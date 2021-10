Non potevano cominciare meglio di così i Campionati del Mondo di ciclismo su pista per l’Italia. Martina Fidanza si aggiudica il primo titolo della rassegna con una prova superba nello scratch, trionfando con più di mezzo giro di vantaggio sulle avversarie. Le altre due finali di serata sorridono alle insuperabili ragazze tedesche ed agli alfieri olandesi nelle team sprint, sugli scudi il quartetto olimpico capitanato da Filippo Ganna che domani scenderà in pista per l’oro nell’inseguimento a squadre.

Esordio esaltante in quel di Roubaix per i colori azzurri grazie alla straordinaria azione di Martina Fidanza nello scratch. La bergamasca ha sfruttato le indecisioni del gruppo e se n’è andata a cinque giri dal traguardo, involandosi in solitaria verso un successo difficile da prevedere. Quattro anni dopo la vittoria ai Mondiali juniores di Montichiari, sempre nello scratch, arriva dunque le definitiva consacrazione per Martina che domani tornerà in pista con le compagne per centrare la qualificazione nell’inseguimento a squadre.

Queste le dichiarazioni a caldo della ventunenne prima di indossare la maglia iridata: “Verso fine gara mi sono accorta che c‘era uno spazio tra me e il gruppo, mi sono lanciata e ho vinto. E’ veramente una sensazione speciale!” Completano il podio della disciplina l’olandese Maike van der Duin e la statunitense Jennifer Valente che regolano lo sprint per l’argento e il bronzo.

Missione compiuta anche per i quattro portacolori dell’inseguimento a squadre maschile: Liam Bertazzo, Jonathan Milan, Simone Consonni e Filippo Ganna battono in scioltezza la Gran Bretagna migliorando il riscontro cronometrico del mattino, domani se la vedranno nella finalissima per l’oro con i francesi in un derby che promette spettacolo. Intanto un’ altra medaglia è già in cascina.

La prima giornata del Mondiale si è conclusa con le team sprint a squadre. Al femminile dominio assoluto della Germania, capace di stabilire il record del mondo nelle qualificazioni, in semifinale ed in finale: tre volte in meno di otto ore. Le tedesche si riconfermano imbattibili dopo il successo alle Olimpiadi, piazza d’onore per la Russia e bronzo alla Gran Bretagna che straccia il Giappone nella finalina. Tra gli uomini pronostici rispettati con la vittoria dell’Olanda davanti a Francia e Germania.

I Campionati del Mondo proseguono domani con i due quartetti azzurri sicuri protagonisti nell’atto conclusivo degli inseguimenti a squadre. Occhi puntati anche sullo scratch maschile, a breve i tecnici italiani scioglieranno le riserve sul corridore azzurro che si giocherà le medaglie. Sarà un tardo pomeriggio intenso per Letizia Paternoster, al via nella corsa ad eliminazione subito dopo l’inseguimento. Anche nella seconda giornata, comunque, le premesse sono buonissime ed una medaglia è già garantita.

