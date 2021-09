CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Oltre ai 15 ace di Otte, vale la pena ricordare come in fin dei conti la partita sia stata fatta da Seppi, 37-45 in fatto di vincenti e gratuiti contro 33-27. Ma gli attimi decisivi contano.

Per Otte ci sarà uno tra Matteo Berrettini e Ilya Ivashka, che hanno iniziato un’ora prima di questo match e sono ancora in campo.

Oscar Otte, con l’ultimo dritto lungolinea vincente, batte Andreas Seppi per 6-3 6-4 2-6 7-5. Resta una maledizione, per l’altoatesino, l’accesso agli ottavi a New York, che gli sono sempre mancati per completare quella che sarebbe stata una meritatissima collezione.

40-15 Ace numero 15 di Otte, due match point.

30-15 Perde il rovescio in lunghezza Otte.

30-0 Prima centrale vincente di Otte.

15-0 Servizio e dritto di Otte.

Intanto Berrettini ha preso il break di vantaggio nel quinto set (3-0), Sinner-Monfils è sul 4-4, così come Djokovic-Nishikori.

5-6 Break Otte, Seppi lascia troppo campo al tedesco che si lancia sul dritto. L’azzurro dovrà provare a piazzare il controbreak per non uscire dal torneo.

30-40 Palla break Otte, servizio e dritto di Seppi.

15-40 Due palle break Otte, rovescio che non passa la rete.

0-40 Tre palle break Otte, brutto errore in lunghezza di Seppi con il rovescio.

0-30 Le prova tutte Seppi, dritto, smash e palla corta, ma quest’ultima vede Otte pronto a passare con il dritto. Momento delicatissimo.

0-15 Cerca il dritto vincente in corsa Seppi sul lungolinea, ma la palla non passa la rete.

5-5 Altra risposta in rete di Seppi, il servizio di Otte non è stato sostanzialmente attaccabile qui.

40-15 Non passa il dritto in corsa di Seppi.

30-15 Risposta in rete di Seppi.

15-15 Gran prima di Otte che poi chiude col dritto, Seppi cerca di prenderla, ci riesce, ma la palla è ingiocabile.

0-15 Terzo doppio fallo di Otte.

5-4 Seppi, chiude con la prima!

40-15 CHE GRAN PASSANTE DI ROVESCIO IN CORSA DI SEPPI! Otte aveva girato lo scambio con un gran dritto, ma può solo guardare il numero di Andreas!

30-15 Duro scambio vinto da Seppi, situazione che è molto delicata ed entrambi lo sanno bene, e si vede.

15-15 Stavolta è Otte a comandare col dritto contro il rovescio di Seppi, non riesce il passante (difficile).

15-0 Gran scambio comandato da Seppi tutto con il dritto, va a chiudere con la volée di dritto.

4-4 Un paio di dritti bastano a Otte.

40-30 Ace numero 14 di Otte.

30-30 Seconda esterna e dritto all’incrocio delle righe di Otte sul lungolinea.

15-30 Diagonale del rovescio fatale a Otte, che sbaglia.

15-15 Servizio e dritto di Otte.

0-15 Eccolo il passante di Seppi! Otte si avventa a rete e viene superato dal dritto di Andreas.

Nel frattempo Berrettini è costretto al quinto set da Ivashka, che vince il quarto per 6-2.

4-3 Seppi, stesso schema, ma col dritto dal centro.

40-15 Bastano prima e dritto a Seppi.

30-15 Prova il rovescio in corsa Otte, ma si ferma in rete.

15-15 Si salva Seppi giocando la seconda, mette pressione col dritto e poi chiude con quello in avanzamento.

0-15 Quinto doppio fallo di Seppi.

3-3 Esce la risposta di Seppi, di poco, sulla seconda.

40-30 Palla corta di Seppi con il dritto, stavolta Otte arriva, ma non passa.

40-15 Gira subito lo scambio Seppi, che chiude con una comoda volée sopra la rete con il dritto.

40-0 Parte lo scambio, il dritto in controbalzo di Seppi resta in rete.

30-0 Risposta lunga di Seppi.

15-0 Gran copertura della rete di Otte sul passante di dritto di Seppi.

