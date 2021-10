Letizia Paternoster si è laureata campionessa del mondo nell’Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Roubaix (Francia). La 22enne azzurra è scoppiata in un pianto liberatorio all’arrivo, quasi naturale dopo un biennio vissuto tra mille difficoltà che ne hanno anche compromesso il sogno di vivere un’Olimpiade da protagonista: l’appuntamento è solo rimandato a Parigi 2024.

“E’ stato veramente fantastico, una liberazione enorme per me. Ci credevo tanto, l’ho sognato questo successo. Ero frastornata, non ci credevo“, le prime parole a caldo della trentina.

La neo-iridata ha poi raccontato i tanti momenti difficili che ha dovuto fronteggiare: “Mi sono tornati in mente questi due anni orrendi che ho passato. Questa è la mia vittoria, la mia rinascita. Lo dovevo a me stessa, per tutto il male che ho passato. Ho passato un momento difficile da spiegare a parole, perché è veramente da vivere per capirlo. Ora è scattato un crack in testa già da un mesetto, perché voglio riprendere in mano la mia vita“.

La gara dell’Eliminazione collocata in chiusura di programma ha impedito a Letizia Paternoster di poter prendere parte alla semifinale ed alla finale dell’inseguimento a squadre: “Ieri ho fatto il quartetto con le ragazze. Oggi però avevo la mia gara, quindi giustamente abbiamo fatto un cambio, è entrata Chiara Consonni al posto mio. Abbiamo preso l’argento e ce lo siamo meritato“.

Infine un’analisi della gara ed un pensiero speciale: “Avevo il controllo della situazione, questa gara la sognavo dall’Europeo. Con il mio allenatore ci eravamo detti di fare una sola gara, ma di farla bene. Era l’occasione della vita. Dino Salvoldi (ct della Nazionale che terminerà la sua esperienza in azzurro dopo questi Mondiali, ndr) ha sempre creduto in me, lo devo soprattutto a lui“.

VIDEO LETIZIA PATERNOSTER: LE DICHIARAZIONI A CALDO



Foto: Federciclismo