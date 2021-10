Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Leanne Wong e Kayla DiCello risplendono, gli USA ritrovano due nomi nuovi

Gli USA non si sono presentati con le grandi stelle ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica, ma la scuola a stelle e strisce non ha deluso le aspettative nel turno di qualificazione femminile. A Kitakyushu (Giappone) mancavano le varie Sunisa Lee, Simone Biles, Jade Carey, MyKayla Skinner, ma sono esplosi due eccellenti prospetti, al loro esordio assoluto in una rassegna iridata. Si tratta della 18enne Leanne Wong (classe 2003) e della 17enne Kayla DiCello (classe 2004). Entrambe si erano già distinte in American Cup (la prima vincendola nel 2019, la seconda concludendo in piazza d’onore nel 2020), ma non erano state prese in considerazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove erano presenti soltanto in qualità di riserve.

Le due americane concludono appiccicate una all’altra il concorso generale individuale: 55.749 per Wong, 55.700 per DiCello. Sono al momento in prima e in seconda posizione (la cinese Wei Xiaoyuan è lontanissima con 52.865), la sensazione è che battaglieranno con le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova per le medaglie sul giro completo. Il loro inizio non era stato delle migliori alle parallele asimmetriche (DiCello 13.900 e Wong 13.683, non disputeranno la finale di specialità), ma poi alla trave sono salite in cattedra (13.700 di Wong e 13.500 di DiCello, seconda e terza dietro all’inarrivabile 14.566 della cinese Luo Rui), poi hanno impartito una bella lezione al corpo libero (14.000 e 13.800) coniugando artisticità e acrobatica.

Fa notizia la trave non eccezionale di Konnor McClain: 13.466 (5.9) per la specialista, che chiude alle spalle delle due connazionali e dunque non disputerà la finale di specialità (salvo forfait di una compagna di squadra). eMjae Frazier non ha convinto (13.166 al corpo libero e 12.000 alle parallele). Nella terza suddivisione erano impegnate anche le canadesi, ma Rose Woo e Audrey Rousseau non hanno lasciato il segno, rimanendo lontane dalle posizioni che contano.

La situazione delle italiane dopo tre suddivisioni. Asia D’Amato è quarta nel concorso generale (52.599), seconda al volteggio (13.500) e quarta al corpo libero (13.133). Elisa Iorio è quarta alle parallele (14.183) e sesta alla trave (13.100, ma quinta in ottica finale per la regola dei passaporti). Alice D’Amato sesta alle parallele (13.966) e nell’all-around (13.966).

Foto: Lapresse