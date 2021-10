LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: Ganna e il quartetto volano! Stasera la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.21: Grazie per averci seguito finora e appuntamento alle 18.30 per la sessione serale della prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su Pista di Roubaix. A più tardi!

15.20: Si chiude alla grande questa prima mattinata di gare a Roubaix con l’Italia prima nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile e seconda nelle qualificazioni della gara femminile

15.19: Le altre due sfide, valide solo per l’eventuale finale per il bronzo saranno tra Svizzera-Germania e Russia-Polonia

15.18: L’altra semifinale sarà tra la sorprendente Francia, seconda in qualificazione e la Danimarca vince campione olimpica e campione d’Europa in carica

15.17: Sarà dunque Italia-Gran Bretagna anche nella semifinale della gara maschile in programma domani pomeriggio

15.16: L’ITALIA VINCE LA QUALIFICAZIONE!!! La Danimarca tiene in qualche modo nel finale e chiude terza con 3″52″873 a 3″865 dagli azzurri!

15.15: Non riescono a colmare il gap i danesi che al terzo km hanno un ritardo di 3″026

15.14: Cresce il distacco dei danesi a metà gara: 1″934

15.13: Al primo km la Danimarca è dietro agli azzurri di 0″804

15.11: manca solo la Danimarca con Skivild, Hansen, Bevort e Pedersen

15.10: PRIMO POSTO PER L’ITALIAAAAAAAAAA!!! Gli azzurri non smettono di far sognare. Ancora una volta disputano una grande qualificazione e sopravanzano la Francia con il tempo di 3’49″008. L’impressione è che possano fare ancora meglio. la Francia è a 2″120

15.08: Supera i due secondi il vantaggio degli italiano al terzo km! 2’53″044

15.08: Stanno andando forte gli italiani: 1’57″095 a metà gara, un secondo e sette decimi meglio dei francesi!

15.07: Al primo km azzurri in testa con un vantaggio di mezzo secondo sulla Francia

15.05: Ci siamo! Azzurri in pista con Consonni, Ganna, Lamon e Milan a caccia della semifinale

15.04: La Germania salva per un soffio la partecipazione al secondo turno chiudendo al sesto posto quando mancano ancora due squadre con il tempo di 3’57″123 a 5″995 dalla Francia

15.03: Tedeschi in caduta libera: ritardo di 4″286 al terzo km

15.01: Perde ancora la squadra tedesca a metà gara: 2’01″639, ritardo di 2″859

15.00: Al primo km la Germania ha un ritardo di 1.726 sulla Francia

14.59: E’ il momento della Germania con Buck-Gramcko, Heinrich, Keup, Reinhardt

14.58: Riesce solo in parte a limitare i danni la squadra svizzera che chiude terza con 3’54″176 e regala la semifinale alla Francia

14.56: Perde progressivamente la squadra svizzera che al terzo km è a 2″395 dai francesi

14.56: A metà gara 2’00″346 per gli svizzeri che devono recuperare oltre un secondo e mezzo

14.55: Al primo km Svizzera a 1″046 dalla Francia

14.52: Tocca ora alla Svizzera vice-campione d’Europa con Vitzthum, Imhof, Thiebaud, Vogel

14.51: Crolla letteralmente la squadra russa nell’ultimo km e chiude con il tempo di 3’54″521 a 3″393 dai francesi e dunque al terzo posto provvisorio dietro a Francia e Gran Bretagna e davanti alla Polonia

14.50: Al terzo km 1’245″ di svantaggio per la Russia sulla Francia

14.49: 1’59″369, più di mezzo secondo di ritardo per i russi sulla Francia a metà gara

14.48: Russia in testa al primo km: 1’02″685, meno di un decimo di vantaggio sui francesi

14.46: E’ il momento della Russia che schiera Syritsa, Gonov, Igoshev e Novolodskii

14.45: Secondo posto al traguardo per la Gran Bretagna che chiude con il tempo di 3’53″722 con un ritardo di 2″594 sulla Francia

14.44: Al terzo km 2’57″409 per i britannici, oltre 2″ di ritardo dai francesi

14.43: A metà gara 2’00″354 per la Gbr, a +1″574 sulla Francia

14.42: 1’03″615 per i britannici al primo km, un secondo di ritardo sulla Francia

