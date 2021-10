VIDEO Evenepoel stacca tutti alla Coppa Bernocchi. Distacchi siderali e gruppo doppiato!

Un ennesimo show, pioggia o sole per lui cambia davvero poco. Remco Evenepoel continua a dominare in giro per l’Europa: il giovane campioncino della Deceuninck Quick-Step sbaraglia la concorrenza sotto un maltempo incessante alla Coppa Bernocchi 2021.

In quel di Legnano il belga anticipa i compagni di fuga, andando via in solitaria a 30 chilometri dal traguardo, dà distacchi siderali a tutti ed addirittura riesce a doppiare il gruppo (errore organizzativo assurdo). Battuti Alessandro Covi ed il compagno di squadra Fausto Masnada.

Andiamo a rivivere gli highlights con i video della prima prova del Trittico Lombardo.

The front group at #CoppaBernocchi, where we have both @EvenepoelRemco and @masnada_fausto, has stretched out the advantage to almost four minutes. pic.twitter.com/Qg8Y6MoTro

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 4, 2021