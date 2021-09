Sport in tv oggi (mercoledì 15 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata tutta di sport da vivere in nostra compagnia, quella di questo mercoledì 15 settembre. Di scena gli Europei di volley con gli ultimi due quarti di finale e protagonista dell’Italia di Fefé De Giorgi. Gli azzurri, presenti a questa manifestazione con tanti volti nuovi, vogliono mostrare segnali di vitalità al cospetto della Germania.

In serata poi tanta Champions League di calcio con Inter e Milan protagoniste e pronta a confrontarsi contro compagini rivali i un certo peso: i nerazzurri affronteranno il Real Madrid, mentre i rossoneri scenderanno sul campo di Anfield per giocare contro il Liverpool. Questo e molto altro nel programma di oggi.

Guarda gli Europei di volley live su DAZN

Di seguito la programmazione completa:

SPORT IN TV MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE: ORARI E PROGRAMMA

11.00 Tennis, WTA Portorose: primo turno – Diretta tv su SuperTennis.

(Bronzetti vs Pera, 1 ° match dalle 11.00)

12.00 Tennis, WTA Lussemburgo: primo turno – Diretta tv su SuperTennis.

14.30 Ciclismo, Giro del Lussemburgo: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player, discovery+ e su DAZN.

14.40 Ciclismo, Giro della Toscana – Diretta tv su Eurosport 2 (differita su RaiSport dalle 21.30), live streaming su Eurosport Player, discovery+ e su DAZN.

15.00 Ciclismo, Giro della Vallonia – Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+.

16.00 Volley, Europei: Italia-Germania – Diretta tv su Rai 2, live streaming su Rai Play e DAZN.

16.30 Calcio, Europa League: Spartak Mosca-Legia Varsavia – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

17.00 Calcio a 5, Mondiali 2021: Costa Rica-Venezuela – Nessuna copertura televisiva e streaming

17.00 Calcio a 5, Mondiali 2021: Egitto-Guatemala – Nessuna copertura televisiva e streaming

18.00 Ciclismo, Giro della Slovacchia: prologo – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player, discovery+ e su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Besiktas-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Sheriff Tiraspol-Shakhtar Donetsk – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e su NOW.

19.00 Calcio a 5, Mondiali 2021: Lituania-Kazakistan – Nessuna copertura televisiva e streaming

19.00 Calcio a 5, Mondiali 2021: Uzbekistan-RFU – Diretta tv su Sky Calcio (202), live streaming su Sky Go e su NOW.

19.00 Volley, Europei: Repubblica Ceca-Slovenia – Diretta tv su RaiSport, live streaming su Rai Play e DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Porto – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Club Brugge-PSG – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Inter-Real Madrid – Diretta tv e streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool-Milan – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Sporting Lisbona-Ajax – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su Sky Go e su NOW.

Foto: CEV