US Open 2021, Andreas Seppi piega Fucsovics dopo oltre quattro ore di battaglia

Il primo turno degli US Open 2021 di tennis riserva una battaglia sportiva ad Andreas Seppi, il quale riesce a piegare, dopo quattro ore ed otto minuti di gioco il magiaro Marton Fucsovics, battuto con lo score di 2-6 7-5 6-4 2-6 7-6 (13). Per l’azzurro sfida al secondo turno contro il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 10.

Nel primo set l’azzurro fatica al servizio, cedendo la battuta nel terzo gioco a quindici e nel settimo a trenta, con il magiaro bravo a convertire le uniche palle break giocate, ma soffre ancor di più in risposta, con Fucsovics che perde appena due quindici in quattro turni al servizio. Il parziale finisce 6-2 in 31 minuti per l’ungherese.

Cambia il copione nella seconda frazione, con Seppi che ingrana alla battuta ed i servizi che diventano dominanti: fino al 5-5 non ci sono palle break, poi nell’undicesimo gioco l’azzurro va sotto 30-40 ma si salva. Ruoli invertiti nel dodicesimo game, ma Seppi converte il set point e chiude 7-5 dopo 49 minuti.

Il terzo parziale vede i due giocatori mancare due palle break a testa, una in ciascuno dei giochi che vanno dal sesto al nono, ma l’equilibrio non si spezza. Seppi però ai vantaggi del decimo gioco se ne procura una terza, e questa volta la converte per il 6-4 in 52 minuti.

Il quarto set è la fotocopia del primo, con Seppi incapace di essere incisivo in risposta e di procurarsi delle palle break, e Fucsovics che, al contrario, riesce a strappare il servizio all’avversario nel terzo e nel settimo gioco, in entrambi i casi a trenta, per il 6-2 in 35 minuti.

La partita decisiva vede uno scambio di break tra i due giocatori in campo tra quinto e sesto gioco, con gli strappi che arrivano in entrambi i casi a trenta. Nel dodicesimo gioco Seppi sciupa un match point e così si va al tie break: il magiaro parte bene, va sul 6-4 ma non chiude, l’azzurro si salva e l’equilibrio non si spezza. Si gira ancora sul 9-9 e poi sul 12-12, ma il primo a trovare il guizzo vincente è Seppi, che chiude 15-13 dopo 81 minuti di gioco.

Le statistiche mostrano il grande equilibrio visto in campo: Seppi vince meno punti, 152 contro 168, ma firma più ace, 8 contro 6, ed incappa in un minor numero di doppi falli, 4 contro 7. Il saldo vincenti-gratuiti, infine, recita 42-21 per il magiaro e 39-22 per l’italiano.

