Un brutto Lorenzo Sonego esce al primo turno degli US Open 2021. L’azzurro (testa di serie n.20) cede a sorpresa al tedesco Oscar Otte (n.144 del ranking) per 6-7 (8) 7-5 7-6 (4) 7-6 (1) dopo 4 ore e 6 minuti di partita. Un match con tante chance sprecate dal piemontese, falloso più che mai nei momenti decisivi del confronto. E dunque sarà il teutonico ad affrontare nel secondo round l’americano Kudla, uscito vittorioso nel confronto con il serbo Laslo Djere.

Nel primo set l’inizio di Sonego non è dei migliori: il torinese va sotto nello score 4-2, commettendo tanto errori non forzati. L’azzurro rimedia immediatamente, ottenendo il controbreak. Ci si gioca il tutto per tutto nel tie-break e l’azzurro sembra avere il parziale in pugno. Lorenzo si porta sul 5-0 e la storia della frazione sembra scritta. Incredibilmente il meccanismo tricolore si inceppa, l’azzurro spreca tre set-point e consente al tedesco di tornare in auge. Situazione molto tesa che comunque sorride all’azzurro per 10-8.

Nel secondo set Lorenzo gioca a braccio sciolto all’inizio, sfruttando le chance break del quarto game. Avanti 5-2, il n.23 del mondo pare avere il controllo delle operazioni, ma ancora una volta si smarrisce. Sonego subisce incredibilmente due break consecutivi nel nono e nell’undicesimo game che sorridono a Otte, a segno per 7-5.

Nel terzo set la storia si ripete: Sonego avanti di un break in apertura e ancora un contro-break inatteso nel settimo game. Tanti gratuiti per Lorenzo che nel tie-break del parziale agevolano il teutonico che gioca sull’errore dell’italiano. Il 7-4 gli sorride non a caso.

Nel quarto set la situazione ha i contorni dello psicodramma. Il nostro portacolori va avanti nello score 4-0 con due break di vantaggio, ma dilapida tutto il proprio margine per una gestione degli scambi scriteriata. Contro-break pesante subito e altro tie-break. Sonego si scioglie letteralmente tra doppi falli e palle steccate. Il 7-1 fa calare il sipario e l’amarezza è molta. Lorenzo conclude con 12 ace, 7 doppi falli, 60 vincenti e ben 62 errori non forzati, davvero troppi.

Foto: LaPresse