14.40: Al via per la Gran Bretagna Hayter, Vernon Emadi, Wood

14.39: Si sfalda nel finale il quartetto canadese e chiude con il crono di 3’59″651 piazzandosi al terzo posto provvisorio

14.37: 2’00″659 a metà gara per il Canada che fa segnare il terzo tempo

14.35: E’ il momento del Canada con Gee, Foley, Kinniburgh, Ogrodniczuk

14.34: Si inserisce al quarto posto provvisorio l’Ucraina con 4’03″983. Difficilmente vedremo gli ucraini al primo turno

14.32: 2’03″865 l’intermedio per il quartetto ucraino, staccato nettamente dai primi della graduatoria

14.28: Al via Szhus, Hryniv, Tsarenko, Vasilyev per l’Ucraina

14.27: Bella prova dei francesi che vanno al comando della graduatoria con il crono di 3’51″128, sopravanzando di oltre 5″ la squadra polacca. Con questo tempo la Francia avrebbe vinto gli Europei di Grenchen

14.25: Va forte la Francia! 1’58″780 a metà gara

14.22: Al via per la Francia padrona di casa Boudat, Denis, Tabellion, Thomas

14.20: la Polonia vola al comando con 3’56″449 e già questo potrebbe essere un crono da prime otto posizioni

14.18: A metà gara 2’00″431 per il quartetto polacco che è già in testa

14.15: E’ il momento della Polonia con Banaszek, Rudyk, Sajnok, Staniszewski

14.14: Belgio al comando della classifica con 4’02″468, oltre 4″ di vantaggio sui kazaki

14.12: 2’02″547 per i belgi a metà gara

14.08: E’ il momento del Belgio con Dens, Pollefliet, Van Mulders, Vandenbranden

14.07: Il Kazakhstan chiude con 4’06″798

14.06: 2’04″885 per i kazaki a metà gara

14.05: Ci sono Dinmukhametov, Potapenko, Zacharov, Zhumakan in pista per il Kazakhstan

14.02: E’ il momento dei quartetti maschili dell’inseguimento. Al via Kazakhstan, Belgio, Polonia, Francia, Ucraina, Canada, Gran Bretagna, Russia, Svizzera, Germania, Italia e Danimarca

14.01: L’Italia dunque affronterà questa sera in semifinale la Gran Bretagna: chi vince vola in finale, chi perde dovrà far segnare uno dei migliori due tempi delle altre squadre per giocarsi il bronzo. L’altra semifinale è Germania-Irlanda. le sfide che valgono solo per l’ingresso eventuale nella finale per il bronzo sono Canada-Svizzera e Bielorussia-Polonia

14.00: Un bel finale della Germania che balza al comando con 4’13″082 ma l’Italia è lì, a un secondo dalle tedesche e proverà a giocarsela fino in fondo per l’oro

13.59: Il treno tedesco si è messo in moto ed ha 2 decimi di vantaggio sulle azzurre: 3’12″400 al terzo km

13.58: tedesche seconde a metà gara con 2’10″912 a 0″147 dalle azzurre

13.57: germania in testa già al primo km con 1’09″472

13.55: E’ il momento delle campionesse olimpiche e d’Europa, le grandi favorite anche per l’oro iridato: la Germania con Brausse, Brennauer, Kroeger, Suessemilch

13.53: Nonostante un ottimo finale che permette di rosicchiare quasi mezzo secondo all’Italia negli ultimi 500 metri, la Gran Bretagna chiude seconda con 4’16″200 a 2″024 dalle azzurre

13.52: Aumenta il ritardo delle britanniche sulle azzurre: 1’427″ al terzo km con il tempo di 3’14″036

13.51: A metà gara le britanniche hanno un ritardo di 1’134 rispetto alle azzurre on il crono di 2’11″899

13.50: 1’09″706 per le britanniche al primo km. 0″150 di vantaggio per l’italia

13.48: Attenzione alla Gran Bretagna che presenta al via Archibald, Barker, Evans e Knight

13.47: Si sfalda il quartetto canadese nel finale e chiude addirittura al terzo posto con 4’23″988, regalando così la semifinale all’Irlanda

13.46: Si allarga ulteriormente il gap: 3’17″896 per le canadesi ai 3 km, oltre 5″ il vantaggio delle azzurre

13.45: Cresce il distacco delle canadesi a metà gara: 2’13″448, siamo vicini ai tre secondi

