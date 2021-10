CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.21: Italia d’argento, dunque, ai Mondiali di ginnastica ritmica di Kitakyushu. Si chiude qui la nostra diretta, l’appuntamento è per domattina quando è in programma l’all around individuale con Raffaeli e Baldassarri in gara. Grazie per averci seguito e buona giornata

13.20: Queste le squadre qualificate per la finale di specialità ai cerchi e le clavette in programma domenica:

1 RUSSIA 42.100

2 ITALIA 41.650

3 BIELORUSSIA 40.500

4 CINA 39.950

5 GIAPPONE 39.900

6 SPAGNA 39.150

7 UCRAINA 38.350

8 AZERBAIJAN 38.000

13.17: Queste le squadre qualificate per la finale di specialità alle 5 palle in programma domenica mattina:

1 RUSSIA 46.250

2 GIAPPONE 45.000

3 BIELORUSSIA 44.900

4 ITALIA 44.350

5 CINA 42.250

6 AZERBAIJAN 39.600

7 BRASILE 39.450

8 FRANCIA 38.600

13.14: Questa la classifica finale dell’all around a squadre:

1 RUSSIA

BLIZNYUK Anastasia

ORLOVA Polina

SHKATOVA Angelina

TISHCHENKO Alisa

TOLKACHEVA Maria

88.350 46.250 42.100

2 ITALIA

CENTOFANTI Martina

DURANTI Agnese

MAURELLI Alessia

MOGUREAN Daniela

SANTANDREA Martina

86.000 44.350 41.650

3 BIELORUSSIA

HAIDUKEVICH Hanna

MALAKANAVA Anastasiya

RYBAKOVA Anastasiya

TSITSILINA Arina

YARMOLENKA Karyna

85.400 44.900 40.500

4 GIAPPONE

IMAOKA Rina

INAKI Rinako

MATSUBARA Rie

SUGIMOTO Sayuri

SUZUKI Ayuka

84.900 45.000 39.900

5 CINA

GUO Qiqi

HAO Ting

HUANG Zhangjiayang

LIU Xin

XU Yanshu

82.200 42.250 39.950

6 AZERBAIJAN 77.600 39.600 38.000

7 GERMANIA 75.750 38.050 37.700

8 UCRAINA 75.700 37.350 38.350

9 BRASILE 75.450 39.450 36.000

10 USA 74.100 37.500 36.600

11 FRANCIA 74.000 38.600 35.400

12 SPAGNA 73.950 34.800 39.150

13 ESTONIA 69.000 34.450 34.550

14 UNGHERIA 66.400 33.150 33.250

15 FINLANDIA 63.950 29.800 34.150

16 KAZAKHSTAN 58.450 28.500 29.950

17 GRAN BRETAGNA 54.300 27.200 27.100

18 INDIA 30.100 16.650 13.450

13.12: Si chiude qui la finale dell’all around a squadre e arriva la seconda medaglia mondiale per l’Italia. E’ un argento prestigioso alle spalle e non lontane dalla Russia, campione del mondo. Bisogna anche dire che mancavano la Bulgaria campione olimpica e Israele quarto a Tokyo. Il bronzo va alla Bielorussi che ha chiuso a meno di un punto dall’Italia

13.10: Per l’Ungheria arrivano a cerchi e clavette 33.250 per un totale di 66.400 che pone le ungheresi al 14mo posto

13.08: 16.650 per l’india che resta in 18ma e ultima posizione con 30.100. la Cina vede aggiunti 0.-400 nella prova a clavette e cerchi, punteggio totale di 82.200 per le cinesi che restano quinte

13.07: Doppio errore per l’Ungheria che potrebbe perdere un po’ di terreno e fallire l’ingresso nella finale di specialità in clavette e cerchi

13.02: Conclusa la prova dell’India, gli Usa a cerchi e clavette totalizzano 36.600 per un totale di 74.100 che le pone al decimo posto,. Si chiude la gara con la prova a cerchi e clavette dell’Ungheria

12.57: Conclusa la prova con cerchi e clavette degli Stati Uniti, tra poco in pedana l’India alle 5 palle

12.54: Stati Uniti, India e Ungheria non possono impensierire in alcun modo la squadra azzurra che dunque può iniziare a festeggiare un grande secondo posto mondiale. Una medaglia iridata nell’all around a squadre mancava dal 2018. L’onda azzurra del 2021 prosegue

12.52: Punteggio a clavette e cerchi di 39.550 per la Cina che con 81.800 si inserisce in quarta posizione. L’ITALIA E’ D’ARGENTOOOOOOOOOOOO!!!!