3-2 Seppi, prima centrale vincente.

40-30 Otte prova a riportare a rete Seppi, ma sbaglia il passante di rovescio.

30-30 Cerca il gran passante Otte con il dritto, non controlla la palla Seppi che nel frattempo si era dovuto portare a rete.

30-15 Prima centrale e dritto vincente di Seppi.

15-15 Viene a rete Otte, ma non gli serve: in rete il rovescio incrociato di Seppi.

15-0 Gran numero di Seppi! Dalla risposta nei piedi di Otte ricava un gran vincente vicino alla riga con il rovescio!

2-2 Non una gran risposta di Seppi, tiene la battuta Otte.

40-30 Prova il passante in corsa di rovescio Seppi, Otte sbaglia la volée di dritto avanzando verso la rete. Intanto Berrettini ha perso il servizio nel quarto set con Ivashka, che è avanti 3-1 (ma Matteo è sopra di un set).

40-15 Si prende il punto in spinta con il rovescio Otte.

30-15 Risposta bloccata di dritto in rete di Seppi.

15-15 Ace numero 13 di Otte.

0-15 Ottimo dritto lungolinea di Seppi!

2-1 Seppi, spinge Otte col dritto, ma cambia sul rovescio e lo mette lungo.

40-30 Si ferma in rete la prima chance del 2-1 per Seppi.

40-15 Sbaglia la risposta Otte.

30-15 Bravo qui Seppi! Prima esterna, dritto in controbalzo verso l’incrocio delle righe e volée vincente.

15-15 Rovescio in rete di Otte. Lo scambio precedente è stato di 32 colpi.

0-15 Lunghissimo scambio vinto da Otte, Seppi si approccia verso la rete con ripetuti back, poi cerca la palla corta, raggiunta dal tedesco che piazza l’incrociato di dritto vincente.

1-1 Si salva Otte con la prima vincente.

Vantaggio Otte, servizio da una parte e dritto dall’altra.

40-40 Seppi prova a entrare di dritto sulla seconda di Otte, ma la palla finisce sotto il nastro.

30-40 PALLA BREAK SEPPI: esce il dritto dopo il servizio di Otte, che lo manda lungo.

30-30 Prende campo Otte con il dritto dopo il back di rovescio e conquista il punto.

15-30 Trova ottima profondità Seppi con il rovescio, quello di Otte rimane a metà rete. Occasione per Andreas.

15-15 Prima centrale vincente di Otte.

0-15 Esce il dritto di Otte, in maniera anche grossolana.

1-0 Seppi, quarto ace! Perfetta maniera per chiudere il game.

40-0 Prima centrale e dritto di Seppi.

30-0 Prima vincente di Seppi.

15-0 Perde la misura del dritto Otte.

Intanto sull’Armstrong ha vinto Belinda Bencic per 6-2 6-4 su Jessica Pegula, il che significa che tra poco sarà in campo Jannik Sinner contro Gael Monfils: avremo così tre giocatori italiani in campo contemporaneamente, nonché le due generazioni del tennis altoatesino contemporaneamente in scena.

6-2 SET SEPPI! Arriva l’errore di dritto di Otte con il campo sostanzialmente aperto, si va al quarto e soprattutto Andreas potrà servire per primo. Un’ora e 43 minuti di gioco.

Vantaggio Seppi, SET POINT: gran difesa di Andreas! Il tutto al netto dell’errore di valutazione a rete di Otte, che poi sbaglia con il dritto.

40-40, 2a parità: prima profonda di Otte, non controllabile.

Vantaggio Seppi, SET POINT: sulla risposta di Andreas c’è il rovescio sbagliato in larghezza da Otte.

40-40 BEL VINCENTE! Ancora basato sul rovescio in back a uscire, poi arriva il dritto lungolinea verso l’incrocio delle righe!

40-30 12° ace di Otte.

30-30 Il back di rovescio con traiettoria a uscire crea grandi problemi a Otte, che non mette il dritto in campo.

30-15 Prima esterna di Otte.

15-15 Buona risposta di Seppi, il rovescio di Otte finisce in rete.

15-0 Buona prima di Otte.

5-2 Seppi, terzo ace per chiudere alla perfezione il game.

