LIVE Coppa Bernocchi 2021 in DIRETTA: Nizzolo favorito, occhio a Baroncini, Albanese e Covi

Buongiorno a tutte e a tutti voi, amici di OA Sport, e benvenuti alla Diretta Live della Coppa Bernocchi 2021, la gara che apre il Trittico Lombardo. Dopo la competizione di oggi, infatti, avremo sia la Tre Valli Varesine (nella giornata di domani), arrivata alla sua centesima edizione, sia la Coppa Agostoni, che si terrà invece lunedì 11 ottobre. La Coppa Bernocchi è alla sua 102esima edizione e ritorna dopo un anno di stop causa Covid.

La corsa di quest’oggi prevede partenza ed arrivo a Legnano, con ben 197,15 km da affrontare per i corridori in gara. Inizialmente ci sarà un tratto pianeggiante, favorevole per i velocisti; successivamente ci sarà un circuito da ripetere sei volte, in cui l’assoluto protagonista è il Piccolo Stelvio, con pendenza del 7,1% e una massima del 14%.

Per concludere la corsa, ci sarà un breve percorso cittadino all’interno del Comune di Legnano da ripetere due volte e che porterà poi alla volata finale. Considerando il tipo di corsa che attende i corridori, perlopiù per velocisti, il nostro Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash) parte tra i favoriti, dopo aver vinto la Coppa Bernocchi anche nel 2016. Attenzione però a possibili altre sorprese azzurre come Filippo Baroncini, Vincenzo Albanese e Alessandro Covi.

Per quanto riguarda le altre nazioni, occhi puntati soprattutto sul velocista britannico Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers): le caratteristiche del percorso lasciano immaginare che i velocisti siano da considerare come favoriti per la vittoria finale, e il corridore classe 1998 non può mancare in questa lista.

La partenza dei corridori è prevista per le 11:45, la nostra diretta testuale inizierà alle ore 12. Non mancate!

