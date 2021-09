CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prima delle Classiche Italiane di fine stagione. Si comincia con una delle corse storiche del calendario del Bel Paese, giunta alla sua 93ma edizione: in programma oggi il Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini.

Partenza ed arrivo in quel di Pontedera per 191,6 chilometri nei quali a farla da padrone sarà il Monte Serra, tornato ascesa principe del percorso (a differenza del 2020, quando causa Covid il circuito era stato reso più semplice per favorire i velocisti verso la Milano-Sanremo). Da scalare due volte l’ascesa toscana: 8,4 km al 7% di pendenza media, con punte che nell’ultimo tratto non scendono mai sotto il 10%. Lo scollinamento sarà posto a 28 chilometri dal traguardo, poi discesa e finale in pianura.

Difficile fare un pronostico con un percorso così vario e molto imprevedibile. L’uomo più atteso non può che essere Sonny Colbrelli. La stella della Bahrain-Victorious potrà sfoggiare sulle spalle il nuovo titolo europeo conquistato qualche giorno fa a Trento. La condizione è eccezionale, potrebbe riuscire a tenere le ruote degli scalatori puri in salita e poi battere tutti in volata.

Occhio però a chi proverà ad anticipare: dagli azzurri, pronti per il Mondiale in Belgio, Diego Ulissi e Gianni Moscon, passando per uomini da corse a tappe come Geraint Thomas, Rigoberto Uran e Sergio Higuita.

Appuntamento alle 12.00 per non perdervi davvero nulla di questa corsa.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi