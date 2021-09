Sport in tv oggi (sabato 25 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 25 settembre 2021, saranno di scena diversi sport: il tennis con la Laver Cup ed i tornei ATP 250 Metz ed ATP 250 Nur-Sultan e WTA 125 Columbus e WTA 500 Ostrava, il ciclismo con i Mondiali, i motori con la Superbike e la F1, il golf con la Ryder Cup, il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (SABATO 25 SETTEMBRE)

08.00 Tennis, ATP 250 Nur-Sultan – 12.00-14.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

08.15 Ciclismo, Mondiali: junior femminile – Rai Sport + HD, Rai Play, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, DAZN

08.55 Canoa slalom, Mondiali: semifinali kayak – canoeicf.com, Rai Sport Web 1

09.00 Superbike, GP Spagna: prove libere 3 – Nessuna copertura televisiva

10.00 Equitazione, Europei completo – iena-events.ch

11.00 F1, GP Russia: prove libere 3 – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo, Now

11.10 Superbike, GP Spagna: superpole – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, Now

11.55 Canoa slalom, Mondiali: finali kayak – canoeicf.com, Rai Sport Web 1

12.20 Ciclismo, Mondiali: elite femminile – Rai Sport + HD, Rai Play, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, DAZN

14.00 Tennis, ATP 250 Metz – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, dalle 16.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

14.00 Tennis, WTA 500 Ostrava – 14.00-16.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

14.00 Golf, Ryder Cup: seconda giornata – Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

14.00 F1, GP Russia: qualifiche – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo, Now, differita 18.20 su TV8

14.00 Superbike, GP Spagna: gara-1 – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, Now

15:00 Rugby femminile, Qualificazioni Coppa del Mondo: Italia-Spagna – Rai Sport Web 2

15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Milan – DAZN

17.00 Tennis, WTA 125 Columbus – Nessuna copertura televisiva

18.00 Nuoto, ISL – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18:00 Rugby femminile, Qualificazioni Coppa del Mondo: Irlanda-Scozia – rugbyworldcup.com/2021

18.00 Calcio, Serie A: Inter-Atalanta – DAZN

19.00 Tennis, Laver Cup – Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, DAZN

20.00 Basket, Serie A, 1a giornata: Napoli-Milano – Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Verona – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now, DAZN

24.00 circa Boxe, Mondiale pesi massimi: Anthony Joshua-Oleksandr Usyk (sesto match dalle ore 19.00) – DAZN

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI RUSSIA DI F1

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE FEMMINILE DEI MONDIALI DI CICLISMO

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA FEMMINILE JUNIORES DEI MONDIALI DI CICLISMO

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOA SLALOM

LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-OLIMPIA MILANO DI BASKET

LA DIRETTA LIVE DI JOSHUA-USYK

Foto: LaPresse