LIVE Ciclismo su pista, Mondiali in DIRETTA: Martina Fidanza oro! Ganna e gli azzurri distruggono la Gran Bretagna

21.32 La nostra DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali di ciclismo su pista 2021 di Roubaix finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per vivere tutte le emozioni di questa rassegna iridata con gli azzurri protagonisti. Un caro saluto e a presto!

21.31 La finale dell’inseguimento maschile è prevista domani intorno alle 19.20: continua la grande sfida fra Italia e Francia per il titolo iridato!

21.30 Una serata da sogno per l’Italia che ha visto trionfare Martina Fidanza in maniera spettacolare nello scratch e il quartetto dell’inseguimento guidato da Filippo Ganna ha conquistato il pass per la finale contro la Francia.

21.29 Impossibile battere l’Olanda guidata da Lavreysen. Troppo forti per tutti gli altri, semplicemente fuori categoria.

21.28 41.979!!!! L’OLANDA NON SI BATTE!!! MEZZO SECONDO ALLA FRANCIA!!! VINCONO SEMPRE LORO!!

21.27 Olanda due decimi avanti nei confronti della Francia dopo un giro!

21.26 Ed è tempo di finale per l’oro! Olanda-Francia: confronto fra titani. I transalpini provano a contrastare lo strapotere orange.

21.24 Medaglia di bronzo per la Germania che vince nettamente contro la Russia per quasi sei decimi. Dopo la prima posizione al femminile, arriva una soddisfacente terza piazza al maschile.

21.23 SI PARTE!

21.20 Partenza falsa per la Russia.

21.19 Si passa alle finali del team sprint maschile: Germania e Russia si sfidano stavolta per la medaglia di bronzo.

21.17 PAZZESCA HINZE!! SUPER GERMANIA!! RECORD DEL MONDO PER LA TERZA VOLTA! 46.064, quasi sette decimi inflitti alla Russia che deve accontentarsi dell’argento.

21.16 Parte meglio la Russia dopo un giro!

21.15 Sono già pronte a partire per la finale che vale l’oro Germania e Russia!

21.14 Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna che anticipa il Giappone per sei decimi con il crono di 48.059.

21.13 Comincia la finale per il bronzo nel team sprint femminile tra Gran Bretagna e Giappone.

21.11 Italia che si giocherà la finale per l’oro contro i padroni di casa della Francia, mentre si giocano il bronzo Danimarca e Gran Bretagna.

21.10 Prestazione sontuosa anche per Liam Bertazzo, quinto di questo quartetto e valore aggiunto per la nostra nazionale.

21.09 3:46.760!! CHE ITALIA!!! E’ FINALE IN SURPLUS PER I NOSTRI RAGAZZI!

21.08 ITALIA IN GESTIONE! Tre secondi ed oltre di vantaggio sulla Gran Bretagna, è un dominio totale!

21.07 Italia avanti di quasi due secondi dopo un chilometro e mezzo!

21.06 Partenza a diesel per Jonathan Milan, ma una volta ingranata la marcia il quartetto decolla.

21.05 Finalmente è il turno dei campioni olimpici! L’attesissimo quartetto azzurro composto da Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Jonathan Milan affronta la Gran Bretagna per volare in finale! Forza ragazzi!

21.03 3:47.816 per la Francia!!! I transalpini sono in finale per l’oro ed affronteranno la vincente tra Italia e Gran Bretagna!

21.02 Francia che sta per andare a doppiare i danesi!

21.01 CHE FORZA DELLA FRANCIA!! DUE SECONDI E MEZZO!! NON C’E’ COMPETIZIONE!!! IN VISIBILIO IL VELODROMO!

21.00 Brutta partenza per la Danimarca che neanche dopo un chilometro paga più di un secondo.

20.59 Comincia la semifinale nel boato dello Stade Velodrome di Roubaix!

20.57 Francia e Danimarca si giocano invece l’accesso alla finalissima: sfida di grande fascino e competitività.

20.55 3:52.569 per la Svizzera che fa meglio della Russia! Tempo che potrebbe valere la finale di consolazione per gli elvetici.

