Matteo Berrettini affronterà Carlos Alcaraz nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 29 ottobre (ore 14.00) per incrociare il temibilissimo spagnolo, in palio la qualificazione alla semifinale contro una tra il canadese Felix Auger-Aliassime, l’australiano Alex De Minaur e il tedesco Alexander Zverev. Il romano, reduce dalle affermazioni sull’australiano Alexei Popyrin e Nikoloz Basilashvili, sarà chiamato a sfidare un giovane avversario, decisamente quotato e che al turno precedente ha eliminato il britannico Andy Murray.

Il numero 7 del mondo chiede il lasciapassare a quello che tutti vedono come uno dei potenziali fuoriclasse del futuro. Il nostro portacolori dovrà stare particolarmente attento al numero 42 del ranking ATP, ormai entrato pienamente in fiducia e in grado di mettere il bastone tra le ruote a qualsiasi avversario. Non si segnalano precedenti tra questi due giocatori, divisi all’anagrafe da sette anni (25 per l’azzurro, 18 per l’iberico). Questo quarto di finale aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale della capitale austriaca, dove si gioca sul cemento indoor.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Berrettini-Alcaraz, quarto di finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-ALCARAZ, QUARTO DI FINALE ATP VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 29 OTTOBRE:

14.00 Matteo Berrettini vs Carlos Alcaraz

BERRETTINI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger