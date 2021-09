LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 6-2, Harrington in cerca di soluzioni per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della Ryder Cup in corso di svolgimento a Whistling Straits, percorso che si trova nel Wisconsin. Dopo la prima giornata gli Stati Uniti sono avanti 6-2 sull’Europa.

Una sola la vittoria del Vecchio Continente nella giornata di ieri, relativa al primo fourball di giornata, quello portato a casa da Jon Rahm e Sergio Garcia su Justin Thomas e Jordan Spieth. Poi solo vittorie americane o pareggi, in qualche caso con delusioni europee come le possibilità mancate da Rahm/Hatton (benché l’iberico si sia trovato per larga misura quasi da solo a combattere nei fourball) e il vantaggio dilapidato da Fleetwood e Hovland su Thomas e Cantlay nell’ultima sfida.

Chi ha deluso nel primo giorno è Rory McIlroy: il nordirlandese non si è dimostrato all’altezza della situazione, e nemmeno la presenza di un tipico esemplare di uomo da Ryder come Ian Poulter è riuscito a ridestarlo. Una delle sue giornate negative, in breve, cui però è sempre possibile che ne segua una molto positiva.

Dall’altra parte, fino ad ora, performance maiuscola di tanti, da Collin Morikawa a Bryson DeChambeau, ma soprattutto Dustin Johnson è risultato semplicemente inafferrabile, viaggiatore su un treno che va a una velocità soltanto sua. Pochi i problemi per Steve Stricker, che può mischiare letteralmente come vuole le coppie, mentre per Padraig Harrington ci sarà parecchio da riflettere per trovare delle contromosse ideali in un anno in cui l’Europa è oggettivamente sfavorita.

La seconda giornata della Ryder Cup 2021 inizierà alle ore 14:05 italiane con il primo foursome. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

