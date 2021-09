Ryder Cup 2021 oggi: orari 25 settembre, tv, programma, streaming

Seconda giornata della Ryder Cup in arrivo a Whistling Straits, ed è un giorno in cui l’Europa ha bisogno della scossa dopo il tracollo di ieri, dovuto in parte all’eccellente momento degli Stati Uniti (8 uomini nei primi 10 del mondo, mai dimenticarlo), in parte ad alcune controprestazioni.

Quasi da soli, ieri Jon Rahm e Viktor Hovland hanno cercato di tenere in piedi la squadra europea, travolta però da tutto l’insieme di situazioni che sta dando al team americano una grande superiorità fino a questo momento. Fiducia alle stelle per gli uomini capitanati da Steve Stricker, ed è quasi difficile trovare un migliore della prima giornata tante sono state le note positive. Lo schema della giornata è chiaro: sia nei foursome che nei fourball agli uomini guidati da Padraig Harrington servirà qualcosa di diverso per poter provare a rosicchiare punti e dunque sperare in una situazione in cui sia possibile provare il recupero alla domenica.

La seconda giornata Ryder Cup si giocherà dalle ore 14:05 al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, nel Wisconsin, USA, dove ci sono 7 ore di fuso orario rispetto all’Italia. Sarà possibile seguire l’intera competizione su Eurosport 2 in diretta tv, nonché in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove i canali di Eurosport sono disponibili. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta e integrale, per non perdersi davvero nulla.

RYDER CUP 2021: SECONDA GIORNATA

SABATO 25 SETTEMBRE

Foursome: ore 14:05, 14:21, 14:37, 14:53

Fourball: ore 19:10, 19:26, 19:42, 19:58 (saranno definiti dopo i foursome)

RYDER CUP 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse