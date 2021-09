LIVE Liverpool-Milan, Champions League in DIRETTA: orario, canale tv, probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Liverpool-Milan, prima giornata del Girone B della Champions League 2021-2022. Una sfida che evoca ricordi storici ai rossoneri: le due finali di Champions tra il 2005 e il 2007 rimarranno incise nella pietra. Si affrontano due club dalla tradizione eccezionale in campo internazionale.

Il Milan di Stefano Pioli arriva a questo appuntamento lanciatissimo: tre vittorie in campionato e punteggio pieno avendo battuto Sampdoria, Cagliari e soprattutto la Lazio di Sarri all’ultimo turno: il Diavolo è partito fortissimo in questa stagione e vuole regalarsi soddisfazioni di un certo spessore anche a livello europeo. Il ritorno dei rossoneri nella massima competizione internazionale dopo oltre sette anni non poteva essere in un teatro più prestigioso di quello di Anfield: vedremo se questi ragazzi terribili sapranno gestire la pressione del grande palcoscenico.

Il Liverpool di Klopp ha raccolto dieci punti in quattro partite in Premier League: solo i Campioni d’Europa del Chelsea di Tuchel hanno fermato i Reds, per il resto solo vittorie contro Leeds, Burnley e Norwich. Potrebbe pesare l’assenza di Roberto Firmino che dovrebbe essere rimpiazzato come riferimento offensivo da Diogo Jota, sempre più importante nei meccanismi del tecnico tedesco. Milan e Liverpool si sono affrontati l’ultima volta in gara ufficiale il 23 maggio 2007 nella finale di Atene vinta dal Diavolo di Ancelotti per 2-1, mentre nel 2005 i Reds di Benitez firmarono la famigerata impresa di recuperare uno svantaggio di 0-3 nel secondo tempo e di aggiudicarsi ad Istanbul la Coppa dalle grandi orecchie ai rigori.

La partita sarà trasmessa da Sky Sport Uno e in streaming su Now e Infinity+. Il calcio d'inizio è previsto per le 21.00 ad Anfield Road.

PROBABILI FORMAZIONI

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, N. Keita; Salah, Jota, Mané. All.: Klopp.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic. All.: Pioli.

Foto: Lapresse