LIVE Coppa Bernocchi 2021 in DIRETTA. Remco Evenpoel impressionante, vince in solitaria e doppia il gruppo!

16:49 Siamo ancora in attesa della classifica ufficiale, che tarda ad arrivare. La pioggia evidentemente ha mandato in confusione tutti quanti quest’oggi.

16:46 Sabato sarà la volta del giro di Lombardia, Evenepoel dopo la prestazione di oggi è nettamente il favorito.

16.:42 Intanto vi ricordiamo che domani potrete seguire gli aggiornamenti della Tre Valli Varesine grazie alla DIRETTA LIVE testuale di OA sport.

16:39 Siamo in attesa che venga ufficializzato l’ordine d’arrivo.

16:36 Si conclude un’edizione della Coppa Bernocchi a suo modo indimenticabile con la vittoria di Remco Evenepoel dopo una fuga lunga oltre 130 km. Sei uomini vanno in avanscoperta cogliendo di sorpresa il gruppo che fin da subito lascia fare, dimostrandosi poco volenteroso nel tentativo di recupero. Ai meno 30 il fenomeno belga scatta e se ne va da solo, scavando un gap di oltre 6 minuti con il plotone.

A questo punto gli organizzatori della corsa vanno in tilt, perché il circuito finale di 5800 metri da ripetere tre volte è troppo breve per evitare il doppiaggio di Evenepoel sul gruppo. In un primo momento si decide di fermare il plotone, che poi viene fatto ripartire “a distanza di sicurezza” dal capitano della Deceuninck.

16.32 A breve l’ordine d’arrivo e i relativi distacchi di questa Coppa Bernocchi “sui generis“.

16.30 Molano regola Fiorelli nella volata per le posizioni di rincalzo.

16:28 Le ruote veloci del plotone sembrano avere tutte le intenzioni di giocarsi la settima posizione allo sprint.

16:26 Quarto posto per Battistella che precede Pinot e Puppio. I sei al traguardo ora si berranno un tè caldo nell’attesa che il gruppo, sornione, giunga all’arrivo.

16:25 Alessandro Covi batte Fausto Masnada nella volata per il secondo posto.

16:23 Il gruppo deve ancora transitare sulla linea d’arrivo e compiere un altro giro! Davvero incredibile…

16:21 VINCE REMCO EVENEPOEL SUL TRAGUARDO DI ROVIGO LA 102ESIMA COPPA BERNOCCHI!

16:20 Rimane la curiosità di conoscere la composizione del podio.

16:19 Ultimo km per Remco Evenepoel che sta già esultando.

16:18 Masnada e Covi se ne vanno da soli intanto!

16:17 E’ ufficiale il dietro-front della direzione gara, il gruppo finirà comunque la corsa.

16:15 3.5 km alla fine intanto per Evenepoel.

16:12 La vittoria di Evenepoel (già in ghiaccio nonostante manchino ancora 6km) è una delle pochissime certezze della giornata odierna. Con tutta probabilità ci saranno polemiche per la gestione della corsa da parte degli organizzatori, bisognerebbe chiedersi se un circuito finale poco più lungo di 5 km da ripetere tre volte non sia un po’ troppo breve…

16:10 Sta succedendo davvero di tutto in questa Coppa Bernocchi.

16:08 Attenzione, dietro-front della direzione gara! Il gruppo è stato fermato per qualche minuto e poi fatto ripartire in modo tale da non ostacolare Evenepoel! Che confusione…

16:05 10 km alla fine, la corsa è praticamente in archivio. Remco Evenepoel conserva 2′ sui cinque inseguitori, tutti gli altri fuori gara!

16:03 Dimostrazione di forza ai limiti dell’assurdo di Evenepoel, 1’45” sugli altri fuggitivi e uomini del gruppo che scendono dalle bici per evitare il doppiaggio, seguendo l’ordine della direzione gara. Se non è un’umiliazione questa…

16:01 Mancano 15 km all’arrivo, tra poco il gruppo verrà deviato verso i pullman delle rispettive squadre prima che i corridori passino sulla linea d’arrivo. Davvero una situazione strana!!

16:00 Il capitano della Deceuninck transita per la prima volta sul traguardo, inseguitori a 1’22”.

15:58 Rimarranno dunque in gara Evenepoel ed i cinque inseguitori. Solo sei uomini termineranno la corsa quest’oggi!

15:56 Arriva un aggiornamento inusuale e a suo modo straordinario dagli organizzatori della corsa: il gruppo verrà fermato per evitare che subisca il doppiaggio di Remco Evenepoel!! Incredibile davvero.

15:55 Un minuto di gap scavato in soli 12 km! Che azione da parte di Remco.

15:53 Samuele Battistella prova a riportare sotto i fuggitivi, ma l’impressione è che non ci sia più trippa per gatti. Stato di forma esagerato per il giovane belga che continua a guadagnare.

15:51 La pedalata di Remco Evenepoel è più che convincente, il suo vantaggio sugli inseguitori cresce chilometro dopo chilometro: 40” adesso il margine del belga.

15:49 L’ipotesi del doppiaggio dei fuggitivi ai danni del plotone si fa sempre più realistica! Ricordiamo che il circuito finale misura poco più di 5 km ed è da ripetere per tre volte.

15:47 Questa la situazione di corsa: ai meno 25 all’arrivo Remco Evenepoel (Deceuninck) ha un vantaggio di 23” sugli ex compagni di fuga Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck). Il gruppo ha smesso di credere nella rimonta e insegue a oltre 5 minuti.

15:44 Si prospetta un possibile scenario del tutto inusuale: Evenepoel e gli altri fuggitivi rischiano addirittura di doppiare il gruppo nel breve circuito cittadino conclusivo!

15:42 Ecco le immagini della gara! Evenepoel ha lanciato un’azione solitaria in pianura ai meno 30 dall’arrivo!

15:40 Radiocorsa segnala uno scatto di Evenepoel! Tra pochi minuti dovrebbero arrivare le immagini della corsa.

15:38 Alessandro Covi dovrebbe essere il più quotato fra gli italiani per cercare la vittoria quest’oggi. il “Puma di Taino” si è aggiudicato la Maglia Bianca al Giro di Sicilia della settimana scorsa.

15:35 L’arrivo di oggi è posizionato nei pressi dello splendido castello medievale di Legnano. L’ultimo circuito misura 5,8 km e sarà da ripetere tre volte, occhio alle curve e all’asfalto viscido che può tradire i corridori.

15:33 Aumenta lo svantaggio del plotone: 5 minuti il gap in questo momento.

15:30 Si allenta la spinta del gruppo, sempre più probabile che saranno i sei battistrada a giocarsi la 102esima Coppa Bernocchi.

15:27 Evenepoel e il compagno di squadra della Deceuninck Fausto Masnada sono i favoriti d’obbligo a questo punto della corsa. Gli altri quattro compagni di fuga appartengono tutti a formazioni diverse.

15:25 I corridori hanno concluso il circuito della Valle Olona, ripetuto sei volte. Ora si dirigono verso il tracciato cittadino di Legnano per gli ultimi chilometri di gara.

15:23 La forte pioggia, accompagnata da scarsa visibilità, impedisce agli elicotteri della TV che dovrebbero seguire la corsa di decollare. Davvero un tempo da lupi quest’oggi in quel di Legnano.

15:20 Gruppo segnalato a 4’09”. 46 km all’arrivo.

15:18 Questo l’ordine di passaggio al GPM: 1.Evenepoel, 2.Pinot, 3.Masnada. Il giovane Antonio Puppio ha perso nuovamente le ruote dei compagni di fuga sulle ultime rampe del Piccolo Stelvio ma si è riportato sotto nel primo tratto di discesa.

15:15 Grande ritmo per gli uomini in fuga, sono in avanscoperta da più di 80 km. Il gruppo al momento non recupera.

15:13 I battistrada stanno per scollinare un’ultima volta sul Piccolo Stelvio. Dopo il GPM breve discesa e poi tutta pianura fino all’arrivo.

15:10 Nonostante la spinta in testa al gruppo degli Ineos-Granadiers sembra difficile che il plotone riesca a riportarsi sui fuggitivi.

15:08 Ricapitoliamo la situazione: i 6 uomini al comando sono Remco Evenepoel (Deceuninck), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck). Hanno un margine di 4’30” sul gruppo ai meno 60 all’arrivo.

15:05 Ben 13 della 24 squadre al via quest’oggi sono formazioni World Tour: mai così tante nella storia della Coppa Bernocchi.

15:02 Continua a piovere sulla corsa, situazione resa ancora più dura dalle basse temperature.

15:00 Corridori entrati nell’ultimo giro del circuito, quindi manca un’ultima ascesa al San Pancrazio e al Piccolo Stelvio.

14:56 4’28” il ritardo al GPM per il gruppo tirato dalla Ineos Grenadiers.

14:53 Antonio Puppio si riaccoda agli atri cinque corridori nel tratto di discesa.

14:52 Sempre Fausto Masnada davanti al passaggio del GPM. Dietro di lui Thibaut Pinot e Remco Evenepoel. Antonio Puppio transita invece con 24 secondi di distacco.

14:50 Antonio Puppio (Qhubeka NextHash), un po’ in difficoltà sulla salita di San Pancrazio.

14:48 75 km all’arrivo, pioggia che continua a cadere sul percorso e sui corridori.

14:45 Dopo la grande prestazione al Mondiale e l’attacco da lontano al Giro dell’Emilia, anche oggi Remco Evenepoel si sta rendendo protagonista di un’azione molto coraggiosa.

