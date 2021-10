Dopo l’apoteosi con il quartetto, l’insaziabile Filippo Ganna andrà a caccia del quinto oro in carriera ai Mondiali di ciclismo su pista nell’inseguimento individuale. L’ennesimo appuntamento con la storia è per venerdì 22 ottobre. Il fuoriclasse piemontese non nasconde di puntare a riprendersi anche il record del mondo che l’americano Ashton Lambie gli strappò lo scorso mese di agosto con un tentativo in altura. Ganna, dal proprio canto, ha sempre realizzato le proprie migliori prestazioni senza ‘aiutini’ e sul livello del mare (o poco sopra).

Saranno 22 i corridori al via delle qualificazioni dell’inseguimento individuale che scatteranno alle 14.14 nel velodromo di Roubaix. Filippo Ganna partirà nell’undicesima ed ultima batteria, opposto al russo Lev Gonov. Indicativamente, dunque, vedremo in scena l’italiano tra le 15.10 e le 15.20. Lambie sarà impegnato nella terzultima heat contro il tedesco Nicolas Heinrich.

Saranno tre gli azzurri in gara: l’Italia ha infatti diritto ad un posto in più perché schiera il campione del mondo in carica. Se per Manlio Moro si tratterà di una utilissima esperienza per il futuro, chi coltiva invece ambizioni notevoli è Jonathan Milan, reduce dal titolo continentale in questa specialità: sognare una finale tra compagni di squadra non è reato.

I primi due delle qualificazioni si affronteranno in serata nell’atto conclusivo che assegnerà l’oro, mentre il terzo ed il quarto daranno vita alla finalina per il bronzo. L’appuntamento, in questo caso, sarà per le 20.36. I Mondiali di ciclismo su pista sono visibili in tv su RaisportHD (in chiaro) e su Eurosport1.

PROGRAMMA FILIPPO GANNA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2021

Venerdì 22 ottobre

Ore 14.14 – Qualificazioni inseguimento individuale*

Ore 20.36 – Finali inseguimento individuale**

*Filippo Ganna indicativamente tra le 15.10 e le 15.20

**Alle 20.36 la finale per il bronzo, 6-7 minuti dopo quella per l’oro.

Diretta tv su RaisportHD ed Eurosport1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale su OA Sport

NB: sono molto probabili ritardi sul programma, come già avvenuto nelle prime due giornate dei Mondiali.

Foto: LivePhotoSport/Sanson