12.50: La Russia balza al comando con un punteggio alle 5 palle di 46.250 e va in testa con 88.350. Italia seconda a più di due punti dalle russe. Tocca ora agli Stati Uniti a cerchi e clavette

12.48: Ottima prestazione della squadra cinese che vuole scalare la classifica ed ha sfoderato una prova di altissimo spessore. Attendiamo il punteggio della Russia

12.45: Punteggio di 34.550 per l’Estonia a cerchi e clavette. Punteggio complessivo di 69.000 che significa decima posizione provvisoria. Si decide il podio a questo punto con la prova della Cina a cerchi e clavette. le cinesi devono recuperare due punti dall’Italia dopo la prova con le 5 palle

12.44: Sono qualche piccola sbavatura per le russe che non dovrebbero avere problemi a prendersi l’oro come da pronostico

12.40: La Bielorussia alle 5 palle ottiene 44.900 che significa un punteggio totale di 85.400 e si inserisce al secondo posto alle spalle delle azzurre ma davanti al Giappone. Le bielorusse nonostante l’errore nel finale sono riuscite a fare meglio dell’Italia alle palle. Podio comunque quasi certo per le azzurre. Ora la Russia alle 5 palle. Si decide la gara

12.39: Un piccolo errore nel finale per le estoni che chiudono comunque una buona prova a cerchi e clavette

12.35: 29.950 per il Kazakhstan a cerchio e clavette. Le kazake si inseriscono in decima piazza con 58.750. E’ il momento dell’Estonia

12.34: Errore grave proprio in chiusura per la Bielorussia che aveva disputato una bella gara

12.30: Conclusa la prova del Kazakhstan, tocca ora alla Bielorussia alle palle. Bielorusse staccate di 1 punto dalle azzurre

12.26: Punteggio dell’Estonia invariato nonostante il reclamo. Per l’Ungheria arrivano 33.150 alle palle. Ora il Kazakhstan

12.24: Si riparte per l’ultima rotazione con il Kazakhstan a cerchi e clavette per concludere la sua prova

12.23: Buona prova delle ungheresi che potrebbero inserirsi nelle posizioni che contano della graduatoria. L’India totalizza a cerchi e clavette 13.450 ed è ultima

12.19: Conclusa la prova dell’India che non dovrebbe impensierire le prime della classe. Gli Stati Uniti alle palle totalizzano 37.500 e sono none. Si chiude la prima rotazione con l’Ungheria alle 5 palle

12.14: Conclusa senza grosse sbavature la prova degli Stati Uniti alle 5 palle. Tra poco l’India a cerchi e clavette. Italia ancora in corsa per la medaglia d’oro. Se la giocherà con la Russia che deve ancora disputare la prova alle 5 palle

12.11: Buon punteggio per le cinesi che totalizzano 42.250 alle 5 palle, peggio rispetto all’Italia di due punti, difficili da recuperare alle azzurre nei cerchi e le clavette. Ora gli Stati Uniti alle 5 palle

12.09: La Russia a cerchi e clavette totalizza 42.100 e va al comando con meno di mezzo punto di vantaggio sull’Italia. Si deciderà tutto alle 5 palle

12.08: Bella la prova della squadra cinese con le 5 palle. La formazione asiatica è stata quinta ai Giochi Olimpici di Tokyo. Vedremo se riusciranno ad impensierire le azzurre. Attendiamo il punteggio della Russia

12.04: Per l’Estonia arrivano 34.450 alle 5 palle, in attesa del punteggio della Russia. Tocca ora alla Cina alle palle

12.03: Ottimo esercizio per le russe che dovrebbero andare al comando della graduatoria

12.00: In pedana tocca alla Russia, argento olimpico e grande favorita per l’oro a Kitakyushu. Russe impegnate con cerchi e clavette

11.58: Conclusa la prova alle 5 palle per l’Estonia. La Bieloirussia totalizza 40.500 alle palle. Un punteggio che avvicina l’Italia al podio perchè le bielorusse sono già 4 punti dietro alle azzurre