14:42 Distacco del gruppo che rimane ancora praticamente invariato: 4’07” all’ultimo rilevamento.

14:39 Quando mancano due giri del circuito della Valle Olona, i sei corridori al comando sono sempre Remco Evenepoel (Deceuninck), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck).

14:37 Gruppo ora segnalato a 4’04” di ritardo dai sei battistrada.

14:35 Grande lavoro di Fausto Masnada nella fuga. La sua presenza si può rivelare decisiva per il compagno di squadra Remco Evenepoel.

14:33 Segnaliamo il ritiro di Matteo Moschetti della Trek-Segafredo.

14:31 Ora è la Eolo-Kometa a tirare il gruppo, ritardo che però rimane superiore ai 4 minuti.

14:28 Quarto passaggio al GPM, i primi tre a transitare sono stati Masnada, Pinot e Evenepoel.

14:25 Mancano 87 chilometri al traguardo.

14:22 Inizia la quarta ascesa al Piccolo Stelvio per i fuggitivi.

14:20 Vantaggio sul gruppo rimasto quasi invariato negli ultimi chilometri. Al momento il plotone è segnalato a 4’13”.

14:17 I sei corridori all’attacco sono Remco Evenepoel (Deceuninck), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck).

14:14 Ineos Grenadiers sempre in testa al gruppo. Per ora non sono riusciti a recuperare sui fuggitivi, ma la corsa è ancora molto lunga.

14:12 Il sestetto di testa continua a collaborare sotto la pioggia battente.

14:10 Siamo entrati negli ultimi 100 km e sono state affrontate tre delle sei ascese previste al Piccolo Stelvio.

14:08 Vantaggio del gruppo di testa ora cresciuto a 4’10” sul gruppo.

14:05 Terzo passaggio al Piccolo Stelvio. Masnada primo a transitare.

14:03 Terminato l’inseguimento di Marc Soler e Nick Schultz, ripresi dal plotone.

14:00 I fuggitivi iniziano la terza ascesa al Piccolo Stelvio.

13:57 Vantaggio che continua a crescere per i fuggitivi: 2’30” su Schultz e Soler e 3’24” sul gruppo.

13:55 Gruppo di testa formato da Remco Evenepoel (Deceuninck), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck).

13:53 Andatura fortissima per il sestetto all’attacco quando la strada ricomincia a salire.

13:50 Aumenta ancora il distacco del gruppo, 2’45” di ritardo sulla testa della corsa.

13:47 La coppia all’inseguimento, composta da Nick Schultz (BikeExchange) e Marc Soler (Movistar) si trova ora a 1’50” di ritardo dalla testa.

13:45 Ricordiamo che i corridori dovranno affrontare il circuito della Valle Olona, con il Piccolo Stelvio, per altre quattro volte.

13:42 Alessandro Covi transita per primo al GPM, seguito dalla coppia delle Deceuninck-QuickStep

13:40 Il sestetto si avvicina al secondo scollinamento del Piccolo Stelvio.

13:37 I battistrada hanno 1’30” di vantaggio su Schultz e Soler e 2’13” sul gruppo, tirato dagli uomini della Ineos Grenadiers.

13:34 I sei corridori in testa sono Remco Evenepoel (Deceuninck), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck).

13:30 123 km al traguardo. Il gruppo di testa continua ad aumentare il proprio vantaggio sui più diretti inseguitori e sul gruppo.

13:26 Aumenta il divario della testa nei confronti del gruppo: +1’26”.

13:24 Staccati dal plotone troviamo Nick Schultz (BikeExchange) e Marc Soler (Movisatr), a circa 30″ dal gruppo di testa, in una posizione intermedia.

13:21 Vantaggio di 56″ per il gruppo di testa sul plotone.

13:18 Provano l’allungo, insieme ai primi tre fuggitivi, anche Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck).

13:15 I tre provano ad allungare, insieme ad altri corridori.

13:12 Raggiunta quota 60 km percorsi, i corridori sono al Piccolo Stelvio: transitato in prima posizione Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step); secondo Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e terzo Samuele Battistella (Astana-Premier Tech).

13:08 Ci avviciniamo al primo tratto in salita, verso il Piccolo Stelvio, e il gruppo si è nuovamente ricompattato.

13:05 Percorsi 55 km, velocità media leggermente calata (46 km/h), e ancora nessun tentativo di allungo andato a buon fine. Nel primo dei due tronconi che si sono formati, va segnalato il buon ritmo di Remco Evenepoel e Lorenzo Milesi.

13:02 Aumenta adesso il divario, +26″, ma ancora nessun allungo.

12:59 Il plotone si è diviso in due, circa 10″ tra il primo e il secondo troncone.

12:55 Tentativo di attacco del belga Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), anche in questo caso senza successo; recupero tempestivo del gruppo.

12:52 Fase calma della corsa, percorsi 45 km: nessun corridore riesce ad allungare con decisione.

12:48 Il gruppo non ha alcuna intenzione di lasciar scappare i fuggitivi: ripreso Lorenzo Milesi, proprio come era successo con Pierre Latour.

12:46 Continua a piovere ma la velocità media resta alta: 48 km/h.

12:43 40 km percorsi: situazione abbastanza cauta per il momento; Lorenzo Milesi prova ad allungare, guadagnando un vantaggio di 19″ sul plotone. Lo stesso vantaggio lo aveva acquisito prima il francese Latour, recuperato poi dal gruppo.

12:41 Prova adesso l’allungo Lorenzo Milesi (Beltrami-TSA)!

12:39 Al traguardo volante di Busto Arsizio transita in prima posizione Manuele Boaro (Astana-Premier Tech).

12:37 Latour ha riprovato ad attaccare e allungare sul gruppo, insieme a Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), ma ancora una volta il gruppo non ha lasciato spazio per alcun allungo.

12:35 I corridori sono arrivati a Busto Arsizio, e il corridore della Total Energies è stato ripreso dal gruppo; durato poco il suo allungo.

12:32 Percorsi i primi 30 km; al comando c’è sempre il francese Latour.

12:28 Il team Qhubeka nell’augurare un in bocca al lupo ai suoi corridori sottolinea la presenza di Giacomo Nizzolo (tra i favoriti quest’oggi), dopo aver corso ieri la Parigi-Roubaix:

12:25 Primo tentativo di allungo con successo: è del francese Pierre Latour (TotalEnergies), 11″ di vantaggio sul gruppo.

12:23 Problema meccanico per Remco Evenepoel, prontamente risolto.

12:19 Anche questo video pubblicato dal Team Bora-Hansgrohe evidenzia il maltempo che sta accompagnando i corridori in gara:

12:16 Al traguardo di San Vittore Olona, transita davanti a tutti Lorenzo Milesi (Beltrami-TSA).

12:13 Trascorsi intanto i primi 15 km; nessun corridore è riuscito per ora a dare lo strappo giusto e a staccarsi dagli altri.

12:10 Velocità media piuttosto alta per il momento, 47 km/h, difatti la prima parte della corsa è quasi tutta pianeggiante.

12:07 Ha provato l’attacco anche l’azzurro Gregorio Ferri (Vini Zabù), ma nulla di fatto: il gruppo lo ha presto ripreso ed è tornato compatto.

12:05 Viste le condizioni metereologiche avverse, sarà una battaglia per i corridori. Ricordiamo infatti che dovranno percorrere quasi 200 km.

12:03 Il primo a tentare l’allungo in queste prime battute di corsa era stato il francese Alexandre Geniez (Total Energies), ma è stato subito ripreso dal gruppo.

12:01 La gara è iniziata ufficialmente da circa 6 minuti sotto una pioggia battente.

12:00 Amiche e amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA Live della Coppa Bernocchi 2021!

Buongiorno a tutte e a tutti voi, amici di OA Sport, e benvenuti alla Diretta Live della Coppa Bernocchi 2021, la gara che apre il Trittico Lombardo. Dopo la competizione di oggi, infatti, avremo sia la Tre Valli Varesine (nella giornata di domani), arrivata alla sua centesima edizione, sia la Coppa Agostoni, che si terrà invece lunedì 11 ottobre. La Coppa Bernocchi è alla sua 102esima edizione e ritorna dopo un anno di stop causa Covid.

La corsa di quest’oggi prevede partenza ed arrivo a Legnano, con ben 197,15 km da affrontare per i corridori in gara. Inizialmente ci sarà un tratto pianeggiante, favorevole per i velocisti; successivamente ci sarà un circuito da ripetere sei volte, in cui l’assoluto protagonista è il Piccolo Stelvio, con pendenza del 7,1% e una massima del 14%.

Per concludere la corsa, ci sarà un breve percorso cittadino all’interno del Comune di Legnano da ripetere due volte e che porterà poi alla volata finale. Considerando il tipo di corsa che attende i corridori, perlopiù per velocisti, il nostro Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash) parte tra i favoriti, dopo aver vinto la Coppa Bernocchi anche nel 2016. Attenzione però a possibili altre sorprese azzurre come Filippo Baroncini, Vincenzo Albanese e Alessandro Covi.

Per quanto riguarda le altre nazioni, occhi puntati soprattutto sul velocista britannico Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers): le caratteristiche del percorso lasciano immaginare che i velocisti siano da considerare come favoriti per la vittoria finale, e il corridore classe 1998 non può mancare in questa lista. In gara anche il fuoriclasse belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

La partenza dei corridori è prevista per le 11:45, la nostra diretta testuale inizierà alle ore 12. Non mancate!