20.54 La Germania prova a recuperare nell’ultimo chilometro, ma potrebbe essere troppo tardi.

20.53 A metà gara la Svizzera ha 1.313 di vantaggio: i tedeschi devono reagire.

20.52 Poco reattiva al via la Germania che accusa quasi un secondo nei primi 500 metri.

20.51 Seconda batteria tra Svizzera e Germania: il quartetto vincitore resta in lizza per la medaglia di bronzo.

20.49 Russia che si migliora di mezzo secondo rispetto alla mattinata: 3:54.030, oltre due secondi meglio della Polonia. I russi rimangono così in corsa per la finalina che mette in palio la medaglia di bronzo.

20.47 Il quartetto russo continua ad incrementare il proprio vantaggio che supera i due secondi.

20.46 La Russia è partita meglio ed è avanti di oltre un secondo dopo un chilometro e mezzo.

20.44 Comincia il match tra Russia e Polonia!

20.42 Stanno entrando in pista Polonia e Russia per questa prima batteria. L’ultima sfida sarà fra Italia e Gran Bretagna: in caso di vittoria per gli azzurri ci sarà almeno la medaglia d’argento.

20.40 Queste le finali del team sprint maschile:

20.38 E per la prima volta in questa rassegna mondiale può risuonare il canto degli italiani: l’Inno di Mameli!

20.36 Ma prima dell’inseguimento maschile si celebra la premiazione dello scratch femminile: Martina Fidanza sale sul gradino più alto del podio con la maglia arcobaleno. Un’altra grandissima emozione a Roubaix dopo il capolavoro di Sonny Colbrelli il 3 ottobre scorso nella mitica Parigi-Roubaix.

20.33 Stanno per cominciare le semifinali dell’inseguimento a squadre maschile. Nella prima batteria si confrontano Russia e Polonia.

20.31 42.301: prova monstre dell’Olanda che si qualifica per la finale dove affronterà la Francia. Per il bronzo sarà sfida fra Germania e Russia.

20.29 Questa sarà la finale del team sprint femminile:

20.28 Si sta ridisponendo il terzetto giapponese per ripartire.

20.26 Problemi in partenza per il Giappone nel confronto contro l’Olanda.

20.24 42.467 per la Francia che si migliora di mezzo secondo rispetto alle qualificazioni! Staccato il pass per la finale per la medaglia d’oro!

20.22 Terza batteria che vede allo start i padroni di casa della Francia e il Canada.

20.21 Grande finale per la Polonia che non basta! La Germania vince con il tempo di 43.300, 80 millesimi più veloce rispetto a quello della Russia.

20.20 Al via la sfida tra Germania e Polonia.

20.19 Ecco il podio dello scratch femminile con la partenza con il botto dell’Italia:

20.18 43.380 per la Russia che per appena 15 millesimi batte ed elimina la Gran Bretagna! Davvero un gran risultato per il terzetto russo!

20.16 E’ il turno adesso dello sprint maschile: la prima sfida è tra Gran Bretagna e Russia.

20.14 46.358!!! UN ALTRO RECORD PER LA GERMANIA DOPO QUELLO NELLE QUALIFICAZIONI! Tedesche in carrozza alla finalissima.

20.12 Intanto è stato squalificato il Canada per infrazione del cambio. Al momento la finale per l’oro sarebbe tra Gran Bretagna e Russia, ma ancora manca la Germania all’appello nell’ultima batteria.

20.11 Gran tempo per la Russia! 47.043!! Tre secondi netti inflitti all’Ucraina.

20.10 Finalmente si parte per davvero!

20.08 Problema tecnico per la Russia in partenza: fra qualche attimo si proverà a ripartire.

20.06 Penultima batteria con la sfida tra Russia e Ucraina.

20.04 47.950: prosegue la corsa del Canada che firma il miglior tempo.

20.03 Terza batteria che vede opporsi Giappone e Canada.

20.02 Non basta il grande finale della Polonia! La Gran Bretagna si impone per poco meno di un decimo con il crono di 48.066.

20.01 Seconda batteria che vede opporsi Gran Bretagna e Polonia.

20.00 55.734, tempo migliore delle qualificazioni per la Nigeria.

19.59 Primo turno dello sprint donne: in partenza la Nigeria.

19.57 Una gara davvero perfetta dal punto di vista tattico dell’azzurra che è andata dietro all’ungherese e l’ha lasciata sul posto. Ultimi cinque giri davvero da urlo per l’azzurra che era semplicemente la più forte di tutte quest’oggi.

19.55 Niente da fare per le altre con van der Duin che si deve accontentare della seconda piazza e la statunitense Valente della terza.

19.54 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! MARTINA FIDANZA E’ MEDAGLIA D’ORO NELLO SCRATCH PER DISTACCO!!!!!! UN’AZIONE DA FUORICLASSE!!!!!! MAGLIA IRIDATA!!!!!!

19.53 NON LA PRENDONO, NON LA PRENDONOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! UN GIRO ALLA FINEE!!!!

19.52 GRANDE AZIONE DI MARTINA FIDANZA CHE PROVA AD ANTICIPARE!!! L’azzurra è partita dietro a Borissza e adesso sembra imprendibile!!!

19.51 Prova van der Duin a partire! Tentativo subito abortito dall’olandese.

19.50 Dieci giri alla fine! Martina Fidanza sta risalendo il gruppo!

19.48 Continuano i cambi regolari, continua l’andatura blanda: questo scratch sarà una lotteria.

19.46 Siamo quasi a metà gara e ancora nessuna atleta ha il coraggio di smuovere le acque. Martina Fidanza si sta nascondendo in coda al gruppo.

19.44 30 giri alla conclusione: nessun attacco, nessuna bagarre, situazione ancora piuttosto tranquilla.

19.42 Gara decisamente controllata in avvio, andatura che non è certamente forsennata.

19.40 Cominciano i quaranta giri di questa prima finale dei Mondiali di ciclismo su pista!

19.39 Olandesi qualificati con il miglior tempo nel team sprint:

19.37 Martina Fidanza è prima nel ranking Uci in questa specialità: il quinto posto agli Europei non rappresenta appieno le sue qualità, visto che ha approfittato di questo evento per prepararsi al meglio per i Mondiali.

19.35 E’ la volta adesso dello scratch donne: prima finale per l’Italia che schiera Martina Fidanza a caccia di un bel risultato.

19.33 E l’Olanda non fallisce! Due decimi e mezzi di vantaggio e qualificazione con il miglior tempo!

19.32 Partono gli alieni olandesi: Hoogland, Lavreysen e van der Berg.

19.30 Gran calo finale per la Russia che è quarta, ma comunque ottiene la qualifica.

19.29 La Russia si presenta allo start con Gladyshev, Sharapov e Yakushevskiy.

19.27 Francia al comando nella bolgia del Vélodrome di Roubaix! 42.965 e primo tempo davanti alla Germania.

19.25 In partenza la Francia con Grengbo, Vigier ed Helal.

19.24 43.251! Gran tempo di qualifica per i tedeschi che hanno fatto una prova tutta in crescendo.

19.22 Tocca alla Germania che si schiera con Eilers, Boetticher e Schroeter.

19.21 0.431 di ritardo per la Polonia che ottiene il pass per il turno successivo.

19.19 In partenza la Polonia con Milek, Rudyk e Sarnecki.

19.18 43.467 che vale il primo tempo per la Gran Bretagna con mezzo secondo di vantaggio sul Canada.

19.16 All’opera la Gran Bretagna con Fielding, Turnbull e Truman.

19.15 E l’Ucraina è dietro all’India! Oltre due secondi di ritardo nei confronti del Canada, ultimo tempo assoluto.

19.13 Giunge il turno dell’Ucraina che presenta in gara Dydko, Danylchuk e Denysenko.

19.12 Quinta piazza per la Spagna che precede l’India per soli nove millesimi. Gli iberici rischiano l’esclusione, visto che passano solo le prime otto nazionali.

