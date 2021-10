Ciclismo su pista, Italia-Francia: orario esatto Finale Mondiali, tv, programma, streaming

Un obiettivo epico è alle porte: vincere nello stesso anno l’oro olimpico ed iridato. Una doppietta leggendaria che l’Italia sogna di realizzare giovedì 21 ottobre nella finalissima dell’inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix (Francia). Il quartetto tricolore, dopo aver dominato le qualificazioni con il miglior tempo assoluto, ha letteralmente demolito la Gran Bretagna in semifinale. Rispetto al primo turno pomeridiano, il ct Marco Villa ha optato per un cambio: al posto di Francesco Lamon è stato schierato Liam Bertazzo al fianco dei confermatissimi Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni. D’altronde la compagine del Bel Paese dispone di un gruppo ampio e con alternative validissime, frutto di un lavoro che si protrae ormai da quasi due lustri.

Nell’atto conclusivo l’Italia affronterà i padroni di casa della Francia, apparsi in crescita esponenziale e capaci di superare nettamente la Danimarca che a Tokyo 2020 fu d’argento, sebbene qui in formazione rimaneggiata. 3’47″816 il tempo ottenuto dai transalpini in semifinale, ma gli azzurri hanno fatto ancora meglio (3’46″760), peraltro dando la sensazione di aver preservato delle energie in vista della gara che assegnerà il titolo. Ricordiamo che il record del mondo è detenuto proprio dagli azzurri in 3’42″032: sarebbe un’impresa avvicinarlo su una pista più lenta rispetto a quella dei Giochi nipponici.

La Finale tra Italia e Francia andrà in scena giovedì 21 ottobre. Alle 19.16 si svolgerà la finalina per il bronzo tra Gran Bretagna e Danimarca, a seguire toccherà agli azzurri. Indicativamente, dunque, Ganna e compagni scenderanno in pista tra le 19.22 e le 19.25. Attenzione però: oggi si sono registrati ritardi importanti nel programma e non è escluso che possano ripetersi di nuovo. I Mondiali di ciclismo su pista sono visibili in diretta tv, in chiaro, su RaiSportHD, ma è disponibile anche la trasmissione su Eurosport.

PROGRAMMA FINALE INSEGUIMENTO A SQUADRE MONDIALI CICLISMO SU PISTA

Giovedì 21 ottobre

Ore 19.22 circa*: Italia-Francia

Diretta tv in chiaro su RaisportHD

Diretta tv a pagamento su Eurosport1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN

Diretta Live testuale su OA Sport

*NB: alle 19.16 è in programma la finale per il bronzo, a seguire toccherà agli azzurri.

Foto: Lapresse