40-0 Bellissimo il rovescio incrociato di Seppi dopo il servizio! E con il suo marchio di fabbrica, il saltello.

30-0 Seppi allontana bene Otte e ha il tempo di entrare e giocare il dritto dall’alto con l’incrociato.

15-0 Prima vincente di Seppi.

Oltre alle tre rimonte negli Slam da due set sotto, Seppi ne ha collezionate altre in Coppa Davis finché era quella che ben conoscevamo: contro Juan Carlos Ferrero nel 2005 e contro Vasek Pospisil nel 2013.

4-2 Seppi, prima profonda di Otte, risposta in rete.

40-15 Secondo doppio fallo di Otte.

40-0 Appena largo il rovescio di Seppi con Otte proteso verso la rete.

30-0 Sbaglia la risposta Seppi.

15-0 Prima imprendibile di Otte.

4-1 Seppi, dritto in rete di Otte.

40-30 Serve bene al centro Seppi, non controlla Otte.

30-30 Sbaglia in uscita dal servizio Seppi, momento delicato.

30-15 Buona prima di Seppi.

15-15 Dritto in rete di Otte.

0-15 Non trova lo smash a rimbalzo da fondo Seppi, ormai è una costante questa.

3-1 Seppi, ace numero 11 di Otte. Intanto Matteo Berrettini vince il terzo set con Ivashka, 6-4.

40-30 Primo doppio fallo di Otte.

40-15 Gran incrociato di rovescio di Otte.

30-15 Molto bene Seppi che angola i colpi, trova ottimi dritti e costringe Otte a non trovare più le forze per la difesa.

30-0 Dritto in rete di Seppi.

15-0 Sbaglia Seppi mettendo il rovescio in rete.

3-0 Seppi, prima e dritto a campo ormai lasciato stare da Otte, conferma il break di vantaggio l’altoatesino.

40-30 Lunga la risposta di Otte con il rovescio.

30-30 Appena lunga l’accelerazione di dritto di Otte dopo uno scambio piuttosto lungo.

15-30 Lungo il dritto di Seppi, senza che fosse stato particolarmente forzato questo errore.

15-15 Prima centrale vincente di Seppi.

0-15 Gran risposta di Otte nei piedi di Seppi.

2-0 BREAK SEPPI: se ne va in corridoio il rovescio in uscita dal servizio di Otte, riesce a prendere vantaggio Andreas finalmente.

15-40 DUE PALLE BREAK SEPPI: arriva il passante di Andreas, con Otte lentissimo nel suo attacco e superato facilmente.

15-30 Si crea le condizioni per colpire di dritto dal centro Seppi, e a quel punto Otte in arretramento non può fare molto.

15-15 Gran lob di Seppi! Aiutato di nuovo dal nastro che gli rallenta il dritto e obbliga Otte a venire a rete, ma l’esecuzione è perfetta.

15-0 Cerca la risposta vincente di dritto Seppi sul lungolinea, ma non la trova.

1-0 Seppi, non controlla il dritto Otte.

40-0 Il nastro aiuta il dritto incrociato vincente di Seppi.

30-0 Prima centrale vincente di Seppi.

15-0 Tornato rapidamente Seppi, inizia il terzo set con una buona prima.

Solo tre le rimonte di Seppi, negli Slam, quando era sotto di due set: contro Schuettler nel primo turno del 2004, contro Arnaud Clement nel primo turno degli Australian Open 2011 e contro Nick Kyrgios nel secondo di Melbourne nel 2017.

Si reca negli spogliatoi Seppi per il momento, resta in campo Otte.

4-6 Set Otte, in un’ora e 10 con servizio e dritto raddoppia il proprio vantaggio il tedesco.

40-0 Tre set point Otte, prima non controllabile per Seppi.

30-0 Decimo ace di Otte.

15-0 In rete la risposta di Seppi.

4-5 Otte, ritrova il dritto dal centro Seppi, ma il tedesco servirà per il set.

40-30 Servizio e dritto di Seppi.

30-30 In rete il rovescio d’incontro di Seppi.

30-15 Seppi sbaglia (di nuovo) la direzione dello smash a rimbalzo e nella prosecuzione del punto lo perde.