19.11 Ai blocchi di partenza la Spagna che parte con Jimenez Elizondo, Martinez Chorro e Peralta.

19.10 Terza posizione per la Repubblica Ceca con il tempo di 44.651. Rimane davanti a tutti il Canada.

19.08 La quinta squadra a partire è la Repubblica Ceca con Bohuslavek, Topinka e Wagner.

19.07 1.483 il ritardo dell’India che finisce per poco dietro al Kazakistan. Tutt’altro che negativa la prova del terzetto indiano.

19.06 Scatta dai blocchi l’India, un quartetto presente a questo mondiale per fare esperienza. Vedremo in azione Singh, Keithellakpam e Laitonjam.

19.04 43.986: nuovo miglior tempo per il Canada con una media di oltre 61 chilometri orari.

19.03 E’ il turno del Canada con Dodyk, Wammes e Barrette.

19.02 Nove decimi il ritardo nei confronti del Giappone e seconda piazza per i kazaki.

19.00 Tocca al Kazakistan che si presenta con Ponomaryov, Rezanov e Chugay.

18.59 44.414, non un grandissimo crono quello dei giapponesi, oltre tre secondi indietro nei confronti del record del mondo siglato dall’Olanda un anno e mezzo fa ai Mondiali di Berlino.

18.57 Tocca allo sprint a squadre uomini: parte il Giappone con Obara, Terasaki e Yamasaki.

18.55 CHE ULTIMO GIRO DI HINZE!!! RECORD DEL MONDOO!!!!!!! 46.511!!! Prova sbalorditiva della Germania!!

18.53 Tocca alla superpotenza tedesca che si presenta con Grabosch, Friedrich e Hinze.

18.52 Che tempo della Russia! 47.031!! 1.331 di vantaggio sul Canada! Prima posizione per dispersione.

18.51 E’ il turno della Russia (Federazione ciclistica russa), bronzo agli Europei, che gareggia con Antonova, Voinova e Tysshchenko.

18.49 La Polonia si peggiora notevolmente rispetto agli Europei: terza posizione con il tempo di 48.778, due secondi peggio alla rassegna continentale.

18.48 Aggiornamento per quanto riguarda il quartetto italiano dell’inseguimento: nel primo turno al posto di Francesco Lamon dovrebbe gareggiare Liam Bertazzo.

18.47 Al via la Polonia con Karwacka, Los e Sibiakl

18.46 Decisamente in ritardo anche l’Ucraina che recupera qualcosa nel finale, ma paga 1.868 dal Canada.

18.44 Giunge il turno dell’Ucraina che schiera Basova, Biletska e Lohviniuk.

18.43 Non competitiva la prova delle nigeriane che comunque hanno fatto una grande esperienza: oltre sette secondi di ritardo dal Canada.

18.41 In partenza la Nigeria composta da Yekeen, Samuel e Ukpeseraye.

18.40 Per appena 26 centesimi vola al comando il Canada che non era partito benissimo.

18.39 Parte adesso il Canada di Genest, Mitchell e Orban.

18.38 Ricordiamo che queste qualificazioni hanno la funzione esclusivamente di definire gli accoppiamenti delle sfide di primo turno che si svilupperanno successivamente.

18.37 48.388 firmato dalla Gran Bretagna che abbassa di oltre sette decimi il crono delle giapponesi.

18.35 Tocca adesso alla Gran Bretagna formata da Tanner, Bate e Ridge-Davis.

18.33 49.178 il tempo del Giappone: piuttosto alto questo primo riferimento che sarà notevolmente limato dalle altre formazioni.

18.31 Si parte con le qualificazioni del team sprint femminile: la prima nazionale ai blocchi di partenza è il Giappone formato da Ohta, Sato e Umekawa.

18.28 Gli azzurri hanno fatto segnare il miglior tempo in qualificazione: 3:49.008, oltre due secondi più veloci della Francia seconda e quasi cinque secondi sulla Gran Bretagna nostro avversario in semifinale.

18.25 C’è grandissima attesa alle 20.25 per la semifinale del quartetto dell’inseguimento maschile fresco campione olimpico: Filippo Ganna guiderà la nostra squadra nell’eterna sfida con la Gran Bretagna per guadagnare l’accesso alla finale di domani.

