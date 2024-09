Ultima giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto a queste Paralimpiadi 2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha chiuso la propria avventura in vasca a 16 ori, 6 argenti e 15 bronzi, per un totale di 37 podi.

Il via alle danze l’ha dato uno strepitoso Stefano Raimondi che nella Finale dei 200 misti SM10 è riuscito a vincere il quarto oro nella sua avventura a questi Giochi. Un dominio in 2:10.24 davanti all’australiano Col Pearse (2:12.79) e all’ucraino Ihor Nimchenko (2:13.73). Peccato per Riccardo Menciotti, giunto quarto (2:14.29). Con questo risultato, Raimondi (4 ori e 1 argento) è diventato l’azzurro con più medaglie d’oro nella stessa edizione della rassegna paralimpica, migliorando il precedente primato di Luca Pancalli (3 ori e 2 argenti), attuale presidente del Comitato Paralimpico Italiano.

Il secondo oro di quest’oggi è stato ottenuto da uno spettacolare Alberto Amodeo. Dopo l’oro nei 400 stile libero S8 e il bronzo nei 100 sl S8, è arrivata l’affermazione piena nei 100 farfalla S8. Una rimonta furiosa nella seconda vasca, che gli ha permesso di precedere in 1:02.35 i due cinesi Wu Hongliang (1:02.61) e Yang Guanglong (1:02.73). Terza medaglia e terzo bronzo paralimpico per Giulia Terzi in questi Giochi. L’azzurra, compagna di Stefano Raimondi, ha toccato la piastra in 35.40 nella Finale dei 50 farfalla S7. L’oro è stato conquistato dalla canadese Danielle Dorris (33.62), mentre l’argento all’americana Mallory Weggemann (34.94).

A conclusione, il botto è arrivato dalla staffetta italiana 4×100 stile libero mixed 34 punti, con gli azzurri che hanno siglato il nuovo record del mondo di 4:01.54 a precedere di 0.36 l’Australia e di 3.16 gli Stati Uniti. Una prestazione sublime dei nostri portacolori.

Parlando degli altri piazzamenti, si registrano il settimo posto di Antonio Fantin nel 100 dorso S6, l’ottavo di Arianna Talamona nella medesima specialità, una gara in cui la cinese Jiang Yuyan ha stabilito il record del mondo, il sesto di Vincenzo Boni nei 200 stile libero S3, il quarto e il quinto posto di Monica Boggioni e Giulia Ghiretti nei 200 misti SM5.