11.54: Il Kazakhstan totalizza 28.500 alle 5 palle. E’ il momento dell’Estonia, in attesa del punteggio della Bielorussia

11.53: Qualche errore di troppo a cerchi e clavette per la squadra bielorussa che potrebbe tirarsi fuori dalla lotta medaglie

11.49: Conclusa la prova del Kazakhstan, tra poco il punteggio. E’ il momento della Bielorussia, ottava ai Giochi olimpici, potrebbe rappresentare una minaccia per l’Italia

11.46: Kazakhstan in pedana con le 5 palle

11.45: Otto le squadre al via nella prima rotazione del secondo gruppo. Da tenere d’occhio Russia, Bielorussia e Cina in particolare nella lotta al podio:

1 Kazakhstan P

2 Belarus CC

3 Estonia P

4 Russia CC

5 People’s Republic of China P

6 USA p

7 India CC

8 Hungary P

11.43: Questa la classifica provvisoria dopo il primo gruppo:

1 ITALIA

CENTOFANTI Martina

DURANTI Agnese

MAURELLI Alessia

MOGUREAN Daniela

SANTANDREA Martina 86.000 44.350 41.650

2 GIAPPONE

IMAOKA Rina

INAKI Rinako

MATSUBARA Rie

SUGIMOTO Sayuri

SUZUKI Ayuka 84.900 45.000 39.900

3 AZERBAIJAN

AGHALARZADE Gullu

ALIMURADOVA Laman

HUMMATOVA Zeynab

LUZAN Yelyzaveta

SOROKINA Darya 77.600 39.600 38.000

4 GERMANIA

BURJAK Viktoria

KOEHN Nathalie

KROMM Daniella

OGANESYAN Alina

PESCHEL Noemi 75.750 38.050 37.700

5 UCRAINA

BAIEVA Diana

DOVGANIUK Diana

DUDA Daryna

MELNYK Alina

VYSOCHANSKA Mariia 75.700 37.350 38.350

6 BRASILE

ARAKAKI Maria Eduarda

GUERRA Vitoria

MEDRADO Deborah

PIRCIO Nicole

SILVA Beatriz

URQUIZA Barbara 75.450 39.450 36.000

7 FRANCIA

DELAINE Emma

INAHO Manelle

JOSEPH-NOEL Celia

JULIEN Ashley

MARCHON Eloise

VILARINO Lozea 74.000 38.600 35.400

8 SPAGNA

BERGUA NAVALES Ines

GAYAN Ana

MARQUEZ Valeria

MARTINEZ Mireia

MENDEZ GONZALEZ Uma

PEREZ FOS Patricia 73.950 34.800 39.150

9 FINLANDIA

JOHANSSON Assi

LIINAVUORI Elisa

NAEREVAARA Milja

RANTALA Emma

SIPILAE Viliina

VIRKKUNEN Amanda 63.950 29.800 34.150

10 GRAN BRETAGNA

AUSTIN Emily

BOGDANOVA Alida

CHEALE Rosina

KIRILOVA Atanaska

MASON-IRAN Isabella

MUSEVA Phillipa 54.300 27.200 27.100

11.38: Buona notizia! Aggiunti altri 0.400 punti all’Italia che dunque comanda la classifica con 86.000

11.37: La Gran Bretagna totalizza alle 5 palle 27.200. Decimo posto con 54.300 per la squadra britannica

11.34: L’ITALIA CHIUDE IN TESTA IL PRIMO GRUPPO!!! 39.900 per il Giappone in cerchi e clavette, perdita decisiva per il punteggio finale delle nipponiche che si ferma a quota 84.900 ed è dietro alle azzurre!