18.22 Successivamente sarà ancora la volta degli sprint a squadre maschili e femminili per le semifinali e le finali che chiuderanno la serata.

18.19 La serata per i colori azzurri entrerà nel vivo alle 19.35, quando Martina Fidanza si disimpegnerà nello scratch per cercare un piazzamento di valore magari anche oltre le aspettative della vigilia.

18.16 Ricco programma di gare sin da questa prima giornata: si comincia dalle 18.30 con le qualificazioni dello sprint a squadre femminile e maschile dove non abbiamo italiani presenti.

18.13 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della sessione serale della prima giornata di gare dei Mondiali di ciclismo su pista che si svolgono a Roubaix.

15.21: Grazie per averci seguito finora e appuntamento alle 18.30 per la sessione serale della prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su Pista di Roubaix. A più tardi!

15.20: Si chiude alla grande questa prima mattinata di gare a Roubaix con l’Italia prima nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile e seconda nelle qualificazioni della gara femminile

15.19: Le altre due sfide, valide solo per l’eventuale finale per il bronzo saranno tra Svizzera-Germania e Russia-Polonia

15.18: L’altra semifinale sarà tra la sorprendente Francia, seconda in qualificazione e la Danimarca vince campione olimpica e campione d’Europa in carica

15.17: Sarà dunque Italia-Gran Bretagna anche nella semifinale della gara maschile in programma domani pomeriggio

15.16: L’ITALIA VINCE LA QUALIFICAZIONE!!! La Danimarca tiene in qualche modo nel finale e chiude terza con 3″52″873 a 3″865 dagli azzurri!

15.15: Non riescono a colmare il gap i danesi che al terzo km hanno un ritardo di 3″026

15.14: Cresce il distacco dei danesi a metà gara: 1″934

15.13: Al primo km la Danimarca è dietro agli azzurri di 0″804

15.11: manca solo la Danimarca con Skivild, Hansen, Bevort e Pedersen

15.10: PRIMO POSTO PER L’ITALIAAAAAAAAAA!!! Gli azzurri non smettono di far sognare. Ancora una volta disputano una grande qualificazione e sopravanzano la Francia con il tempo di 3’49″008. L’impressione è che possano fare ancora meglio. la Francia è a 2″120

15.08: Supera i due secondi il vantaggio degli italiano al terzo km! 2’53″044

15.08: Stanno andando forte gli italiani: 1’57″095 a metà gara, un secondo e sette decimi meglio dei francesi!

15.07: Al primo km azzurri in testa con un vantaggio di mezzo secondo sulla Francia

15.05: Ci siamo! Azzurri in pista con Consonni, Ganna, Lamon e Milan a caccia della semifinale

15.04: La Germania salva per un soffio la partecipazione al secondo turno chiudendo al sesto posto quando mancano ancora due squadre con il tempo di 3’57″123 a 5″995 dalla Francia

15.03: Tedeschi in caduta libera: ritardo di 4″286 al terzo km

15.01: Perde ancora la squadra tedesca a metà gara: 2’01″639, ritardo di 2″859

15.00: Al primo km la Germania ha un ritardo di 1.726 sulla Francia

14.59: E’ il momento della Germania con Buck-Gramcko, Heinrich, Keup, Reinhardt

14.58: Riesce solo in parte a limitare i danni la squadra svizzera che chiude terza con 3’54″176 e regala la semifinale alla Francia

14.56: Perde progressivamente la squadra svizzera che al terzo km è a 2″395 dai francesi

14.56: A metà gara 2’00″346 per gli svizzeri che devono recuperare oltre un secondo e mezzo

14.55: Al primo km Svizzera a 1″046 dalla Francia

14.52: Tocca ora alla Svizzera vice-campione d’Europa con Vitzthum, Imhof, Thiebaud, Vogel

14.51: Crolla letteralmente la squadra russa nell’ultimo km e chiude con il tempo di 3’54″521 a 3″393 dai francesi e dunque al terzo posto provvisorio dietro a Francia e Gran Bretagna e davanti alla Polonia

