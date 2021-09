LIVE Napoli-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: inizia il Campionato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Basket , A1 2021-2022, le favorite, sarà ancora Virtus Bologna-Olimpia Milano – Basket, A1, come sono cambiate le squadre – Basket, A1, gli taliani squadra per squadra – Olimpia Milano, le parole di Kyle Hines – Olimpia Milano, le parole di Gigi Datome

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Gevi Napoli Basket-AX Armani Exchange Olimpia Milano, prima giornata del campionato Serie A UnipolSai 2021-2022. Riparte il massimo campionato italiano di basket con la squadra di coach Ettore Messina che affronta una delle due neo-promosse in trasferta.

Dopo 13 anni il basket napoletano torna nella massima serie sebbene con una società diversa da quella Eldo Napoli esclusa dal campionato 2008-2009 per inadempienze finanziarie. Al PalaBarbuto la squadra di coach Stefano Sacripanti e di patron Federico Grassi si presenta ai nastri di partenza di questa Serie A dopo aver ottenuto la promozione al termine della scorsa stagione sconfiggendo in finale playoff Udine. Nel gruppo C di Supercoppa gli azzurri hanno trovato una vittoria contro Brescia in trasferta e tre sconfitte, due con Treviso e una con la stessa Brescia, mancando dunque l’accesso ai quarti di finale ma mostrando comunque un discreto impianto di gioco per una matricola.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina e dal quest’anno assistente Gianmarco Pozzecco ha subito vari cambiamenti durante il corso di quest’estate. Salutati elementi chiave della scorsa stagione come Leday, Punter e Micov, sono arrivati Nicolò Melli, di ritorno in casa Armani dopo le varie esperienze in Europa e in NBA, Devon Hall dal Brose Bamberg, Kōnstantinos Mītoglou da Panathinaikos, Jerian Grant dal Promitheas, Giampaolo Ricci dalla Virtus Bologna, Davide Alviti da Trieste e Troy Daniels, free-agent dopo l’ultima esperienza con i Denver Nuggets negli Stati Uniti.

Dopo le sconfitte nella serie finale per lo scudetto lo scorso anno (4-0) e in Supercoppa in questa stagione per mano della Virtus Bologna, l’obiettivo della compagine lombarda sarà ancora quello di lottare per il vertice sia entro i confini nazionali che in Europa. Lo scorso anno per l’Armani è arrivato un terzo posto in Eurolega (sconfitta in una semifinale combattuta fino all’ultimo possesso con il Barcellona) che alla pallacanestro italiana mancava dall’ormai lontano 2010-2011 con la Mens Sana Siena.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Olimpia Milano, match che aprirà il campionato di Serie A UnipolSai 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 20.00 al PalaBarbuto di Napoli. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.30.

Credit: Ciamillo