30-0 Trova il dritto vicino alla riga Seppi.

15-0 Rovescio lungo di Otte.

3-5 Otte, rovescio in rete di Seppi, tre ace nel game per il tedesco.

40-0 Nono ace di Otte.

30-0 Ace di Otte.

15-0 Otte trova una gran botta.

3-4 Otte, Seppi allarga il campo con il dritto, avanza e si prende il punto. Deve però trovare qualcosa in risposta ora.

40-30 Rovescio in rete di Otte.

30-30 Doppio fallo di Seppi, è il quarto.

30-15 Secondo ace di Seppi.

15-15 Esce il rovescio di Seppi, che provava a contenere un Otte ora molto più in fiducia di lui.

15-0 Prende campo Otte con il dritto, ma sbaglia lo smash in arretramento mettendolo lungo.

2-4 Otte, sesto ace e tiene la battuta il tedesco confermando il break.

40-15 Segue il dritto a rete Otte, ma non serve perché il rovescio di Seppi è largo.

30-15 Non trova la misura della risposta di dritto (complessa) Seppi.

15-15 Palla corta di Otte poco convinta con il rovescio, termina in rete.

15-0 In rete il rovescio di Seppi, con Otte che non gli concede mai una reale chance di prendere in mano lo scambio.

2-3 Break Otte, dritto in rete di Seppi che anche stavolta, sostanzialmente, concede di fatto il turno di battuta all’avversario.

30-40 Palla break Otte, terzo doppio fallo di Seppi.

30-30 Nastro di qua, nastro di là, palla corta di Otte con il rovescio su cui Seppi arriva, ma non può fare niente.

30-15 Seppi martella Otte nell’angolo sinistro con il dritto e ottiene il punto.

15-15 Gran dritto vincente vicino all’incrocio delle righe di Otte, Seppi può solo guardare.

15-0 Seppi riesce a prendere campo con il dritto, giocando profondo per poi arrivare a chiudere con lo smash.

2-2 Corrono entrambi, dritto in rete di Seppi e si ritorna in parità nel set.

40-0 Ace numero cinque di Otte.

30-0 Buona prima di Otte.

15-0 Grandissimo recupero di Otte su palla corta di dritto di Seppi, il dritto incrociato del tedesco è vincente e strappa applausi.

Ritornando al primo set, che sia Seppi a fare la partita è chiaro anche dal rapporto vincenti-gratuiti (7-16 contro 7-5).

2-1 Seppi, magistrale soluzione di rovescio lungolinea per chiudere il game!

Vantaggio Seppi, trova l’ace esterno.

40-40 Comanda lo scambio Seppi con il dritto, ma riesce sempre a difendersi bene Otte e alla fine è Andreas a mandare la palla in rete.

40-30 S’inventa una gran palla corta di rovescio da fondo Otte, ben coperta e molto vicina alla rete, non ci arriva Seppi.

40-15 Dritto in rete di Otte.

30-15 Buon servizio profondo di Seppi.

15-15 Fa tutto bene Seppi allontanando e spostando Otte, meno la palla corta di dritto che va in rete e che gli sta costando molti punti.

15-0 Spreca un’occasione Otte con il rovescio dopo aver preso campo sulla seconda di Seppi.

1-1 Servizio e dritto di Otte.

40-30 Molto bello questo dritto vincente di Seppi, che sfrutta perfettamente la velocità dell’incrociato di Otte per andare incontro e colpire senza opposizione.

40-15 Non trova il campo con il rovescio lungolinea Seppi, proprio il colpo che gli piace di più.

30-15 Altra buona prima di Otte.

15-15 Ace centrale di Otte.

0-15 Bravo e fortunato Seppi! Prima manovra con il dritto spostando Otte, poi gioca una palla corta rischiosissima che il nastro salva e fa passare.

1-0 Seppi, tiene abbastanza facilmente l’azzurro. Intanto arriva la bella notizia del set vinto da Berrettini, che pareggia i conti con Ivashka.

40-30 Servizio e dritto di Seppi.

30-30 Secondo doppio fallo di Seppi.

30-15 Seppi sposta bene con il dritto Otte, vana la rincorsa del tedesco sull’ultimo dritto.