14.50: Al terzo km 1’245″ di svantaggio per la Russia sulla Francia

14.49: 1’59″369, più di mezzo secondo di ritardo per i russi sulla Francia a metà gara

14.48: Russia in testa al primo km: 1’02″685, meno di un decimo di vantaggio sui francesi

14.46: E’ il momento della Russia che schiera Syritsa, Gonov, Igoshev e Novolodskii

14.45: Secondo posto al traguardo per la Gran Bretagna che chiude con il tempo di 3’53″722 con un ritardo di 2″594 sulla Francia

14.44: Al terzo km 2’57″409 per i britannici, oltre 2″ di ritardo dai francesi

14.43: A metà gara 2’00″354 per la Gbr, a +1″574 sulla Francia

14.42: 1’03″615 per i britannici al primo km, un secondo di ritardo sulla Francia

14.40: Al via per la Gran Bretagna Hayter, Vernon Emadi, Wood

14.39: Si sfalda nel finale il quartetto canadese e chiude con il crono di 3’59″651 piazzandosi al terzo posto provvisorio

14.37: 2’00″659 a metà gara per il Canada che fa segnare il terzo tempo

14.35: E’ il momento del Canada con Gee, Foley, Kinniburgh, Ogrodniczuk

14.34: Si inserisce al quarto posto provvisorio l’Ucraina con 4’03″983. Difficilmente vedremo gli ucraini al primo turno

14.32: 2’03″865 l’intermedio per il quartetto ucraino, staccato nettamente dai primi della graduatoria

14.28: Al via Szhus, Hryniv, Tsarenko, Vasilyev per l’Ucraina

14.27: Bella prova dei francesi che vanno al comando della graduatoria con il crono di 3’51″128, sopravanzando di oltre 5″ la squadra polacca. Con questo tempo la Francia avrebbe vinto gli Europei di Grenchen

14.25: Va forte la Francia! 1’58″780 a metà gara

14.22: Al via per la Francia padrona di casa Boudat, Denis, Tabellion, Thomas

14.20: la Polonia vola al comando con 3’56″449 e già questo potrebbe essere un crono da prime otto posizioni

14.18: A metà gara 2’00″431 per il quartetto polacco che è già in testa

14.15: E’ il momento della Polonia con Banaszek, Rudyk, Sajnok, Staniszewski

14.14: Belgio al comando della classifica con 4’02″468, oltre 4″ di vantaggio sui kazaki

14.12: 2’02″547 per i belgi a metà gara

14.08: E’ il momento del Belgio con Dens, Pollefliet, Van Mulders, Vandenbranden

14.07: Il Kazakhstan chiude con 4’06″798

14.06: 2’04″885 per i kazaki a metà gara

14.05: Ci sono Dinmukhametov, Potapenko, Zacharov, Zhumakan in pista per il Kazakhstan

14.02: E’ il momento dei quartetti maschili dell’inseguimento. Al via Kazakhstan, Belgio, Polonia, Francia, Ucraina, Canada, Gran Bretagna, Russia, Svizzera, Germania, Italia e Danimarca

14.01: L’Italia dunque affronterà questa sera in semifinale la Gran Bretagna: chi vince vola in finale, chi perde dovrà far segnare uno dei migliori due tempi delle altre squadre per giocarsi il bronzo. L’altra semifinale è Germania-Irlanda. le sfide che valgono solo per l’ingresso eventuale nella finale per il bronzo sono Canada-Svizzera e Bielorussia-Polonia

14.00: Un bel finale della Germania che balza al comando con 4’13″082 ma l’Italia è lì, a un secondo dalle tedesche e proverà a giocarsela fino in fondo per l’oro

13.59: Il treno tedesco si è messo in moto ed ha 2 decimi di vantaggio sulle azzurre: 3’12″400 al terzo km

13.58: tedesche seconde a metà gara con 2’10″912 a 0″147 dalle azzurre

13.57: germania in testa già al primo km con 1’09″472

13.55: E’ il momento delle campionesse olimpiche e d’Europa, le grandi favorite anche per l’oro iridato: la Germania con Brausse, Brennauer, Kroeger, Suessemilch

13.53: Nonostante un ottimo finale che permette di rosicchiare quasi mezzo secondo all’Italia negli ultimi 500 metri, la Gran Bretagna chiude seconda con 4’16″200 a 2″024 dalle azzurre

13.52: Aumenta il ritardo delle britanniche sulle azzurre: 1’427″ al terzo km con il tempo di 3’14″036

13.51: A metà gara le britanniche hanno un ritardo di 1’134 rispetto alle azzurre on il crono di 2’11″899

13.50: 1’09″706 per le britanniche al primo km. 0″150 di vantaggio per l’italia

13.48: Attenzione alla Gran Bretagna che presenta al via Archibald, Barker, Evans e Knight

13.47: Si sfalda il quartetto canadese nel finale e chiude addirittura al terzo posto con 4’23″988, regalando così la semifinale all’Irlanda

13.46: Si allarga ulteriormente il gap: 3’17″896 per le canadesi ai 3 km, oltre 5″ il vantaggio delle azzurre

13.45: Cresce il distacco delle canadesi a metà gara: 2’13″448, siamo vicini ai tre secondi

13.44: 1’10″515 per le canadesi, tempo più alto di quasi un secondo rispetto all’Italia al primo km

13.43: Tocca ora al Canada con Barraclough, Van Dam, Attwell, Coles-Lyster

13.41: E’ PRIMO POSTO ED E’ SEMIFINALE PER L’ITALIA!!! Chiude con 4’14″176 la squadra azzurra che ha rifilato quasi 10″ all’Irlanda e si è conquistata già il posto nelle sfide che possono valere la medaglia d’oro

13.40: cresce ancora il vantaggio delle azzurre sull’Irlanda, ha superato i 7″. Sta per uscire un gran tempo: devono stringere i denti le italiane: 3’12″609 al terzo km

13.39: Vola il quartetto azzurro!!! Ha già 5″ di vantaggio sulle irlandesi a metà gara: 2’10″765

13.38: 1’09″556, Italia subito nettamente avanti dopo il primo km!

13.36: Dunque ci sono Balsamo, Paternoster, Alzini e Fidanza in pista per l’Italia. le irlandesi hanno fatto peggio rispetto a Grenchen

13.34: Come da pronostico vanno nettamente in testa le irlandesi con il tempo di 4’23″095 che è anche il crono da battere per le azzurre se vogliono centrare la semifinale

13.34: Volano le irlandesi! 3’19″858, nettamente prime al terzo km

13.33: Nettamente avanti le irlandesi a metà gara: 2’15″139

13.32: Nel frattempo Paternoster sostituisce Chiara Consonni per scelta tecnica nel quartetto femminile. Balsamo/Paternoster/Alzini/Fidanza

13.31: 1’11″671 per le irlandesi al primo km

13.30: E’ il momento dell’Irlanda che all’Europeo chiuse le qualificazioni terza a 2″ dall’Italia, che poi l’ha sconfitta in semifinale. Al via Griffin, Key, Murphy, Sharpe

13.29: Non riesce la rimonta alla squadra polacca che chiude al secondo posto con 4’29″445. La Bielorussia resta al comando

13.26: In ritardo le polacche rispetto alla Bielorussia con 2’17″025 a metà gara

13.25: Mezzo secondo di vantaggio per la Polonia sulla Bielorussia dopo un km

13.22: Attenzione alla Polonia con Plosaj, Karasiewicz, Lorkowska e Pikulik. Tra poco al via

13.21: La Bielorussia va al comando con il tempo di 4’29″158. 5″212 il vantaggio sulla Svizzera

13.19: 2’16″863 per le bielorusse, nettamente prime a metà gara

13.18: Al primo km bielorusse avanti di 4 decimi rispetto alla Svizzera

13.16: Al via per la Bielorussia Tserakh, Salauyeva, Kiptiskava e Naskovich

13.14: Chiude con il tempo di 5’33″212 la squadra nigeriana che difficilmente riuscirà a qualificarsi per la seconda fase, a meno di disastri delle altre compagini

