguita dalla lussemburghese Celeste Mordenti. Al volteggio le danesi Camille Rasmussen (due salti) e Freja Petersen. Alla trave le taiwanesi Pin-Ju Lai, Hua-Tien Ting, Ko-Ching Fang. Al corpo libero le ucraine Yana Fedorova, Yelyzaveta Hubareva, Anastasiia Bachynska.

08.45 Si partirà con questa prima suddivisione: Giappone alle parallele, Ucraina al corpo libero, Danimarca al volteggio, Cina Taipei alla trave.

08.40 Alle ore 09.00 inizierà la quinta suddivisione. Riflettori puntati sul Giappone: Mai Murakami è la stella, attesissima al corpo libero (bronzo olimpico a Tokyo 2020) e alla trave; Hitomi Hatakeda la generalista; Urara Ashikawa può fare benissimo alla trave. Da seguire anche l’ucraina Anastasiia Bachynska (parallele e all-around soprattutto). In gara anche Cina Taipei, Danimarca e Lussemburgo.

08.38 Asia D’Amato resta settima alla trave (13.000) e quarta al corpo libero (13.133), ma formalmente si tratta di sesto e terzo posto in ottica qualificazione visto che ha davanti a sé tre statunitensi (vige la regola dei passaporti). Elisa Iorio è sesta alla trave (quinta per lo stesso discorso fatto per Asia).

08.36 Nella quarta suddivisione molto è ruotato attorno all’esercizio alle parallele asimmetriche della portoghese Filipa Martins, che su questo attrezzo è stata finalista agli ultimi Europei. La 25enne ha eseguito un’ottima prova sugli staggi, con una nota di partenza di 6.0, e ha ottenuto un punteggio complessivo di 14.133. Elisa Iorio ha tirato un sospiro di sollievo, perché la lusitana le è finita alle spalle di appena mezzo decimo. L’azzurra resta infatti in quarta posizione con 14.183 (6.2) ed è concretamente in lizza per la qualificazione alla Finale di Specialità, anche se avremo un quadro più chiaro soltanto al termine della giornata odierna e bisognerà aspettare domani per conoscere tutte le ammesse agli atti conclusivi. Assicura qualche garanzia in più il secondo posto di Asia D’Amato al volteggio (13.816), visto che poche ragazze stanno eseguendo i due salti.

08.35 Filipa Martins ottiene 12.933 (4.8) e chiude così l’all-around con 53.032: è addirittura terza dietro a Wong (55.749) e DiCello (55.700), davanti a Wei (52.865). Asia D’Amato scivola in quinta posizione (52.599), Alice D’Amato è settima (52.098).

08.30 Filipa Martins sale al corpo libero, vedremo se supererà le azzurre nell’all-around: 12.0 per stare davanti ad Alice, 12.5 per superare anche Asia.

08.20 Siamo nell’ultima rotazione della quarta suddivisione. Tutto è ruotato attorno alle parallele di Filipa Martina, fortunatamente accomodatasi alle spalle di Elisa Iorio. L’Italia insegue le Finali con Asia D’Amato al volteggio (seconda) e con Elisa Iorio sugli staggi (quarta), oltre a puntare ai pass per l’all-around con le gemelle D’Amato.

08.10 Filipa Martins passa in 12.666 alla trave e ora è a quota 42.099 nel generale: ha bisogno di un 12.0 al corpo libero per superare Alice D’Amato, di un 12.5 per scavalcare Asia D’Amato.

08.00 DIETROOOOO! COL BRIVIDOOOO! Filipa Martins ottiene 14.133 (6.0), appena mezzo decimo in meno di Elisa Iorio. L’azzurra salva la sua quarta posizione alle parallele asimmetriche e ora si potrebbe anche iniziare a sperare… La portoghese era davvero un’avversaria insidiosa.

07.50 Tra cinque minuti l’esercizio alle parallele di Filipa Martins, il momento clou di una quarta suddivisione davvero poco vibrante. Nella quinta si alzerà il livello col Giappone.

07.40 Non mutano i piazzamenti delle italiane dopo la prima rotazione. Ora attendiamo Filipa Martins alle parallele.

07.35 Filipa Martins apre con 13.300 al volteggio.

07.25 Si riparte col Portogallo al volteggio: Maria Mendes, Rafaela Ferreira, Filipa Martins. Nessuna farà i due salti, dunque Asia D’Amato resterà seconda. Le svizzere Leanne Habisreutinger e Stefanie Siegenthaler alle parallele. Le islandese Margret Kristinsdottir, Gudrun Hardardottir, Hildur Gudmundsdottir alla trave. Le colombiane Yiset Valenzuela, Maria Villegas, Juliana Ochoa al corpo libero. Come detto non ci sono pesci grossi, eccezion fatta per la lusitana Filipa Martins: la seguiremo soprattutto alle parallele, sperando che non faccia meglio di Elisa Iorio.

07.00 Si ripartirà alle ore 07.30 con la quarta suddivisione. Non ci sono atlete di spicco, almeno sulla carta: Portogallo, Svizzera, Islanda, Colombia. Un occhio andrà però dato alla portoghese Filipa Martins (all-around e parallele).

06.58 L’Italia può concretamente sperare nella finale al volteggio con Asia D’Amato e deve incrociare le dita per sognare con Elisa Iorio alle parallele (non è semplice). L’auspicio è poi quello di portare entrambe le gemelle nella finale all-around.

06.56 SITUAZIONE ITALIANE DOPO TRE SUDDIVISIONI. Asia D’Amato è quarta nel concorso generale (52.599), seconda al volteggio (13.500) e quarta al corpo libero (13.133). Elisa Iorio è quarta alle parallele (14.183) e sesta alla trave (13.100, ma quinta in ottica finale per la regola dei passaporti). Alice D’Amato sesta alle parallele (13.966) e nell’all-around (13.966).

06.54 SITUAZIONE DOPO TRE SUDDIVISIONI:

All-around – Al comando la statunitense Leanne Wong (55.749), appena davanti alla connazionale Kayla DiCello (55.700). Più attardata la cinese Wei Xiaoyuan (52.865).

Volteggio – L’olandese Elisabeth Geurts ha piazzato l’imprevista stoccata da 14.350, precedendo così la nostra Asia D’Amato (13.816) e l’ungherese Maria Csenge Bacskay (13.666).

Parallele asimmetriche – Le bordate delle cinesi hanno fatto la differenza: Wei Xiaoyuan (14.733) precede Luo Rui (14.500), terza l’ungherese Zsofia Kovacs (14.433).

Trave – La cinese Luo Rui è volata in cielo (14.566, 6.1), lontanissime le statunitensi Leanne Wong (13.700) e Kayla DiCello (13.500).

Corpo libero – Lezione delle statunitensi: Leanne Wong (14.000), Kayla DiCello (13.800), eMjae Frazier (13.166).

06.52 Gli USA non avranno avuto in pedana le big più note, ma come da pronostico Leanne Wong e Kayla DiCello si sono rivelate due ginnaste di assoluto spessore e degne del massimo palcoscenico. Fa rumore la trave non eccezionale di Konnor McClain, fuori dalla finale di specialità. Il Canada non si è invece rivelato un fattore nella terza suddivisione, con Rose Wood e Audrey Rousseau lontane dai vertici.

06.50 Kayla DiCello non riesce nell’intento: 14.500 al volteggio e 55.700 di totale, ad appena 49 millesimi dalla connazionale.

06.45 Leanne Wong ottiene 14.366 al volteggio e chiude il suo all-around con 55.749. Ora la risposta di DiCello, ha bisogno di 14.55 per superare la compagna di squadra.

06.46 Precisiamo che nessuna statunitense farà i due salti al volteggio, dunque il secondo posto di Asia D’Amato non verrà toccato.

06.45 Ora l’ultima rotazione della quarta suddivisione. USA al volteggio con Konnor McClain, Leanne Wong e Kayla DiCello. Le canadesi Rose Woo e Audrey Rousseau al corpo libero.

06.43 Elisa Iorio sempre quarta alle parallele. Asia D’Amato seconda al volteggio e quarta al corpo libero (ma terza in ottica qualificazione, visto che davanti ha tre statunitensi). Alice D’Amato sesta alle parallele.

06.41 Leanne Wong fa saltare definitivamente il banco! Un esercizio semplicemente sontuoso al corpo libero: difficoltà di spessore (5.7), esecuzione pregevole e buona tenuta sul quadrato per un punteggio di 14.000 che la proietta al comando. Gli USA sono saliti in cattedra.

06.38 Il primo corpo libero di spessore di questa giornata porta la firma attesissima di Kayla DiCello, che conferma tutta la sua artisticità e una buona acrobatica (5.4). La statunitense ottiene un superbo 13.800 e si porta meritatamente al comando. Attesa per Leanne Wong.

06.35 Le canadesi non si rivelano dei fattori alla trave: 12.633 di Cassandra Lee, 12.000 di Rose Woo.

06.32 eMjae Frazier non è pulitissima al corpo libero: 13.166 con 5.5 di D Score non è un gran risultato, passa al comando davanti ad Asia D’Amato (13.133, ma con 5.1 come nota di partenza). Ora la risposta di Kyla DiCello.

06.29 Ora gli USA al corpo libero: eMjae Frazier, Kayla DiCello, Leanne Wong. Le canadesi Cassandra Lee e Rose Woo alla trave. Norvegesi alle parallele, la croata Zwicker al volteggio.

06.28 La statunitense più attesa alla trave resta fuori dalla finale! 13.466 (5.9) per Konnor McClain, va peggio delle sue connazionali! Disputerà l’atto conclusivo soltanto in caso di rinuncia di Wong o DiCello. Un colpo di scena.

06.25 Tarda a uscire il punteggio di Konnor McClain alla trave, si sta per concludere la seconda rotazione.

06.23 Nel frattempo Asia D’Amato è sempre seconda al volteggio e prima al corpo libero, dove però sono attese le americane.

06.20 Kayla DiCello è abbastanza solida, ma per il momento non arriva ancora il botto: esercizio da 5.6 alla trave, ma 13.500 di punteggio complessivo e finisce alle spalle della compagna di squadra (terza). Elisa Iorio e Asia D’Amato sono ora quinta e sesta alla trave, ma ambire a una finale qui era ed è oggettivamente improbabile. Ora la chiusura dell’attesa Konnor McClain.

06.17 Elisa Iorio e Alice D’Amato sono sempre quarta e sesta alle parallele dopo i transiti delle canadesi Woo (12.800) e Roussea (12.200).

06.15 Leanne Wong trova il modo per distinguersi alla trave: 13.700 (5.4 la nota di partenza) e secondo posto provvisorio alle spalle di Luo Rui (14.566). Elisa Iorio e Asia D’Amato scivolano in quarta e quinta piazza. Ora tocca a DiCello.

06.09 USA tutt’altro che esplosivi alle parallele. Vedremo se la situazione cambierà alla trave con Leanne Wong, Kayla DiCello e l’attesissima Konnor McClain. Canada alle parallele con Audrey Rousseau e Rose Woo, sperando che restino alle spalle delle azzurre. Le norvegesi non faranno paura al volteggio, la croata Zwicker al corpo libero.

06.07 DIETRO ANCHE DI CELLO! Le statunitensi non sono più un pericolo per l’Italia alle parallele asimmetriche. Porta un buon esercizio da 5.8, ma l’esordiente si ferma a 13.900. Elisa Iorio sempre quarta dopo che hanno già girato cinesi e statunitensi, non male. Alice D’Amato sesta.

06.06 Leanne Wong finisce dietro alle azzurre! La statunitense non va oltre a 13.683 (5.3): Elisa Iorio sempre quarta alle parallele (14.183), Alice D’Amato sesta (13.966).

06.04 Bel sospiro di sollievo per Asia D’Amato. Audrey Rousseau si ferma a 13.499 al volteggio, l’azzurra resta in seconda posizione.

06.02 eMjae Frazier (questa è la dicitura corretta del nome) non eccelle sugli staggi e si ferma a 12.000 (4.8) commettendo qualche errore di troppo. Finisce dietro alle azzurre.

06.00 Inizia la terza suddivisione. L’Italia inizia già a incrociare le dita in ottica qualificazione alla finale. Dovrà fare così per oggi e domani, saranno 24 ore in apnea per provare a entrare in qualche atto conclusivo.

05.50 Gli USA incominciano la gara alle parallele asimmetriche con Emjae Frazier, Leanne Wong, Kayla DiCello. Il Canada parte al volteggio con Rose e Audrey Rousseau (due salti). In gara anche la modesta Norvegia al corpo libero e la croata Christina Zwicker alla trave.

05.45 Gli USA sono chiaramente privi di tutte le stelle (Simone Biles, Jade Carey, Sunisa Lee, MyKayla Skinner e via dicendo), ma attenzione a questi nomi meno altisonanti. DiCello e Wong hanno detto la loro a livello juniores e hanno tutti i numeri necessari per fare la differenza anche tra le seniores. Sono alla loro prima uscita internazionale tra le grandi, vedremo di cosa saranno capaci.

05.40 Si stanno scaldando le batterie per la terza suddivisione. Gli USA promettono spettacolo trascinati da Kayla DiCello e Leanne Wong sui quattro attrezzi, ma attenzione anche a Konnor McClain alla trave. Il Canada non ha tanti pezzi di punta, ma Audrey Rousseau e Rose Woo vanno seguite.

05.20 Si ripartirà alle ore 06.00 con la terza suddivisione, spettacolo garantito con gli USA e il Canada. Ci risentiamo tra qualche minuto, a breve sarà online la cronaca della gara dell’Italia.

05.18 Ora le azzurre dovranno aspettare 24 ore per conoscere il proprio destino e sapere se saranno in qualche finale. Il turno di qualificazione è davvero infinito.

