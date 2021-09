LIVE Nuoto, ISL 2021 in DIRETTA: gli Aqua Centurions a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del match 10 della International Swimming League 2021 in programma alla Piscina Scandone di Napoli. Decimo e ultimo incontro, dunque, nella Champions League del nuoto che vedrà confrontarsi i Tokyo Frog Kings, gli Iron, gli Aqua Centurions e ii New York Breakers.

Potrebbe essere l’ultima volta di Federica Pellegrini, capitana della franchigia italiana, in gara a Napoli perchè gli Aqua Centurions sono a un passo dall’accesso diretto alla semifinale di Eindhoven. Per conquistare un posto in semifinale, infatti, la squadra guidata da Matteo Giunta dovrà arrivare prima in questa due giorni, dove parte con i favori del pronostico oppure seconda o terza, senza però farsi superare dagli Iron.

L‘obiettivo è il sesto posto finale in classifica, che darebbe l’accesso diretto alla semifinale, mentre le squadre che si classificheranno dal settimo posto in giù daranno vita in settimana allo spareggio che aprirà le porte della semifinale solo alle prime due classificate. Tanti i campioni azzurri in vasca oggi e domani