13.10: Nigeriane nettamente in ritardo rispetto alla Svizzera

13.06: La Svizzera chiude la sua gara con il tempo di 4’34″370. Ora tocca alla Nigeria

13.04: 2’19″618 a metà gara per le svizzere

13.03: Partita la Svizzera

12.57: Nove le squadre al via nella gara femminile: Svizzera, Nigeria, Bielorussia, Polonia, Irlanda, Italia, Canada, Gran Bretagna e Germania

12.54: Saranno i quattro moschettieri di Tokyo, Consonni, Ganna, Lamon e Milan, i protagonisti della gara maschile con l’obiettivo di portare al momento l’Italia fra le prime quattro

12.50: Tra poco inizia l’avventura dei due quartetti dell’inseguimento a squadre: si parte dalle qualificazioni con Balsamo, Alzini, Consonni, Fidanza al via nella gara femminile

12.47: Tre i titoli in palio nella prima giornata di gare, con le due prove, maschile e femminile, del Team Sprint, senza squadre azzurra al via e con Martina Fidanza, che a Grenchen ha fallito il bis europeo, al via nella scratch femminile.

12.43: La rassegna iridata in programma in una località storica per il ciclismo, Roubaix, in Francia dove si concludecon un appuntamento prestigioso la stagione 2021, che ha già ospitato Giochi Olimpici a Tokyo ed Europei a Grenchen due settimane fa.

12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021.

Programma, orari, tv, streaming dei Mondiali di Ciclismo su pista 2021 – I convocati dell’Italia per i Mondiali di ciclismo su pista 2021 – Le carte da medaglia per l’Italia a Roubaix 2021 – Il sogno d’oro di Elia Viviani – Il quartetto campione olimpico punta all’oro iridato

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021. La rassegna iridata in programma in una località storica per il ciclismo, Roubaix, in Francia, che quest’anno si è già colorata di azzurro per la vittoria di Sonny Colbrelli qualche settimana nella classica del pavè. Si chiude con un appuntamento prestigioso la stagione 2021, che ha già ospitato Giochi Olimpici a Tokyo ed Europei a Grenchen due settimane fa.

Diversi trascinatori per la compagine tricolore che vuole essere protagonista in Francia, a partire da Filippo Ganna che, superati i problemini fisici, vuol chiudere la stagione in modo trionfale. Il piemontese vorrà prima condurre al meglio il proprio quartetto di inseguimento a squadre ad un altro successo, dopo quello indimenticabile di Tokyo, per poi concentrarsi sull’inseguimento individuale, dove va a caccia dell’ennesima medaglia d’oro. Con lui, oltre a Simone Consonni e Francesco Lamon, anche un Jonathan Milan definitivamente esploso anche in solitaria: il friulano potrà infatti giocarsi le proprie carte anche a livello individuale, da campione d’Europa in carica. C’è anche il bronzo olimpico Elia Viviani che punta forte sulla corsa a punti e sulla Madison.

Tra le donne Elisa Balsamo ha tutte le carte in regola per dire la sua nell’omnium, per provare a centrare un bis clamoroso dopo il trionfo nei Mondiali su strada. Tra corsa a punti ed eliminazione, occhio a Letizia Paternoster e Silvia Zanardi, nello scratch c’è Martina Fidanza e il quartetto dell’inseguimento, vice campione d’Europa, punta ad un posto sul podio.

Tre i titoli in palio nella prima giornata di gare, con le due prove, maschile e femminile, del Team Sprint, senza squadre azzurra al via e con Martina Fidanza, che a Grenchen ha fallito il bis europeo, al via nella scratch femminile. Inizia anche l’avventura dei due quartetti dell’inseguimento a squadre: si parte dalle qualificazioni con Balsamo, Alzini, Consonni, Fidanza al via nella gara femminile e con Consonni, Ganna, Lamon e Milan protagonisti nella gara maschile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE ella prima giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021 di Roubaix, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, la sessione mattutina prenderà il via alle ore 13.00 di mercoledì 20 ottobre! Buon divertimento!