13.44: 1’10″515 per le canadesi, tempo più alto di quasi un secondo rispetto all’Italia al primo km

13.43: Tocca ora al Canada con Barraclough, Van Dam, Attwell, Coles-Lyster

13.41: E’ PRIMO POSTO ED E’ SEMIFINALE PER L’ITALIA!!! Chiude con 4’14″176 la squadra azzurra che ha rifilato quasi 10″ all’Irlanda e si è conquistata già il posto nelle sfide che possono valere la medaglia d’oro

13.40: cresce ancora il vantaggio delle azzurre sull’Irlanda, ha superato i 7″. Sta per uscire un gran tempo: devono stringere i denti le italiane: 3’12″609 al terzo km

13.39: Vola il quartetto azzurro!!! Ha già 5″ di vantaggio sulle irlandesi a metà gara: 2’10″765

13.38: 1’09″556, Italia subito nettamente avanti dopo il primo km!

13.36: Dunque ci sono Balsamo, Paternoster, Alzini e Fidanza in pista per l’Italia. le irlandesi hanno fatto peggio rispetto a Grenchen

13.34: Come da pronostico vanno nettamente in testa le irlandesi con il tempo di 4’23″095 che è anche il crono da battere per le azzurre se vogliono centrare la semifinale

13.34: Volano le irlandesi! 3’19″858, nettamente prime al terzo km

13.33: Nettamente avanti le irlandesi a metà gara: 2’15″139

13.32: Nel frattempo Paternoster sostituisce Chiara Consonni per scelta tecnica nel quartetto femminile. Balsamo/Paternoster/Alzini/Fidanza

13.31: 1’11″671 per le irlandesi al primo km

13.30: E’ il momento dell’Irlanda che all’Europeo chiuse le qualificazioni terza a 2″ dall’Italia, che poi l’ha sconfitta in semifinale. Al via Griffin, Key, Murphy, Sharpe

13.29: Non riesce la rimonta alla squadra polacca che chiude al secondo posto con 4’29″445. La Bielorussia resta al comando

13.26: In ritardo le polacche rispetto alla Bielorussia con 2’17″025 a metà gara

13.25: Mezzo secondo di vantaggio per la Polonia sulla Bielorussia dopo un km

13.22: Attenzione alla Polonia con Plosaj, Karasiewicz, Lorkowska e Pikulik. Tra poco al via

13.21: La Bielorussia va al comando con il tempo di 4’29″158. 5″212 il vantaggio sulla Svizzera

13.19: 2’16″863 per le bielorusse, nettamente prime a metà gara

13.18: Al primo km bielorusse avanti di 4 decimi rispetto alla Svizzera

13.16: Al via per la Bielorussia Tserakh, Salauyeva, Kiptiskava e Naskovich

13.14: Chiude con il tempo di 5’33″212 la squadra nigeriana che difficilmente riuscirà a qualificarsi per la seconda fase, a meno di disastri delle altre compagini

13.10: Nigeriane nettamente in ritardo rispetto alla Svizzera

13.06: La Svizzera chiude la sua gara con il tempo di 4’34″370. Ora tocca alla Nigeria

13.04: 2’19″618 a metà gara per le svizzere

13.03: Partita la Svizzera

12.57: Nove le squadre al via nella gara femminile: Svizzera, Nigeria, Bielorussia, Polonia, Irlanda, Italia, Canada, Gran Bretagna e Germania

12.54: Saranno i quattro moschettieri di Tokyo, Consonni, Ganna, Lamon e Milan, i protagonisti della gara maschile con l’obiettivo di portare al momento l’Italia fra le prime quattro

12.50: Tra poco inizia l’avventura dei due quartetti dell’inseguimento a squadre: si parte dalle qualificazioni con Balsamo, Alzini, Consonni, Fidanza al via nella gara femminile

12.47: Tre i titoli in palio nella prima giornata di gare, con le due prove, maschile e femminile, del Team Sprint, senza squadre azzurra al via e con Martina Fidanza, che a Grenchen ha fallito il bis europeo, al via nella scratch femminile.

12.43: La rassegna iridata in programma in una località storica per il ciclismo, Roubaix, in Francia dove si concludecon un appuntamento prestigioso la stagione 2021, che ha già ospitato Giochi Olimpici a Tokyo ed Europei a Grenchen due settimane fa.

12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021.

