Ginnastica artistica, Mondiali 2021: orari 19 ottobre, tv, programma, streaming. Le italiane osservano

Martedì 19 ottobre proseguiranno i Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni femminili. Vedremo all’opera tre suddivisioni, si chiuderà il programma e avremo delineato il quadro delle qualificate alle varie finali (24 per l’all-around, 8 per le singole specialità). Si partirà alle ore 02.45 italiane e si andrà avanti fino alle ore 07.30 circa, per cinque ore complessive senza sosta da vivere tutti insieme appassionatamente.

Le italiane osservano le dita e incrociano: Asia Damato è seconda al volteggio e ormai la finale è in testa, Elisa Iorio è quarte alle parallele e sembra molto vicina all’obiettivo, Alice D’Amato è settima sugli staggi e serve qualche errore delle rivali, Asia e Alice sono ormai dentro all’atto conclusivo del concorso generale individuale. Grande attesa soprattutto per le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova e per la brasiliana Rebeca Andrade, le annunciate big di questa giornata. A seguire spazio alla prima parte delle qualificazioni maschili (l’Italia gareggerà mercoledì, ore 10.20).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, tutte le suddivisioni, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica (qualificazioni femminili, martedì 19 ottobre). Non sono previste diretta tv e/o streaming dell’evento. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire la competizione in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 19 OTTOBRE: PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 19 OTTOBRE:

02.45 Qualificazioni, Ottava suddivisione: Repubblica Ceca, Azerbaijan, Hong Kong, Vietnam, Slovenia

04.15 Qualificazioni femminili, Nona suddivisione: Brasile, Irlanda, Messico

06.00 Qualificazioni femminili, Decima suddivisione: Russia, Slovacchia, Corea del Sud

10.00 Qualificazioni maschili, Prima suddivisione: Spagna, Bulgaria, Grecia, Francia, Portogallo, Germania

12.10 Qualificazioni maschili, Seconda suddivisione: Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Le qualificazioni non avranno copertura tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire la competizione in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Passeremo insieme 11 ore consecutive, senza sosta: dalle 02.45 alle 13.45 circa.

