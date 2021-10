Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi: orario, canale tv, programma, streaming Eurolega basket

Poche ore e sarà palla a due all’Audi Dome di Monaco di Baviera: l’Olimpia Milano fa visita al Bayern per la sesta giornata di regular season della Turkish Airlines Euroleague, che apre la settimana del doppio impegno europeo (le Scarpette Rosse torneranno sul parquet giovedì sera al Forum contro la Stella Rossa di Belgrado, mentre i bavaresi sfideranno in trasferta l’Alba Berlino).

La compagine di coach Ettore Messina vuole continuare a mantenere la vetta della classifica della massima competizione continentale – in coabitazione col Barcellona – la settimana prossima è in programma lo scontro diretto, con palla a due al Forum giovedì 4 novembre alle ore 20:30– allungando la striscia positiva di vittorie (cinque successi in altrettante giornate). Nicolò Melli e compagni arrivano alla sfida odierna forti del primo posto in solitaria in Campionato, grazie al successo in trasferta al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna (86-75) e alla sconfitta della Virtus Bologna nel lunch match di ieri in quel di Napoli (92-89 in favore dei padroni di casa). Il Bayern Monaco di Coach Trinchieri ha raccolto fin qui un solo successo in Eurolega (nella scorsa giornata contro lo Zalgiris Kaunas per 75-73), a fronte di tre battute d’arresto nelle prime tre giornate (contro Maccabi Tel Aviv, Barcellona e Unics Kazan – sempre con meno di dieci punti di scarto). In campionato, invece, i bavaresi occupano la terza posizione in classifica (3 vittorie ed una sconfitta il bilancio fino a qui nella massima serie tedesca di basket).

Palla a due all’Audi Dome di Monaco di Baviera in programma alle ore 20:45. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now TV ed Eleven Sports. OA sport vi fornirà come sempre la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un attimo di quest’importante match di Eurolega!

EUROLEGA, BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Martedì 26 Ottobre

Ore 20:45 Bayern Monaco-A|X Exchange Olimpia Milano

EUROLEGA, BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO: DOVE VEDERLA

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Eleven Sport

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo