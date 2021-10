Jannik Sinner ha sconfitto Casper Ruud e si è qualificato per la semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano si è imposto col punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e trentasette minuti di gioco e si è così garantito la possibilità di affrontare lo statunitense Frances Tiafoe sul cemento indoor della capitale austriaca. L’appuntamento sarà per il tardo pomeriggio di sabtao 30 ottobre.

L’altoatesino, che nelle ultime settimane ha vinto i 250 di Sòfia e Anversa, sta esibendo un gioco semplicemente stellare e ha trionfato nel micidiale scontro diretto con lo scandinavo. Il 20enne è ora entrato nella top-10 del ranking ATP per la prima volta in carriera e, per la prima volta nella storia, ci saranno due azzurri nel gotha del tennis internazionale (Matteo Berrettini è numero 7 al mondo).

Jannik Sinner si è imposto nella sfida con uno dei suoi avversari per la qualificazione alle ATP Finals, l’approdo alle semifinale gli ha permesso di superare il polacco Hubert Hurkacz e al momento è virtualmente qualificato al torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. L’azzurro partirà con i favori del pronostico contro Tiafoe e ha tutte le carte in regola per accedere all’atto conclusivo, conquistando così ulteriori punti per avvicinarsi ancora di più a Torino. Ricordiamo che dall’altra parte del tabellone si incroceranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev.

Si tratta di un risultato decisamente interessante dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un importante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi alla semifinale del torneo ATP 500 di Vienna? Il montepremi è decisamente interessante perché stiamo parlando di 98.365 euro. Il bottino aumenterebbe facendo ancora più strada nel torneo: l’accesso alla finale varrebbe 148.720 euro, il vincitore del torneo porterà a casa 220.550 euro.

