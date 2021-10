Coppa Bernocchi 2021, Remco Evenepoel irreale: se ne va da solo e doppia anche il gruppo!

Dalla Parigi-Roubaix alla Coppa Bernocchi non cambia la situazione del maltempo, con tantissima pioggia a bagnare ancora il gruppo. Nella prima corsa del Trittico Lombardo, con partenza ed arrivo in quel di Legnano, si aggiunge nell’albo d’oro un vincitore di lusso: Remco Evenepoel con un’azione delle sue, in solitaria, si avvantaggia e giunge in solitaria a braccia alzate. Per il belga ottavo successo in questo 2021.

Corsa particolarmente strana, anche a causa della pioggia, a livello tattico oggi. Non è partita subito la fuga di giornata, l’andatura è rimasta molto alta e sulla prima ascesa di giornata, il Piccolo Stelvio, è partita l’azione decisiva. All’attacco Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Samuele Battistella (Astana-Premier Tech), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Antonio Puppio (Qhubeka NextHash) e Fausto Masnada (Deceuninck Quick-Step).

I sei fuggitivi hanno guadagnato oltre 4′ sul plotone, chiudendo da subito la pratica per la vittoria. A circa 30 chilometri dal traguardo Evenepoel ha deciso di mettersi in proprio: attacco deciso in pianura a staccare tutti, alla sua maniera. Dieci, venti, trenta secondi di vantaggio per il belga della Deceuninck Quick-Step che è riuscito ad aumentare a mano a mano il proprio margine.

Assurdo ciò che è accaduto sul finale, nel mini circuito in quel di Legnano: fermato il gruppo, lontanissimo dalla vetta, per non subire il doppiaggio da parte del belga. È arrivata ovviamente la vittoria per Evenepoel che ha battuto Alessandro Covi e Fausto Masnada. Nella top-5 anche Battistella e Pinot.

Foto: Lapresse