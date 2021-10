Ciclismo su pista, Mondiali 2021: Miriam Vece ai quarti di finale dello sprint! Attesa per le finali del pomeriggio

È da poco terminata la sessione mattutina della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix, anche oggi con l’Italia protagonista. L’attesa è tutta per le finali della sessione pomeridiana, ma anche questa mattina sono arrivati importanti risultati.

La gara d’esordio della giornata, il primo turno del keirin maschile, non vedeva coinvolto nessun azzurro: 4 batterie, vinte dai favoriti; da sottolineare la prestazione del russo Mikhail Iakovlev, l’unico a scendere al di sotto dei 10 secondi (9.987). Subito dopo è scesa in pista Miriam Vece, nel turno di qualificazione dello sprint femminile: il miglior tempo è stato realizzato dalla tedesca Lea Sophie Friedrich (10.489); nono tempo per la nostra atleta, in ritardo rispetto alla tedesca di tre centesimi (+0.301), e pass per gli ottavi conquistato.

Nel turno dei ripescaggi per il keirin maschile, gran prestazione del giapponese Kento Yamasaki, che domina la sua batteria (numero 4) e conquista un posto per il secondo turno grazie ad un super tempo, 9.848. Anche qui, nessun azzurro coinvolto: l’attesa era tutta per Vece e la sua gara nello sprint.

L’atleta, classe 1997, si è fatta valere anche nei sedicesimi dello sprint: subito protagonista alla prima batteria contro la colombiana Quicero Mosquera, brillantemente sconfitta con un vantaggio di +0.124, conquistando meritatamente il posto agli ottavi di finale.

Le ultime gare maschili della sessione mattutina hanno delineato i sei qualificati alla finale del keirin che si terranno questa sera, in due gare diverse (Finale A e Finale B), e vedranno ben due olandesi protagonisti, entrambi vincitori della propria semifinale: Harrie Lavreysen, Nicholas Paul, Rayan Helal, Jeffrey Hoogland, Mikhail Iakovlev e Kento Yamasaki.

Per concludere, infine, la giornata, mancavano solo gli ottavi dello sprint femminile con la nostra Miriam Vece, che ha affrontato nell’ultimo di fronte un’altra atleta colombiana, Martha Bayona Pineda: una gara che si è decisa all’ultimo centimetro, che Vece ha vinto per soli +0.022. Ma la nostra atleta è stata straordinaria: miglior tempo in assoluto degli ottavi (11.052), quarti di finale più che meritati.

Nelle altre sfide valevoli per gli ottavi, è da evidenziare il rischio corso dalla favorita tedesca Friedrich, che ha battuto la messicana Verdugo Osuna per appena 38 millesimi. Nella sessione pomeridiana, che avrà inizio alle 18:30 con l’inseguimento a squadre femminile (con l’Italia che affronterà la Gran Bretagna), bisognerà attendere le 18:58 per i quarti di finale dello sprint, in cui potremo assistere alla sfida di Vece proprio contro la tedesca Friedrich. Appuntamenti del pomeriggio assolutamente da non perdere, con chances di risultati importanti e di medaglie per i nostri colori.

Foto: Federciclismo