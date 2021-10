Ranking ATP, Matteo Berrettini può superare Rublev e diventare n.5 della classifica race! Le combinazioni a Vienna

Doppia sfida a distanza tra Matteo Berrettini ed il russo Andrey Rublev: i due sono in competizione per il sesto posto nel Ranking ATP e per il quinto nella Race ATP (entrambi sono già aritmeticamente qualificati per le ATP Finals) e sono approdati ai quarti di finale del torneo che stanno giocando.

Nel Ranking ATP Matteo Berrettini per scavalcare Andrey Rublev deve obbligatoriamente vincere a Vienna e sperare che il russo non arrivi in finale a San Pietroburgo, mentre con tutte le altre combinazioni Rublev sarebbe certamente davanti a Berrettini in classifica lunedì prossimo.

Nella Race ATP, invece, in caso di vittoria a Vienna il romano sarebbe certo di scavalcare il russo e portarsi al quinto posto lunedì prossimo, ma il sorpasso potrebbe avvenire anche nel caso in cui Berrettini giunga in finale a Vienna e Rublev non arrivi in finale a San Pietroburgo.

RANKING ATP AL 27 OTTOBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 11340

2 Daniil Medvedev RUS 9540

3 Stefanos Tsitsipas GRE 7930

4 Alexander Zverev GER 6725

5 Rafael Nadal ESP 5635

6 Andrey Rublev RUS 5150

7 Matteo Berrettini ITA 4768

PROIEZIONI IN CLASSIFICA MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 25 ottobre: 4688, 7° posto.

Punti da scartare lunedì 1 novembre: 10 (dopo il successo al primo turno a Vienna).

Ranking con il passaggio ai quarti di finale: 4768, 7° posto.

Ranking con il passaggio in semifinale: 4858, 7° posto.

Ranking con il passaggio in finale: 4978, 7° posto.

Ranking con la vittoria finale: 5178, 6° posto virtuale.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA ANDREY RUBLEV

Ranking lunedì 25 ottobre: 5560, 6° posto.

Punti da scartare lunedì 1 novembre: 500 (ne recupererebbe comunque 90).

Ranking con il passaggio ai quarti di finale: 5150, 6° posto virtuale.

Ranking con il passaggio in semifinale: 5150, 6° posto virtuale.

Ranking con il passaggio in finale: 5210, 6° posto.

Ranking con la vittoria finale: 5310, 6° posto.

RACE ATP AL 27 OTTOBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 8370

2 Daniil Medvedev RUS 6470

3 Stefanos Tsitsipas GRE 5695

4 Alexander Zverev GER 5140

5 Andrey Rublev RUS 4210

6 Matteo Berrettini ITA 4090

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP RACE MATTEO BERRETTINI

Race lunedì 25 ottobre: 4000, 6° posto.

Punti da scartare lunedì 1 novembre: 0.

Race con il passaggio ai quarti di finale: 4090, 6° posto.

Race con il passaggio in semifinale: 4180, 6° posto.

Race con il passaggio in finale: 4300, 5° posto virtuale.

Race con la vittoria finale: 4500, 5° posto.

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP RACE ANDREY RUBLEV

Race lunedì 25 ottobre: 4165, 5° posto.

Punti da scartare lunedì 1 novembre: 0.

Race con il passaggio ai quarti di finale: 4210, 5° posto virtuale.

Race con il passaggio in semifinale: 4255, 5° posto virtuale.

Race con il passaggio in finale: 4315, 5° posto virtuale.

Race con la vittoria finale: 4415, 5° posto virtuale.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger