Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in tv: su che canale seguirli in chiaro. Orari e programma

Sarà Kitakyushu (Giappone) a ospitare i Mondiali 2021 di ginnastica ritmica dal 27 al 31 ottobre. Questa località nipponica, dove la scorsa settimana è andata in scena la rassegna iridata di ginnastica artistica, sarà dunque il centro dei piccoli attrezzi per i prossimi cinque giorni.

La competizione si disputa a poco più di due mesi dalla conclusione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e, nonostante la vicinanza con i Giochi, tantissime big hanno deciso di rispondere presente e di rimettersi in gioco nel Sol Levante. Il programma prevede il concorso generale per le squadre e per le individualiste, oltre alle Finali di Specialità (due per i gruppi, quattro per le singole ginnaste).

L’Italia punta a essere grande protagonista: le Farfalle, capaci di conquistare la medaglia di bronzi ai Giochi, cercheranno nuove soddisfazioni; Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Raffaeli proveranno a essere delle outsider (attenzione alle singole specialità).

I diritti televisivi della competizione sono detenuti dalla Rai, ma il palinsesto dettagliato deve ancora essere comunicato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. Gli orari sono italiani: in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi, diventeranno però otto domenica 31 ottobre (nella notte entrerà in vigore l’ora solare, mentre nel Sol Levante non si adotta).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2021: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE:

03.00-10.50 Qualificazioni individualiste, cerchio e palla

12.15-12.50 Finali di Specialità, cerchio

12.57-13.30 Finali di Specialità, palla

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE:

03.00-10.50 Qualificazioni individualiste, clavette e nastro

12.15-12.50 Finali di Specialità, clavette

12.57-13.30 Finali di Specialità, nastro

VENERDÌ 29 OTTOBRE:

09.50-13.00 All-around per squadre, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette

SABATO 30 OTTOBRE:

07.30-12.10 All-around per individualiste, 4 attrezzi

DOMENICA 31 OTTOBRE:

09.30-11.10 Finali di Specialità per squadre, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette

MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2021: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di tutte le Finali e dei turni di qualificazioni (dalle ore 07.00).

