ATP Vienna, Matteo Berrettini si arrende in tre set al nuovo fenomeno Carlos Alcaraz

Il cammino di Matteo Berrettini nel torneo ATP 500 di Vienna si ferma nei quarti di finale. Il romano si è arreso allo spagnolo Carlos Alcaraz, astro nascente del tennis mondiale, dopo una battaglia di quasi tre ore di gioco con il punteggio di 6-1, 6-7(2), 7-6(5). Partita davvero molto bella e combattuta, escludendo ovviamente la prima frazione, con lo spagnolo che ha confermato tutto il suo enorme potenziale e con Berrettini che ha saputo reagire alle difficoltà iniziali, mancando il colpo finale.

Non sono bastati 12 ace all’azzurro ed anche 29 vincenti contro i 28 errori non forzati. A fare la differenza sono state anche le altissime percentuali al servizio di Alcaraz, che ha vinto l’80% dei punti quando ha servito la prima ed il 65% con la seconda. Lo spagnolo ha avuto meno vincenti rispetto all’italiano (23), ma ha anche sbagliato di meno (21).

Il primo set è un monologo dello spagnolo. Berrettini fatica a trovare ritmo con la risposta, sbaglia molto di rovescio e anche con il servizio non riesce ad incidere. Alcaraz parte fortissimo e scappa sul 4-0 con doppio break di vantaggio, ipotecando di fatto la prima frazione. Berrettini conquista finalmente un game, ma il numero 44 del mondo non lascia scampo e chiude sul 6-1 in poco meno di mezz’ora di gioco.

Berrettini salva subito due palle break in apertura di set. Il romano continua a faticare, mentre lo spagnolo tiene percentuali altissime con la prima di servizio e domina gli scambi da fondo. Berrettini si aggrappa alla prima nel quinto game, quando annulla altre due occasioni di break per Alcaraz. Da qui in avanti i due tennisti tengono agevolmente i propri turni in battuta e si va al tie-break. Alcaraz sbaglia un comodissimo dritto, regalando il mini-break ad un Berrettini che sfrutta la chance, allunga e poi chiude 7-2.

È Alcaraz a partire meglio nel terzo set, con lo spagnolo che strappa la battuta all’azzurro e si porta sul 3-1 e poi sul 4-2. Lo spagnolo, però, ha un clamoroso passaggio a vuoto nel settimo gioco e Berrettini sfrutta subito l’occasione, cogliendo il contro break a zero. Matteo raggiunge la parità ed il set scivola via verso il tie-break. Questa volta è Alcaraz a trovare il primo mini-break e a tenere il vantaggio fino alla fine, con Berrettini che non riesce ad incidere con il dritto in alcune occasioni. Lo spagnolo chiude 7-5 con una prima vincente e si qualifica per le semifinali.