05.16 L’Italia ha così concluso il suo turno di qualificazione ai Mondiali. Elisa Iorio magistrale alle parallele (può sperare in una finale comunque difficile) e tonica anche sui 10 cm. Le gemelle D’Amato hanno purtroppo pagato delle cadute: Alice ne ha commesse due alla trave, Asia una alle parallele. Si sono entrambe rialzate, Asia si è distinta al quadrato e insegue una difficile finale al volteggio. Peccato per Desiree Carofiglio, incappata in due cadute all’amato corpo libero.

05.15 Asia D’Amato è dunque seconda nel concorso generale con 52.599, alle spalle della cinese Wei Xiaoyuan (52.865). Alice D’Amato è quarta (52.098). Asia seconda al volteggio. Elisa Iorio è quarta alle parallele (14.183) e terza alla trave (13.100) davanti ad Asia D’Amato (13.000), Alice D’Amato sesta sugli staggi (13.966). Asia D’Amato conduce al corpo libero (13.133).

05.14 Asia D’Amato ottiene 13.500 sul secondo salto al volteggio e la media recita 13.816: al momento è seconda alle spalle dell’olandese Elisabeth Geurts (14.350), bisogna incrociare le dita.

05.13 Nel frattempo Rebecca Downie fa 14.000 alle parallele ed è dietro a Elisa Iorio, sempre quarta sugli staggi. Ma è ancora tanto lunga… Alice D’Amato scivola in sesta piazza.

05.12 Aspettiamo il punteggio del secondo salto di Asia, il sistema si è impallato.

05.09 Asia D’Amato apre le danze con un doppio avvitamento da 14.133.

05.07 Per Carofiglio 12.733 sul secondo salto e media di 12.449. Ora tocca ad Asia D’Amato: due salti per inseguire la finale.

05.06 Carofiglio cade anche dall’avvitamento e mezzo al volteggio: 12.166.

05.05 Alice D’Amato esegue un bel doppio avvitamento da 14.333.

05.04 Ora l’Italia si appresta a concludere la propria gara con la rotazione al volteggio: Alice D’Amato, Desiree Carofiglio (due salti) e Asia D’Amato (due salti). Gran Bretagna alle parallele, Ungheria alla trave, Olanda al corpo libero.

05.02 Asia D’Amato 38.466 nel concorso generale, Alice D’Amato 37.765. Asia può provare a sorpassare la cinese Wei (52.865, avrà bisogno di 14.4 al volteggio), Alice non ci riuscirà

05.00 L’ungherese Zsofia Kovacs timbra 14.433 alle parallele ed è terza. Elisa Iorio scivola in quarta posizione (14.183) davanti ad Alice D’Amato (13.933).

04.57 La rotazione al corpo libero ha segnato la buona ripresa di Alice e Asia D’Amato, ma purtroppo Desiree Carofiglio sconta una doppia caduta che le impedisce di sognare la finale di specialità.

04.55 Purtroppo arriva una doppia caduta per Desiree Carofiglio: il doppio avanti raccolto e il doppio carpio sono letali per la lombarda al rientro in campo internazionale. Che peccato, sembrava avere un grande potenziale per quello che si è visto nel resto dell’esercizio. Il punteggi recita 10.833 (4.9).

04.52 Esercizio davvero di spessore per Asia D’Amato che brilla con i suoi doppio teso, Tabac e doppio raccolto: ottiene 13.133 (5.1 il D Score), miglior punteggio di giornata. E ora ci aspettiamo una grande Desiree Carofiglio.

04.49 Alice D’Amato si rialza prontamente dopo la caduta alla trave e sfoggia una bella coreografia al corpo libero, ottenendo un comunque rilevante 12.833 (4.8 il D Score, mancano alcuni elementi): al momento è il miglior punteggio di giornata.

04.46 Gran Bretagna al volteggio con Stacey e Fenton; Ungheria alle parallele con Bacskay, Szekely e Zsofia Kovacs. Olanda alla trave con Visser, van Pol e Veerman.

04.45 Adesso l’Italia si trasferisce al corpo libero. Prima toccherà ad Alice D’Amato e Asia D’Amato, poi l’esordio di Desiree Carofiglio. La lombarda è un’ottima specialista al quadrato, potrebbe sorprendere: con un esercizio perfetto non è vietato sognare la finale.

04.44 Elisa Iorio promossa a pieni voti con delle parallele strepitose (si può sperare in una finale) e con una trave di spessore, dopo il lungo stop per infortunio. Le gemelle D’Amato pagano una caduta a testa tra staggi (Asia) e 10 cm (Alice), bene però Alice alle parallele.

04.42 Asia D’Amato gira a metà gara con 25.533. Alice D’Amato invece è ferma a 24.932. Le cadute stanno costando alle azzurre, ora dovranno essere brave a corpo libero e volteggio. L’obiettivo è chiaramente la finale.

04.41 Elisa Iorio si conferma in eccellente forma e ottiene 13.100 alla trave (5.1): al momento è terza, appena davanti ad Asia D’Amato. Sulla carta non sono punteggi da finale di specialità.

04.39 Punteggi bassi per le britanniche al corpo libero: 11.966 di Stacey, 11.733 di Fenton. Non c’è stato il doppio salto di Csenge al volteggio. Visser 13.033 alle parallele, dietro alle azzurre.

04.36 Entrambe le gemelle sono cadute, in maniera alternata. Ora toccherà a Elisa Iorio.

04.35 NOOOO. Purtroppo Alice cade per due volte dalla trave e commette diversi errori: 10.966 (5.2) per l’azzurra, che si trova costretta a inseguire in ottica finale. Uno sbaglio dopo il buon avvio alle parallele.

04.33 Esercizio di spessore per Asia D’Amato, che riscatta prontamente la caduta alle parallele. Un piccolo sbilanciamento a metà prova, bella l’uscita in doppio carpio. La genovese ottiene 13.000 (5.3 il D Score) e passa il testimone alla gemella Alice.

04.31 Le britanniche Ruby Stacey e Georgia-Mae Fenton saranno al corpo libero. Le ungheresi Nikolett Szilagyi, Zoja Szekely, Csenge Maria Bacskay al volteggio. Le olandesi Vera van Pol, Naomi Visser e Sanna Veermann alle parallele.

04.30 Questo l’ordine di rotazione delle azzurre: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio. La trave è un attrezzo insidioso per tutte: non ci sono velleità di finale, ma le gemelle devono fare bene in ottica all-around. Iorio ci salvò due anni fa, fu lei a trascinarsi in finale con un salvataggio in extremis e poi arrivò il bronzo.

04.29 Adesso l’Italia si trasferisce alla trave. Prosegue l’all-around delle gemelle D’Amato, rivedremo all’opera anche Elisa Iorio.

04.28 Rebecca Downie 13.333 alla trave, seconda posizione provvisoria. Si è conclusa la prima rotazione.

04.26 Nel frattempo l’olandese Elisabeth Geurts si è portata in testa al volteggio con la media di 14.350, mentre Bacskay (11.300) e Szekely (11.966) hanno tirato fuori poco o nulla dai loro liberi.

04.25 L’Italia ha chiuso la prima rotazione con i due squilli di Alice D’Amato ed Elisa Iorio alle parallele asimmetriche. Un ottimo avvio dopo la caduta iniziale di Asia D’Amato.

04.23 BOOOOOM DI ELISA IORIO! Al rientro internazionale dopo l’infortunio: 14.183 alle parallele! Esercizio eccellente dell’azzurra, che porta l’esercizio da 6.2 di D Score e lo esegue in maniera brillante. Terzo posto alle spalle delle due cinesi, ma con questo punteggio si può provare a qualificarsi alla finale.

04.21 Nel frattempo Ruby Stacey e Georgia-Mae Fenton non vanno oltre a 12.333 e 11.733 alla trave. Nikolett Szilagyi 11.866 al quadrato.

04.21 PRONTISSIMA RISPOSTA DI ALICE D’AMATO! Esercizio pulito e ben eseguito: 13.966 partendo da 5.9, si piazza in terza posizione alle spalle di Wei (14.733) e Luo (14.500), ma non è niente male. Ora la chiusura di Elisa Iorio.

04.18 Purtroppo l’inizio non è dei migliori. Asia cade in uscita e si ferma a 12.333 (5.6 il D Score). Speriamo che Alice riesca ad ad alzare il livello.

04.16 Asia D’Amato apre l’avventura iridata con il suo esercizio alle parallele.

04.15. L’ITALIA ENTRA IN PEDANA! INIZIA IL MONDIALE DELLE AZZURRE.

04.13 Olanda al volteggio con Naomi Visser, Vera van pol, Elisabeth Geurts (doppio salto). Gran Bretagna alla trave con Ruby Stacey, Georgia-Mae Fenton, Rebecca Downie. Ungheria al corpo libero con Nikolett Szilagyi, Csenge Maria Bacskay, Zoja Szekely.

04.12 Questo l’ordine di rotazione alle parallele, l’attrezzo dove inizierà la gara dell’Italia: Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio.

04.11 Ormai è tutto pronto l’Italia sta per scendere in pedana.

04.08 Servirà un buon inizio sugli amati staggi per le D’Amato e Iorio, poi l’ostico passaggio alla trave. Al corpo libero le gemelle hanno mostrato importanti miglioramenti. Il volteggio è una garanzia, Asia ha concrete chance di entrare in finale. Le D’Amato e Iorio hanno 18 anni, Carofiglio ne ha 21.

04.05 Le gemelle D’Amato hanno avuto giusto una settimana di stacco totale dopo i Giochi, poi hanno incominciato il lavoro di avvicinamento a questi Mondiali insieme alle due compagne di squadra che avevano già recuperato i rispettivi programmi prima dei Giochi dopo il lungo stop per infortunio.

04.03 Ultimi istanti di riscaldamento e di concentrazione, tra una dozzina di minuti bisognerà presentarsi in campo gara.

04.01 Per tutte le azzurre si tratta del secondo Mondiale in carriera dopo quello memorabile di Stoccarda 2019. Nessuna ha ancora conquistato medaglie o finali individuali.

03.58 Asia e Alice D’Amato tornano in Giappone dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove l’Italia è stata quarta nella gara a squadre, sfiorando il bronzo. Elisa Iorio e Desiree Carofiglio sono al grande rientro in Nazionale dopo due anni di assenza a causa di infortuni e pandemia.

03.55 Nel nostro gruppo da seguire anche la Gran Bretagna della rientrante Rebecca Downie (occhio alle parallele), affiancata da Ruby Stacey e Georgia-Mae Fenton. L’ungherese Zsofia Kovacs non farà l’all-around, da seguire le sue parallele e il doppio volteggio di Csenge Maria Bacskay. L’Olanda non ha le gemelle Wevers, occhio a Vera van Pol e Naomi Visser.

03.53 Le Fate hanno vinto il bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2016, nella formazione completata da Giorgia Villa (oggi assente, la rivedremo al Memorial Gander dopo l’infortunio). Oggi non si gareggia in squadra, ma a livello individuale: le responsabilità sono minori, si spera di poter fare bene.

03.51 L’Italia vuole essere protagonista: le due gemelle possono essere outsider nell’all-around, Asia punta alla finale al volteggio e con Alice insegue l’atto conclusivo alle parallele insieme a Elisa Iorio, mentre Desiree Carofiglio sogna in grande al corpo libero.

03.49 Ricordiamo la formazione della nostra Nazionale: Alice e Asia D’Amato nel concorso generale (due salti al volteggio per Asia); Elisa Iorio a parallele e trave; Desiree Carofiglio a corpo libero e volteggio.

03.47 Le azzurre inizieranno la loro avventura alle parallele asimmetriche, nella suddivisione con Gran Bretagna, Olanda e Ungehria.

03.45 Tra trenta minuti esatti toccherà all’Italia!

03.43 Si è conclusa la prima suddivisione di questi Mondiali, nell’arco di un’ora scarsa. La cinese Wei Xiayuan è la migliore sul giro completo (52.865): dove un avvio a razzo con un super esercizio alle parallele (14.733 e 6.5 di D Score, può ambire a una medaglia), si è spenta tra trave (12.633) e corpo libero (12.233). Gli altri lampi delle cinesi sono stati i due esercizi di Luo Rui tra parallele (14.500) e trave (superbo 14.566 con 6.1 di D Score).

03.38 Le israeliane Netzer e Dor ottengono rispettivamente 10.733 e 10.700 alla trave, sono le ultime di giornata. Mancano soltanto le turche alle parallele.

03.35 I due salti al volteggio di Qi Qi non sono emozionanti: media di 12.933, secondo posto provvisorio e addio finale.

03.32 Wei Xiaoyuan conclude il suo all-around con un avvitamento al volteggio da 13.266. Punteggio complessivo di 52.865 non così esaltante come ci si poteva invece aspettare.

03.28 Ora l’ultima rotazione della prima suddivisione. Al volteggio le cinesi Wei Xiaoyuan e Qi Qi (due salti), alle parallele le turche Goksu Uctas e Bilge Tarhan, alla trave le israeliane Ofir Netzer e Geffen Dor.

03.26 Qi Qi non va oltre a 12.833 (5.2), comunque per il momento è il miglior punteggio di giornata. Wei Xiaoyuan guida nel concorso generale con 39.599.

03.23 Intanto per Netzer 11.333 alle parallele e media di 12.883 per Tarhan al volteggio. Al corpo libero si sta esibendo Qi Qi.

03.20 Wei Xiaoyuan non si sta rivelando una grande all-arounder: dopo le sbavature alla trave non è impeccabile nemmeno al corpo libero, dove si ferma a un poco esaltante 12.233 (5.0).

