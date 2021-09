CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, match valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra (Gran Bretagna) andrà in scena uno dei confronti più attesi dell’anno: il britannico si presenterà sul ring, di fronte al proprio pubblico, per difendere le quattro cinture iridate contro il temibile ucraino. Joshua avrebbe dovuto fronteggiare Tyson Fury per l’unificazione totale del titolo mondiale della categoria regina, ma il suo connazionale è stato bloccato dal terzo confronto con Deontay Wilder (lo statunitense ha avuto ragione per via legale, tra due settimane è in programma l’incontro per la corona WBC).

Si preannuncia una contesa decisamente complicata per il ribattezzato AJ, che non avrà assolutamente vita facile contro il rinominato The Cat. Anthony Joshua ha difeso le cinture lo scorso dicembre contro il bulgaro Kubrat Pulev, dopo averle riconquistate nel dicembre 2019 battendo Andy Ruiz Jr. (colui che glielo sfilò sei mesi prima in maniera inattesa, infliggendogli l’unica sconfitta in carriera). Oleksandr Usyk, invece, era il Campione del Mondo per tutte le sigle tra i pesi massimi leggeri e ora ha tentato una nuova avventura tra i pesi massimi per scrivere una nuova pagina di storia del pugilato. L’ucraino è alla sua terza sfida in questa categoria e si presenta sul ring da imbattuto.

Il 31enne Joshua partirà con i favori del pronostico, ma il testa a testa con il 34enne è indubbiamente uno dei più complicati che gli siano capitati in carriera. Entrambi sono stati Campioni Olimpici a Londra 2012, entrambi sconfiggendo pugili italiani: Joshua tra i supermassimi (verdetto discusso contro Roberto Cammarelle), Usyk tra i massimi (contro Clemente Russo). Attenzione anche alle interessanti borse: 15 milioni di sterline per il britannico, 3 milioni di sterline per l’ucraino.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, match valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round round round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà attorno alla mezzanotte italiana. Buon divertimento a tutti.

JOSHUA-USYK, MONDIALE PESI MASSIMI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 25 SETTEMBRE:

Inizio ore 23.00/00.00 circa Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO pesi massimi: Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk

In precedenza, dalle ore 19.00:

Campbell Hatton vs Izan Dura (pesi leggeri, 4 riprese)

Cristopher Ousley vs Khasan Bysangurov (pesi medi, 10 riprese per il titolo intercontinentale WBA)

Maxim Prodan vs Florian Marku (pesi welter, 10 riprese per il titolo internazionale IBF)

Callum Smith vs Lenin Castillo (pesi mediomassimi, 12 riprese)

Lawrence Okolie vs Dilan Pasovic (pesi massimi leggeri, 12 riprese per il Mondiale WBO)