15-15 Splendida risposta di Otte che poi chiude di dritto.

15-0 Due dritti e smash facile per Seppi.

Sugli altri campi Berrettini è avanti di un break nel secondo set contro Ivashka, Kvitova-Sakkari 3-5 e Bencic-Pegula 1-1.

3-6 Set Otte, con 11 punti consecutivi e con l’ultimo ace il tedesco chiude il parziale in 33 minuti.

40-0 Tre set point Otte, prima vincente.

30-0 Risponde profondo Seppi, ma sbaglia in larghezza con il rovescio dal centro.

15-0 Ace esterno di Otte.

3-5 Break Otte, dritto in rete di Seppi che in questo game è stato fallosissimo, sostanzialmente il tedesco non ha dovuto fare nulla.

0-40 Tre palle break Otte, battaglia di rovesci tagliati che finisce però con Seppi che mette il suo lungo.

0-30 Cerca l’incrociato stretto di dritto Seppi, ma finisce in corridoio.

0-15 Spinge Otte stavolta, perde la misura del rovescio Seppi.

3-4 Otte, spinge con il dritto sulla relativa diagonale il tedesco, il cambio in lungolinea di Seppi finisce in rete.

40-15 Risposta di rovescio in rete di Seppi.

30-15 Trova ancora una buona apertura del campo Seppi, ma sbaglia stavolta in larghezza.

15-15 Gran scambio vinto da Seppi con il dritto ancora dal centro! Stavolta lo trova verso destra, ma continua questo canovaccio tattico di Andreas.

15-0 Finisce in corridoio il dritto di Seppi.

3-3 Sbaglia la risposta Otte, recupera in maniera ora completa Seppi.

40-15 Cerca di chiudere col dritto in avanzamento Seppi, ma la palla è in rete. Si era comunque ben aperto il campo.

40-0 Si apre il campo con il dritto Seppi, fino ad ora questo game va ascritto a questo colpo.

30-0 Buon servizio centrale e poi ancora dritto verso l’angolo sinistro vincente di Seppi.

15-0 Scambiano sul dritto i due, poi arriva un gran dritto vincente di Seppi una volta che si è spostato sul centro!

2-3 Otte, BREAK SEPPI: mette in rete il rovescio Otte dopo che aveva servito anche una bella seconda profonda, non dura dunque il vantaggio del tedesco.

15-40 DUE PALLE BREAK SEPPI: è Otte a sbagliare in lunghezza, subito due chance di recupero per l’altoatesino.

15-30 LA RISPOSTA! Ottimo dritto lungolinea che fulmina Otte prima ancora che questi possa uscire dal servizio.

15-15 Seppi trova un bel dritto dal centro, quando si trova a poter giocare questa soluzione con Otte lontano il punto lo fa sempre.

15-0 Palla corta di Otte che viene anche deviata dal nastro, Seppi ci arriva, ma non trova il campo di pochissimo.

1-3 Break Otte, sbaglia la direzione dello smash Seppi spedendo la palla addosso al tedesco, poi la volée bassa esce troppo larga.

15-40 Due palle break Otte, dropshot un po’ telefonato di Seppi, ci arriva facilmente Otte che passa di rovescio incrociato.

15-30 Splendida palla corta vincente di Otte con il dritto, anche un po’ casuale per com’è uscita tant’è che il tedesco si scusa.

15-15 Trova un bel dritto lungolinea Seppi, che gli permette di sorprendere Otte.

0-15 Seconda attaccabile di Seppi, Otte trova la risposta vincente incrociata di rovescio.

1-2 Otte, si apre il campo con il dritto il tedesco e Seppi cerca un difficile rovescio in corsa, ma vanamente.

40-15 Prima vincente esterna di Otte.

30-15 Continuano a variare le velocità i due giocatori, c’è tanta tattica. Sbaglia Otte con il dritto in questo caso, giocando una palla di dritto non veloce e neanche pericolosa, ma la palla corta di Seppi con il rovescio non passa.

15-15 Seppi si costruisce lo spazio per giocare il lungolinea di dritto, ma questo termina appena largo.

0-15 Dritto decisamente largo di Otte.