11.29: 38.050 per la Germania alle palle. Punteggio globale di 75.750 che pone le tedesche al terzo posto. Si chiude il primo gruppo con la Gran Bretagna

11.28. Chiuso senza altri errori l’esercizio delle giapponesi. Vedremo se la perdita sarà decisiva per l’assegnazione del primo posto

11.27: Una perdita per le giapponesi

11.25: 41.250 per l’Italia a cerchi e clavette! Primo posto per l’Italia che va nettamente al comando con 85.600. Punteggio di un punto più basso rispetto a quello ottenuto a Tokyo dalle azzurre. Ora ci si gioca il podio con il Giappone

11.24: Prova con qualche sbavatura delle tedesche a cerchi e clavette. Ora il punteggio delle azzurre

11.20: 38.600 alle palle per la Francia che si inserisce al quarto posto con 74.000 di totale. E’ il momento della Germania alle palle, in attesa del punteggio delle azzurre e della prova del Giappone su cui l’Italia deve rimontare 0.650 dopo l’esercizio alle palle

11.19: Non ci sono stati errori evidenti nell’esercizio delle azzurre a cerchi e clavette. Ottimo il finale, c’è soddisfazione nel clan azzurro

11.17: Prova senza errori per la squadra azzurra fino a questo momento. Esercizio molto apprezzato dal pubblico che non lesina applausi, nonostante l’Italia sia in corsa con il Giappone per il podio

11.15: E’ IL MOMENTO DELL’ITALIA A CERCHI E CLAVETTE. CI SI GIOCA IL PODIO

11.14: Rifiutato il ricorso dell’Italia. Per la Spagna arrivano 39.150 a cerchi e clavette con un punteggio totale 73.950, quarto posto provvisorio

11.13: Musica di Vivaldi per le francesi che disputano una buona prova

11.09: Prova farraginosa della squadra spagnola che non dovrebbe risalire la china. Il Brasile totalizza alle 5 palle 39.450 per un totale di 74.450 che significa terzo posto. Tocca ora la Francia alle palle

11.05: Discreta prova delle brasiliane, che sono in attesa del punteggio. Dovrebbe essere confermato il risultato delle azzurre. E’ il momento della Spagna a cerchi e clavette

11.01: 29.800 per la Finlandia alle 5 palle. Totale delle finlandesi 63.950, terzo posto provvisorio. Tocca al Brasile

10.58: C’è un ricorso in atto avanzato dalla squadra azzurra. Vedremo se ci saranno variazioni nel punteggio. Al momento è tutto fermo, la Finlandia è in attesa del punteggio, il Brasile non è ancora sceso in pedana

10.55: Errore grave per la Finlandia, l’Azerbaijan totalizza 39.000 e con 77.600 sopravanza l’Ucraina e si porta provvisoriamente al primo posto. Tocca ora al Brasile

10.52: L’Ucraina totalizza 38.350 a cerchi e clavette e fa segnare un punteggio complessivo di 75.700, primo riferimento per le altre formazioni

10.51: Ancora un errore grave per l’Azerbaijan, che non dovrebbe essere in lotta per le medaglie

10.48: L’Ucraina completa la sua prova con cerchi e clavette. Tocca all’Azerbaijan

10.46: Punteggio più basso per la Gran Bretagna con 27.100 a cerchi e clavette

10.39: Punteggio altissimo: 45.000 per il Giappone che dunque sopravanza le azzurre in classifica. Tocca alla Gran Bretagna

10.34: 37.700 per la Francia a cerchi e clavette

10.29: Tocca ora al Giappone, padrone di casa che deve riscattare un’Olimpiade deludente

10.28: Buona la prestazione delle tedesche. L’ITALIA VA NETTAMENTE AL COMANDO CON UN PUNTEGGIO DI 44.350! Leggermente peggio rispetto alla prestazione di Tokyo per le azzurre ma stiamo parlando di pochissimo

10.24: Punteggio per la Francia: 35.400 a cerchi e clavette. Attendiamo il punteggio delle azzurre, ora tocca alla Germania a cerchi e clavette

10.23: C’è grande soddisfazioni in casa azzurra! Sorrisi smaglianti nel clan italiano. Le farfalle non hanno commesso alcuna sbavatura. Attendiamo il punteggio

10.21: Finora nessuna sbavatura, il pubblico segue battendo le mani a ritmo l’esercizio delle azzurre

10.20: CI SIAMO! E’ IL MOMENTO DELL’ITALIA! Esercizio con le 5 palle

10.19: Discreta la prova della squadra francese. Punteggio di 34.800 per le spagnole che restano lontane dalle prime posizioni

10.16: E’ il momento della francia che si esibisce con cerchi e clavette, tra poco il debutto delle Farfalle

10.15: Esercizio non impeccabile delle spagnole, il Brasile si inserisce al terzo posto con il punteggio di 36.000

10.11: E’ il momento della Spagna, che cerca un ricollocamento ad alto livello dopo essere stata grande protagonista in passato

10.09: Un solo errore per le brasiliane che hanno svolto l’esercizio con un sottofondo molto ritmato e la conclusione, immancabile, con la samba

10.06: In gara la formazione brasiliana con cerchi e clavette

10.05: Il punteggio della Finlandia a cerchi e clavette è 34.150

10.04: Va al comando l’Azerbaijan con 39.600 alle palle. Punteggio sempre più alto per le palle rispetto a cerchi e clavette quindi è ancora tutto da vedere

10.03: Qualche errore di troppo per le finlandesi che perdono anche un cerchio. Tra poco il punteggio

10.00: In pedana c’è la Finlandia impegnata con cerchi e clavette

9.59: 38.350 il punteggio per la formazione ucraina

9.58: Buona la prova delle azere, atmosfere orientali per l’esercizio della squadra che ha chiuso al decimo posto ai Giochi. Attendiamo i punteggi

9.54: In pedana l’Azerbaijan, altra squadra di riferimento, impegnato con le palle. Sono le decime di Tokyo 2021

9.53: Qualche sbavatura per le ucraine, attendiamo il punteggio

9.50: Entra in pedana l’Ucraina impegnata a cerchi e clavette

9.48: Già l’Ucraina che apre la gara sarà un riferimento importante per la squadra azzurra che è tra le favorite assieme a Russia (Campione del Mondo e argento olimpico), Bielorussia, Ucraina appunto, Giappone e Azerbaijan.

9.45: Due i gruppi in gara. L’Italia è inserita nel primo la cui prima rotazione scatterà fra qualche minuto. Questo l’ordine della prima rotazione (P sta per palle, CC sta per cerchi e clavette):

1 Ukraine CC

2 Azerbaijan P

3 Finland CC

4 Brazil CC

5 Spain P

6 France CC

7 Italy P

8 Germany CC

9 Japan P

10 Great Britain CC

9.42: L’Italia va decisamente a caccia di una medaglia: dopo lo splendido bronzo conquistato ai Giochi, le Farfalle hanno tutte le carte in regola per puntare in alto e inseguire quell’alloro iridato che manca dal 2018.

9.39: La Bulgaria, capace di conquistare la medaglia d’oro a cinque cerchi, si è dovuta chiamare fuori a causa di un infortunio dell’ultimo minuto che ha costretto al ritiro le campionesse a Cinque Cerchi.

9.36: Le ragazze saranno impegnate con le cinque palle e con l’esercizio misto (cerchi e clavette). Si tratta di una sorta di rivincita della gara vista quasi tre mesi fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, anche se oggi ci saranno alcune assenze di primissimo piano.

9.33: A Kitakyushu (Giappone) va in scena il concorso generale per gruppi: le squadre sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie e c’è anche l’Italia, bronzo olimpico, in lotta per un posto sul podio

9.30: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica

La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena il concorso generale per gruppi: le squadre sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie, si preannuncia grandissima battaglia sui due attrezzi che caratterizzano questa gara. Le ragazze regaleranno spettacolo con le cinque palle e con l’esercizio misto (cerchi e clavette). Si tratta di una sorta di rivincita della gara vista quasi tre mesi fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, anche se oggi ci saranno alcune assenze di primissimo piano.

La Bulgaria, capace di conquistare la medaglia d’oro a cinque cerchi, si è dovuta chiamare fuori a causa di un infortunio dell’ultimo minuto. L’Italia andrà a caccia delle medaglie: dopo lo splendido bronzo conquistato ai Giochi, le Farfalle hanno tutte le carte in regola per puntare in alto e inseguire quell’alloro iridato che manca dal 2018. Alessia Maurelli e compagne saranno chiamate al confronto con la Russia (Campionesse del Mondo e argento olimpico) e con altre formazioni quotate come Bielorussia, Ucraina, Giappone, Azerbaijan.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’all-around a squadre dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica con le Farfalle impegnate in gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.50 e si andrà avanti fino alle ore 13.00 circa. Buon divertimento a tutti.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli