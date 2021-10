Lituania-Italia oggi, calcio femminile: orario, canale tv, probabili formazioni, streaming

Oggi, alle ore 17.30, la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini giocherà all’LFF Stadium di Vilnius contro la Lituania il quarto incontro valido per il Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda.

Le azzurre, reduci da tre vittorie in altrettanti incontri, vanno a caccia del poker e l’obiettivo è quello di imporsi e di farlo anche in maniera ampia per avere un vantaggio in termini di differenza reti rispetto alla Svizzera, rivale diretta per il pass iridato. Attualmente la selezione del Bel Paese ha realizzato 11 reti senza subirne alcuna.

Per scardinare il muro eretto dalle lituane si punterà sulle qualità offensive del roster azzurro, forte di una Cristiana Girelli riferimento tecnico e realizzativo. La calciatrice della Juventus sarà coadiuvata come al solito dalle compagne di reparto Barbara Bonansea e Valentina Giacinti che vorranno lasciare il segno nella trasferta.

Di seguito il programma del match e come seguirlo in tv.

PROGRAMMA LITUANIA-ITALIA

Martedì 26 ottobre, LFF Stadium di Vilnius

Ore 17.30 Lituania-Italia – Qualificazioni Mondiali 2023 calcio femminile

Diretta tv e streaming IN CHIARO – Rai2, RaiPlay

Diretta testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI DI LITUANIA-ITALIA

Lituania (5-4-1): Lukjancuke; Imanalijeva, Neverdauskaite, Piesliakaite, Liuzinaite, Mikutaite; Lazdauskaite, Gaileviciute, Vaitukaityte, Velickaite; Jonusaite. All.: Rimantas Viktoravičius.

Italia (3-4-3): Giuliani; Gama, Salvai, Linari; Guagni, Caruso, Galli, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. All.: Milena Bertolini.

Foto: LaPresse