Intanto Andreescu batte Minnen 6-1 6-2 e va agli ottavi.

1-1 Prima centrale vincente, Seppi tiene la battuta dopo aver salvato due palle break.

Vantaggio Seppi, profondo il dritto di Andreas, non controlla di poco il suo Otte quasi in controbalzo.

40-40, 2a parità: gioca una gran risposta di rovescio lungolinea Otte, poi lo scambio parte e Seppi non trova bene la palla, mettendola in rete.

Vantaggio Seppi, buona prima esterna che Otte non controlla.

40-40 Sbaglia il dritto in avanzamento Otte, mettendolo in rete. Occasione sprecata, è il caso di dirlo, per il tedesco.

30-40 Palla break Otte, bravo Seppi ad annullare la prima con il servizio esterno.

15-40 Due palle break Otte, il tedesco prende in contropiede Seppi con il dritto e poi chiude con il comodo smash.

15-30 Cerca il dritto vincente Seppi in uscita dal servizio, ma la palla è lunga.

15-15 Bel dritto vincente di Seppi dal centro, con Otte piuttosto lontano.

0-15 Doppio fallo di Seppi, il nastro gli porta via la seconda.

0-1 Otte, ace per chiudere il primo game.

40-15 Seppi non chiude un punto quasi vinto giocando un potente dritto lungolinea e poi quello successivo addosso a Otte, che recupera e poi lo costringe all’errore.

30-15 Risposta in rete di Seppi con il dritto.

15-15 Primo scambio lungo, prende il comando Seppi con il dritto, Otte cerca di liberarsi con la palla corta che però non supera la rete.

15-0 Esce il rovescio in recupero di Seppi.

18:09 Al servizio Otte.

18:08 Termina il riscaldamento, siamo pronti al via!

18:06 Intanto Berrettini ha perso, purtroppo, il primo set al tie-break, parziale sostanzialmente deciso da un’unica palla corta sbagliata dal romano.

18:04 Inizia ora il palleggio di riscaldamento.

18:02 Ecco l’ingresso in campo di Seppi e Otte, in questa che è una giornata soleggiata a New York.

18:01 Al momento non molte persone sul Court 17, dove i due giocatori si fanno ancora attendere.

17:58 Ricordiamo che il vincitore di questo confronto affronterà proprio uno tra Berrettini e Ivashka: c’è dunque la possibilità di un derby e dunque di un azzurro certamente ai quarti, ma sia Matteo che Seppi devono intanto portare a casa le rispettive partite. In alto nel tabellone c’è sempre Novak Djokovic, atteso quest’oggi da Kei Nishikori in un rematch della semifinale vinta dal giapponese nel 2014, quando tutti si aspettavano la finale Djokovic-Federer, arrivò invece quella Nishikori-Cilic e fu il croato a vincerla.

17:55 Quest’anno Otte ha già affrontato altri tre italiani, Giulio Zeppieri a inizio anno a Lilla nel locale Challenger (perdendo), poi a Gstaad battendo nelle qualificazioni sia Andrea Pellegrino che Roberto Marcora. Seppi, invece, è col bilancio opposto: 1-2 (vinto con Peter Gojowczyk, che agli ottavi a Flushing Meadows c’è, e perso con Matthias Bachinger, queste due partite giocate a Biella, e poi con Dominik Koepfer nel primo turno di Cincinnati).

17:52 In caso di successo Seppi tornerebbe di prepotenza nei primi 80 del mondo, avvicinando anche i 70, lui che è stato numero 18. Otte, invece, farebbe il proprio ingresso nei 140 per una serie di combinazioni che finora, paradossalmente, lo penalizzano.

17:49 Gli US Open rappresentano anche il ricordo che ha svoltato la carriera di Seppi: fu a New York che giocò il primo Slam e rimontò due set di svantaggio al tedesco Rainer Schuettler al primo turno. L’ex finalista degli Australian Open (ci riuscì nel 2003, perdendo nettamente da Agassi) cedette per 6-1 al quinto, ed era numero 11 del tabellone.

17:46 Dato molto significativo per Seppi: è a quota 65 Slam consecutivi disputati, gli stessi di Roger Federer fino agli Australian Open 2016. Si tratta naturalmente del primato assoluto per un giocatore che proprio a Parigi ha rischiato di interrompere la sequenza a 63, riuscendo invece a presenziare e anche a battere il canadese Felix Auger-Aliassime, che nella parte bassa del tabellone è uno dei possibili semifinalisti in un lato che si è sostanzialmente aperto.

17:43 Tolto il match tra Berrettini e Ivashka, che potete seguire sempre su OA Sport, in corso c’è attualmente anche il confronto sull’Armstrong tra Bianca Andreescu e Greet Minnen, con la canadese che sta finora passeggiando sulla belga: 6-1 1-0 e servizio. Alle 18:00 si comincerà sull’Ashe con Kvitova-Sakkari, tra i match più interessanti proposti da un tabellone femminile che sta proponendo moltissimi spunti e la novità, da tempo attesa, della canadese Leylah Fernandez.

17:40 Quello di Seppi è un match che si inserisce pienamente all’interno di una prima parte di giornata newyorkese tutta azzurra: in questo momento in campo sul Grandstand c’è Matteo Berrettini, che ha di fronte il bielorusso Ilya Ivashka. Più tardi, invece, sul Louis Armstrong Stadium, Jannik Sinner torna dove tutto ebbe inizio nel 2019 e affronta il francese Gael Monfils.

17:37 Non c’è mai stato, per Seppi, un avversario dalla classifica più bassa di quella di Otte in questo stadio di uno Slam: il tedesco è numero 144. Il precedente “primato al contrario” apparteneva a Ivo Karlovic, che agli Australian Open 2018 era numero 89, ma in questo caso va anche considerata la parabola del gigante croato, allora già vicino ai quarant’anni.

17:34 Prima volta per Otte a questo punto in uno Slam; è invece la 17a volta che Seppi gioca un terzo turno in uno dei quattro tornei maggiori. In sei occasioni, di cui quattro a Melbourne, è arrivato agli ottavi.

17:31 Buon pomeriggio a tutti, e bentrovati per questo match d’esordio del Court 17, dove Andreas Seppi cerca di riprendersi ciò che, proprio su questo stesso campo, non accadde nel 2013: l’approdo agli ottavi di finale (nel 2008 e 2015 perse da Roddick e Djokovic, ma sull’Ashe).

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno degli US Open tra Andreas Seppi e il tedesco Oscar Otte, di scena sul Court 17 dello USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Per Seppi c’è una possibilità, forse davvero l’ultima, di fare la storia diventando il secondo italiano nel 2021, dopo Matteo Berrettini, a raggiungere gli ottavi di finale in tutti gli Slam. Avrebbe potuto farcela già nel 2013, quando però gli si parò davanti l’uzbeko Denis Istomin, vincitore nel grande classico tra i due finché si sono incontrati: il quinto set.

Grandi imprese, quelle dell’altoatesino, contro l’ungherese Marton Fucsovics (con tanto di cinque match point annullati) e contro il polacco Hubert Hurkacz, mentre per quanto riguarda Otte, il tedesco si è preso il lato di tabellone di Lorenzo Sonego dopo aver passato con ripetuti brividi le qualificazioni. Numero 144 del mondo, è in realtà giocatore non facile da affrontare, potente.

Seppi è al 65° Slam consecutivo, una cifra che lo pone al fianco di una leggenda come Roger Federer, mentre sono i primi US Open per Otte, che aveva già giocato in tabellone principale al Roland Garros nel 2018, 2019 e 2021 e a Wimbledon sempre quest’anno. A Parigi, nel 2019, ha avuto l’onore di giocare proprio contro Federer; quest’anno ha rischiato di eliminare Alexander Zverev, mentre nel 2018 tenne a battesimo Berrettini sulla terra della capitale francese. 2-4 il bilancio dell’altoatesino con i tedeschi negli Slam, ma l’ultimo risale a 10 anni fa e il primo al 2004: corrisponde anche alla gioia che lo ha lanciato, proprio a New York, contro Rainer Schuettler.

Il match tra Andreas Seppi e Oscar Otte si giocherà alle ore 18:00 sul Court 17 (come 17 sono stati i viaggi a Flushing Meadows dell’azzurro prima di questo). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

