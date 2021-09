Tennis, US Open 2021: un eroico Andreas Seppi batte Hurkacz accede al terzo turno

Il cuore, la grinta, la classe, Andreas Seppi ci ha messo tutto questo e forse anche di più nell’incredibile vittoria al secondo turno degli US Open contro Hubert Hurkacz. L’altoatesino ha sconfitto la testa di serie numero dieci in quattro set con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 7-6 dopo quasi tre ore di gioco.

Semplicemente eroico l’azzurro, che ha vinto l’82% dei punti con la prima di servizio, trovando 41 vincenti. Al polacco non bastano i 27 ace e i 45 vincenti, con Hurkacz che paga ben 47 errori non forzati. E’ un risultato clamoroso quello dell’altoatesino, che torna al terzo turno di uno Slam dall’ultima volta agli Australian Open 2019.

Un po’ di rimpianti per un primo set dal risultato pesante, ma con diverse occasioni sprecate. L’altoatesino, infatti, si ritrova sotto 0-40 nel primo game al servizio, annulla tre palle break consecutive e nel game successivo ha due opportunità per strappare il servizio al polacco, senza però concretizzare. Il break per Hurkacz arriva nel sesto game, a zero, e poi ne arriva anche un altro che sancisce il 6-2.

A sorpresa nel secondo set calano nettamente le percentuali del polacco al servizio, mentre si alzano a dismisura quelle di Seppi. L’azzurro mette in crisi con il suo gioco Hurkacz e agguanta il break alla prima occasione portandosi rapidamente sul 3-1. Da lì in poi successione di game al servizio, prima del decimo e decisivo: Seppi spreca tre set point, ma al quarto chiude i conti sul 6-4.

Sulla scia del set vinto, Seppi ottiene il break in apertura di terza frazione. L’azzurro si mantiene avanti fino al sesto gioco, quando Hurkacz riesce a conquistare il controbreak. Nel game successivo, però, Andreas è eccezionale in risposta e strappa nuovamente il servizio al polacco. Questa volta Seppi mantiene il vantaggio e chiude il terzo set in suo favore per 6-4, portandosi avanti nel match.

Anche nel quarto set Seppi parte fortissimo e trova il break nel primo gioco, allungando sul 2-0. Hurkacz, però, riesce a pareggiare, togliendo la battuta all’azzurro nel quarto game. La parità prosegue e nel dodicesimo game l’altoatesino si trova sotto 0-40 e con tre set point da affrontare. Il quinto set sembra ormai certo ed invece Andreas è eccezionale e riesce a guadagnarsi il tie-break. Anche qui la battaglia prosegue colpo su colpo, con Seppi che annulla un altro set point e sul 6-6 è il nastro ad aiutarlo. E’ un segno del destino, perchè al primo match point Andreas trova il dritto vincente e conquista una clamorosa vittoria.

Nel prossimo turno Seppi affronterà il tedesco Oscar Otte, numero 144 del mondo e giustiziere di Lorenzo Sonego al primo turno. E’ certamente una grande occasione per l’altoatesino, che può sognare di raggiungere gli ottavi di finale a New York per la prima volta in carriera a 37 anni.

Foto: Lapresse