03.17 Ricordiamo che Luo Rui ha soltanto 16 anni, è una classe 2005 ed è alla prima uscita internazionale.

03.15 Ora la terza rotazione della prima suddivisione. Le turche Goksu Uctas e Bilge Tarhan saranno impegnate al volteggio. Le cinesi Xiaoyuan Wei e Qi Qi al corpo libero, le israeliane Geffen Dor e Ofir Netzer alle parallele.

03.13 Esercizio fantastico di Luo Rui alla trave! Prestazione davvero di lusso che le vale un roboante 14.566: è un nome nuovo, ora può sbancare (6.1 il D Score).

03.11 Eravamo in debito del punteggio di Luo Rui alle parallele ed è un eccellente 14.500 (6.2 il D Score). Prestazione da finale. Ora attendiamo il responso per il suo esercizio alla trave.

03.09 Incredibile! Li Shijia cade e si chiama praticamente fuori dalla finale, era una delle favorite della vigilia! 12.600 con 5.9 di D Score. Pessima rotazione per la Cina sui 10 cm, ora tocca a Luo Rui.

03.07 Li Shijia ha appena terminato il suo esercizio alla trave, attrezzo su cui due anni fa conquistò il bronzo ai Mondiali.

03.05 Le israeliane completano la routine al volteggio: 13.466 di Netzer, 11.966 di Dor. Per la turca Bilge 11.433 al corpo libero.

03.03 Wei Xiayuan va subito un po’ in affanno e sporca tanto alla trave: 12.633, con 5.7 come nota di partenza e un pessimo 6.933 di esecuzione. Dopo il super avvio sulle parallele arriva una brusca frenata per la cinese.

02.59 Nel frattempo le ragazze si trasferiscono ai secondi attrezzi. Cina alla trave con Wei Xiaoyuan che vuole proseguire il suo buon all-around, la specialista Li Shijia (bronzo iridato due anni fa) e Luo Rui. Al volteggio le israeliana Geffen Dor e Ofir Netzer (due salti), al corpo libero tocca alle turche Bilge Tarhan e Goksu Uctas Sanli.

02.57 Il sistema dei punteggi si è bloccato, attendiamo lo score di Luo Rui alle parallele.

02.55 Nel frattempo 11.20 di Uctas alla trave e 9.966 di Netzer al corpo liberol.

02.53 Ruggito eloquente di Wei Xiaoyuan! Esegue uno splendido esercizio alle parallele asimmetriche, sfrutta un enorme D Score di 6.5 e timbra un superbo 14.733: fatto di prima mattina è un punteggio stratosferico, sembra poter puntare a una medaglia…

02.50 Li Shijia è estremamente fallosa sugli staggi e si ferma a 12.500, con 5.4 di D Score e 7.1 per l’esecuzione. Ora tocca alla generalista Wei Xiaoyuan, da cui si attende una bella prestazione.

02.48 A parte le cinesi non ci si aspetta molto da questa prima suddivisione. I primi punteggi sono infatti eloquenti: 10.966 di Geffen al corpo libero, 10.833 di Bilge alla trave.

02.45 INIZIANO I MONDIALI 2021 DI GINNASTICA ARTISTICA.

02.43 L’Italia ha invece inizia il suo riscaldamento accanto al campo gara principale e si prepara per gareggiare tra un’ora e mezza, alle ore 04.15 italiane (le 11.15 locali).

02.41 Le ginnaste hanno ormai completo il riscaldamento e tra pochi minuti entreranno in campo gara per aprire i Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

02.39 Nella prima rotazione la Cina sarà impegnata alle parallele asimmetriche, uno degli attrezzi di punta. Si esibiranno, nell’ordine: Li Shijia, Wei Xiaoyuan, Luo Rui. Alla trave toccherà alle turche Bilge Tarhan e Goksu Uctas Sanli. Al corpo libero spazio a Geffen Dor e Ofir Netzer.

02.37 Sono Mondiali post-olimpici, tante big hanno deciso di non presentarsi all’appuntamento. Per la terza volta la rassegna iridata si disputa nella stessa annata dei Giochi, l’ultima volta accade nel 1996.

02.35 Questo il programma della ricca giornata. Domani le ultime tre suddivisioni con ad esempio la Russia e la brasiliana Rebeca Andrade. Ricordiamo il meccanismo: le migliori 24 dell’all-around si qualificano alle finale, le migliori 8 sono ogni singolo attrezzo accedono alle Finali di Specialità. Vige la regola dei passaporti (massimo 2 connazionali nella stessa finale). A questi Mondiali non è prevista la gara a squadre.

02.33 A chiudere la giornata sarà la settima suddivisione delle ore 12.15. Spicca la Francia: Coline Devillard col doppio salto al volteggio e la generalista Carolann Heduit andranno seguite. In pedana anche India e Svezia, oltre alla rumena Maria Ceplinschi (una sola ginnasta, su tutti gli attrezzi, per una Romania all’anno zero).

02.31 Poco da seguire nella sesta suddivisione delle ore 10.45 con Finlandia, Austria, Egitto, Ecuador e l’unica tedesca iscritta, ovvero Pauline Schaefer (che è stata Campionessa del Mondo alla trave nel 2017, un occhio al suo esercizio sui 10 cm va buttato).

02.29 La quarta suddivisione delle ore 07.30 non dovrebbe regalare moltissimo (un occhio alla portoghese Filipa Martins nella rotazione con Svizzera, Islanda, Colombia). La quinta suddivisione delle ore 09.00 propone invece il Giappone: Mai Murakami è stella annunciata al corpo libero e alla trave, Hitomi Hatakeda la generalista, Urara Ashikawa la specialista alla trave. Occhio all’ucraina Anastasiia Bachynska.

02.27 Alle ore 06.00 una magica terza suddivisione con gli USA e il Canada. Occhi puntati su Kayla DiCello e Leanne Wong, possono davvero fare saltare il banco: sono all’esordio internazionale tra le seniores, ne vedremo delle belle.

02.25 All-Around per Alice D’Amato e Asia D’Amato: puntano alla finale, dove potrebbero essere outsider. Le gemelle possono ambire all’atto conclusivo alle parallele, Asia ci prova anche al volteggio visto che porterà i due salti. Elisa Iorio a parallele e trave, Desiree Carofiglio a corpo libero e volteggio.

02.23 Grande attesa per l’Italia, che sarà impegnata dalle ore 04.15 nella seconda suddivisione. Le azzurre gareggeranno a partire dalle parallele asimmetriche insieme a Gran Bretagna, Olanda e Ungheria.

02.21 Ad aprire le danze, nella prima suddivisione, saranno Cina, Israele e Turchia. Riflettori sulle asiatiche che schierano soltanto Wei Xiaoyuan sul giro completo. Li Shijia è ambiziosa alle parallele e alla trave (bronzo due anni fa).

02.19 Si incomincia alle ore 02.45 e si andrà avanti fino alle 13.45 circa. Ci aspetta una ricchissima giornata: undici ore da vivere tutti insieme per seguire i Mondiali passo a passo, minuto per minuto, senza non perderci nulla.

02.17 A Kitakyushu (Giappone) incominciano le qualificazioni femminili, oggi spazio alle prime sette suddivisioni. Le altre tre andranno in scena domani.

02.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Oggi si incomincia a Kitakyushu (Giappone) con la prima parte delle qualificazioni femminili, sono in programma le prime sette suddivisioni (delle dieci previste, il turno eliminatorio proseguirà domani). C’è grande attesa per l’Italia, che punta a essere protagonista in questa rassegna iridata priva di tanto stelle ma che si preannuncia ugualmente spettacolare e altamente equilibrata.

Le azzurre scenderanno in pedana nella seconda suddivisione (alle ore 04.15 italiane), inizieranno la gara alle parallele asimmetriche. Le gemelle D’Amato saranno impegnate su tutti gli attrezzi e puntano alla finale all-around dove potrebbero anche essere delle outsider viste le tante assenze. Alice e Asia sono molto solide sui quattro attrezzi, con punti di forza alle parallele asimmetriche (dove potrebbero ambire all’atto conclusivo) e al volteggio.

Alla tavola vedremo i due salti di Asia, con concrete chance di finale (agli Europei 2019 fu quarta, poi non eseguì più la doppia evoluzione in campo internazionale). Le genovesi sono reduci dalle Olimpiadi, dove l’Italia ha sfiorato la medaglia di bronzo, e riabbracciano i Mondiali dopo lo storico terzo posto nel team event del 2019. In quell’occasione c’erano anche Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, che ritornano in gara dopo la lunga assenza dovuta ai rispettivi infortuni. L’emiliana punterà tutto sugli staggi (ma la ammireremo anche alla trave), la lombarda vuole brillare all’amato corpo libero (ma attenzione anche al volteggio).

Giornata ricchissima con la Cina, il Giappone di Mai Murakami, gli USA di Kayla DiCello e Leanne Wong, il Canada, la Grande Bretagna di Rebecca Downie, la Francia, l’Olanda, l’Ungheria, l’Ucraina. Tante stelle non gareggeranno a questi Mondiali, ma stiamo comunque parlando di atlete di livello internazionale che andranno seguite con grande attenzione.

OA Sport vi propone le qualificazioni femminili dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, suddivisione dopo suddivisione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.45 e si andrà avanti fino alle ore 13.45. Buon divertimento a tutti.

Foto: Federginnastica